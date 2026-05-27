SRH vs RR Head to Head: एलिमिनेटरमध्ये सनराझर्स भिडणार राजस्थान रॉयल्सशी, कोणाचा पगडा भारी? काय सांगतात रेकॉर्ड्स

या सामन्यात सर्वांचे लक्ष वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा यांच्यावर असणार आहे. संपूर्ण हंगामात या दोघांनीही आपल्या बॅटने अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे आणि आता एलिमिनेटरमध्ये नक्की कोण बाजी मारणार याकडे चाहत्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. २००८ नंतर राजस्थान रॉयल्सने एकदाही ट्रॉफी जिंकलेली नाही. त्यामुळे सध्या त्यांचं स्वप्नं हे ट्रॉफी जिंकणं हेच आहे आणि यावर्षी सनरायझर्स हैदराबादची टीमही तगडी टक्कर देत आहे. त्यामुळे हा सामना नक्कीच चुरशीचा होणार आहे यामध्ये कोणाचंही दुमत नसेल.
हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान आमनेसामने
सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात आयपीएलमध्ये आतापर्यंत २३ सामने खेळले गेले आहेत. सनरायझर्स हैदराबादने १४ सामने जिंकले आहेत, तर राजस्थानने नऊ सामने जिंकले आहेत. हैदराबादने या हंगामातील दोन्ही सामन्यांमध्ये राजस्थानला पराभूत केले आहे. गेल्या पाच सामन्यांमध्ये हैदराबादने ५-० अशी आघाडी घेतली आहे. यामुळे राजस्थान रॉयल्ससाठी हा सामना कठीण झाला आहे. राजस्थानने हैदराबादला शेवटचे २०२३ च्या हंगामात पराभूत केले होते.
IPL 2026: प्लेऑफचा थरार वाढला; ऑरेंज-पर्पल कॅपची चुरस शिगेला, खेळांडूमध्ये कांटे की टक्कर
प्लेऑफमध्ये दोनदा आमनेसामने
राजस्थान रॉयल्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात आयपीएल प्लेऑफमध्येही सामना झाला आहे. २०२४ हंगामाचा दुसरा क्वालिफायर सामना या दोन संघांमध्ये खेळला गेला. सनरायझर्स हैदराबादने विजय मिळवला. त्यापूर्वी, २०१३ मध्ये हे दोन संघ एका एलिमिनेटर सामन्यातही खेळले होते. त्या सामन्यात राजस्थानने हैदराबादला ४ गडी राखून पराभूत केले होते.
या हंगामातील राजस्थान आणि हैदराबादची कामगिरी
राजस्थान रॉयल्सने आयपीएल २०२६ ची सुरुवात जोरदार केली आणि आपले पहिले चार सामने जिंकले. त्यानंतर, त्यांना सनरायझर्स हैदराबादकडून पराभव पत्करावा लागला. ५ व्या ते १२ व्या सामन्यांदरम्यान संघाला केवळ दोन विजय मिळवता आले. तथापि, शेवटचे दोन सामने जिंकून त्यांनी प्लेऑफमध्ये आपले स्थान निश्चित केले. दुसरीकडे, सनरायझर्स हैदराबादला आपल्या पहिल्या चार सामन्यांमध्ये तीन पराभव पत्करावे लागले. त्यानंतर, राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध त्यांनी सलग ५ विजयांची मालिका सुरू केली. तेव्हापासून, संघाने १० पैकी ८ सामने जिंकले आहेत.
IPL 2026: फायनलच्या दिशेने चार संघ सज्ज; प्लेऑफमध्ये रंगणार हाय-व्होल्टेज सामने; पूर्ण शेड्यूल एका क्लिकवर