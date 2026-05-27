  • Head To Head Eliminator Match Sunrisers Hyderabad Vs Rajasthan Royals Previous Stats In Ipl 2026

SRH vs RR Head to Head: एलिमिनेटरमध्ये सनराझर्स भिडणार राजस्थान रॉयल्सशी, कोणाचा पगडा भारी? काय सांगतात रेकॉर्ड्स

Updated On: May 27, 2026 | 10:03 AM IST
सारांश

आयपीएल २०२६ च्या एलिमिनेटर सामन्यात राजस्थान रॉयल्सचा सामना सनरायझर्स हैदराबादशी होईल. २०२३ च्या हंगामापासून राजस्थानने हैदराबादला पराभूत केलेले नाही. त्यामुळे हा सामना खूपच चुरशीचा ठरणार आहे

SRH vs RR कोण मारणार बाजी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

विस्तार
  • राजस्थान रॉयल्स विरूद्ध सनरायझर्स हैदराबादचा रंगणार सामना
  • २०२३ पासून सनराझर्स राजस्थानविरूद्ध सामना हरलेले नाहीत 
  • वैभव सूर्यवंशी विरूद्ध अभिषेक शर्मा कोण मारणार बाजी? 
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने फायनलमध्ये आपली जागा सुनिश्चित केली आहे आणि आयपीएल २०२६ चा एलिमिनेटर सामना आज खेळला जाईल. पॅट कमिन्सच्या नेतृत्वाखालील सनरायझर्स हैदराबादचा सामना रियान परागच्या नेतृत्वाखालील राजस्थान रॉयल्सशी होईल. हा सामना मुल्लानपूर येथील महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. हैदराबाद गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानी आहे, तर राजस्थान चौथ्या स्थानी आहे. आतापर्यंत अनेक वेळा हे दोन्ही संघ एकमेकांसमोर आले आहेत मात्र प्रत्येक वेळी सनराझर्सने बाजी मारली आहे. 

या सामन्यात सर्वांचे लक्ष वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा यांच्यावर असणार आहे. संपूर्ण हंगामात या दोघांनीही आपल्या बॅटने अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे आणि आता एलिमिनेटरमध्ये नक्की कोण बाजी मारणार याकडे चाहत्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. २००८ नंतर राजस्थान रॉयल्सने एकदाही ट्रॉफी जिंकलेली नाही. त्यामुळे सध्या त्यांचं स्वप्नं हे ट्रॉफी जिंकणं हेच आहे आणि यावर्षी सनरायझर्स हैदराबादची टीमही तगडी टक्कर देत आहे. त्यामुळे हा सामना नक्कीच चुरशीचा होणार आहे यामध्ये कोणाचंही दुमत नसेल.

हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान आमनेसामने

सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात आयपीएलमध्ये आतापर्यंत २३ सामने खेळले गेले आहेत. सनरायझर्स हैदराबादने १४ सामने जिंकले आहेत, तर राजस्थानने नऊ सामने जिंकले आहेत. हैदराबादने या हंगामातील दोन्ही सामन्यांमध्ये राजस्थानला पराभूत केले आहे. गेल्या पाच सामन्यांमध्ये हैदराबादने ५-० अशी आघाडी घेतली आहे. यामुळे राजस्थान रॉयल्ससाठी हा सामना कठीण झाला आहे. राजस्थानने हैदराबादला शेवटचे २०२३ च्या हंगामात पराभूत केले होते.

IPL 2026: प्लेऑफचा थरार वाढला; ऑरेंज-पर्पल कॅपची चुरस शिगेला, खेळांडूमध्ये कांटे की टक्कर

प्लेऑफमध्ये दोनदा आमनेसामने

राजस्थान रॉयल्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात आयपीएल प्लेऑफमध्येही सामना झाला आहे. २०२४ हंगामाचा दुसरा क्वालिफायर सामना या दोन संघांमध्ये खेळला गेला. सनरायझर्स हैदराबादने विजय मिळवला. त्यापूर्वी, २०१३ मध्ये हे दोन संघ एका एलिमिनेटर सामन्यातही खेळले होते. त्या सामन्यात राजस्थानने हैदराबादला ४ गडी राखून पराभूत केले होते.

या हंगामातील राजस्थान आणि हैदराबादची कामगिरी

राजस्थान रॉयल्सने आयपीएल २०२६ ची सुरुवात जोरदार केली आणि आपले पहिले चार सामने जिंकले. त्यानंतर, त्यांना सनरायझर्स हैदराबादकडून पराभव पत्करावा लागला. ५ व्या ते १२ व्या सामन्यांदरम्यान संघाला केवळ दोन विजय मिळवता आले. तथापि, शेवटचे दोन सामने जिंकून त्यांनी प्लेऑफमध्ये आपले स्थान निश्चित केले. दुसरीकडे, सनरायझर्स हैदराबादला आपल्या पहिल्या चार सामन्यांमध्ये तीन पराभव पत्करावे लागले. त्यानंतर, राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध त्यांनी सलग ५ विजयांची मालिका सुरू केली. तेव्हापासून, संघाने १० पैकी ८ सामने जिंकले आहेत.

IPL 2026: फायनलच्या दिशेने चार संघ सज्ज; प्लेऑफमध्ये रंगणार हाय-व्होल्टेज सामने; पूर्ण शेड्यूल एका क्लिकवर

Baner Land Scam: कोट्यवधींची जागा फुकटात जाणार! बाणेरमधील महापालिकेचे 'सार्वजनिक आरक्षण' हातातून गेल्याचा गंभीर आरोप

Skin Care Tips: डोळ्यांखाली वाढलेल्या सुरकुत्या आणि डार्क सर्कल्समुळे त्वचा निस्तेज झाली आहे? मग नियमित प्या 'हे' गुणकारी पेय

"देवा तुझा मी सोनार" अभंग रचणारे संत नरहरी सोनार; शिवभक्तीपासून विठ्ठलभक्तीपर्यंतचा प्रवास जाणून घ्या

Legislative Council Election : एकनाथ शिंदेंची नाराजी कायम; भाजप ठाम, शिवसेनेची मात्र कोंडी

Free Fire Max: गेममध्ये झाली नव्या ईव्हेंटची एंट्री! ग्लू वॉल स्किनसह मिळणार हे धमाकेदार रिवॉर्ड्स…

Beed Crime: लग्न ठरलं, तयारी झाली अन् PSI नावरदेवाने मोडलं लग्न; 20 तोळे सोनं, 10 लाख हुंड्याची मागणी केल्याचा आरोप

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Mumbai: 'शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा' – संदीप राणे

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे 'ॲक्शन मोड'मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

