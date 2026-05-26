  Vastu Tips How To Identify If There Is Negative Energy In The House What To Do To Change Vastu

Vastu Tips : घरात नकारात्मक शक्ती आहे हे कसं ओळखावं ? काय करावे वास्तुमध्ये बदल ?

Updated On: May 26, 2026 | 06:11 PM IST
Vastu Tips : घरामध्ये अनेक कारणांनी नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते ही बहुतेक वेळा आपल्याला जाणवते देखील. या नकारात्मक ऊर्जा घरातल्या सुख समृद्धीवर परिणाम करतात आणि अडचणींना सामोरं जावं लागतं. जर तुम्हालाही असं जाणवत असेल तर तुम्ही घरता काही बदल करु शकता. हे बदल नक्की काय ते जाणून घेऊयात.

  • घरात नकारात्मक शक्ती आहे हे कसं ओळखावं ?
  • काय करावे वास्तुमध्ये बदल ?
घराची रचना, सजावट आणि वस्तूंची मांडणी ही वास्तुशास्त्राप्रमाणे ठेवणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. वास्तुशास्त्राप्रमाणे सर्वात नकारात्मक गोष्ट कोणती असेल तर मोठ्या प्रमाणावरती असलेलं घरातला प्लास्टिकचा अतिरेक. प्लास्टिकचा वापर जास्त होत असला तरी त्यात प्रचंड नकारात्मकता असते. त्यामुळे शक्य तेवढा प्लास्टिकचा वापर कमी करणं गरजेचं आहे.

Vastu Tips : देवघर कसं आणि कुठलं असायला पाहिजे ? काय सांगतं ज्योतिषशास्त्र ?

अनेकांना सतत आर्थिक चणचण जाणवते पण तुम्ही कधी तुमच्या तिजोरीची जागा पाहिलीत का ? तुमच्या घरातली आर्थिक स्थिती मजबूत ठेवायची असेल तर जिथे तुम्ही पैसे ठेवता ती जागा स्वच्छ आणि सुंदर असणं गरजेचे आहे. जर तुमच्या घरात पैशाची कमी जाणवत असेल तर यावर उपाय म्हणून एखाद्या कापसाला थोडेसे अत्तर लावा तुम्ही आणि ते त्याच्यामध्ये ठेवून द्या.

तिजोरीमध्ये कुबेराची मूर्ती ठेवू शकता. तुमच्या घरात नकारात्मकता सतत जाणवत असेल तर घरामध्ये एक कोपरा पुस्तकांसाठी ठेवा ज्यामुळे सकारात्मकता वाढेल. पण असं असलं तरी घरामध्ये नकारात्मकता निर्माण करणारी पुस्तकं पण ठेवू नका. घरात दिवेलागाणीच्या वेळी कुलदैवत किंवा इष्ट देवतेच्या संबंधित तुम्ही मंत्राची कॅसेट लावू शकता. घराच्या कोपऱ्यात अत्तर शिंपडा सर्वात महत्वाचं म्हणजे तुम्ही तुमचं घर कायमच स्वच्छ ठेवा. रोज सकाळ संध्याकाळ धूप आणि भिमसेनी कापूर जाळल्याने नकाराकत्मक ऊर्जा कमी होते.

Vastu Tips : वास्तुशास्त्रानुसार घर नाही? चिंता नको! ‘हे’ छोटे उपाय घरात आणतील सकारात्मक ऊर्जा

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: May 26, 2026 | 06:11 PM

Amit Shah : अवैध घुसपैठींवर करडी नजर! अमित शहांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारचे मेगा ऑपरेशन सुरू

Amit Shah : अवैध घुसपैठींवर करडी नजर! अमित शहांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारचे मेगा ऑपरेशन सुरू

May 26, 2026 | 06:01 PM
वडगाव शेरीमध्ये दूषित पाणीपुरवठा, भामा- आसखेडमधील पाण्याला दुर्गंधी; रुग्णांचे प्रमाण वाढले

वडगाव शेरीमध्ये दूषित पाणीपुरवठा, भामा- आसखेडमधील पाण्याला दुर्गंधी; रुग्णांचे प्रमाण वाढले

May 26, 2026 | 05:57 PM
MPSC Group C Main Exam! गट ‘क’ मुख्य परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; १२ जुलै रोजी ६ केंद्रांवर होणार परीक्षा

MPSC Group C Main Exam! गट ‘क’ मुख्य परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; १२ जुलै रोजी ६ केंद्रांवर होणार परीक्षा

May 26, 2026 | 05:55 PM
पेट्रोल आणि डिझेलनंतर, आता महागाईचा पुढील धक्का! 1 जूनपासून ‘या’ आकर्षक बाईक्स आणखी होऊ शकतात महाग

पेट्रोल आणि डिझेलनंतर, आता महागाईचा पुढील धक्का! 1 जूनपासून ‘या’ आकर्षक बाईक्स आणखी होऊ शकतात महाग

May 26, 2026 | 05:39 PM
Daund Crime : अपघाताचा बनाव रचून साडे 6 लाखांचे खोबरे लंपास; दौंड पोलिसांनी चौघांना ठोकल्या बेड्या

Daund Crime : अपघाताचा बनाव रचून साडे 6 लाखांचे खोबरे लंपास; दौंड पोलिसांनी चौघांना ठोकल्या बेड्या

May 26, 2026 | 05:39 PM
” हा तर आजारापेक्षा उपचार भयंकर असा प्रकार…” पुणे जमावबंदी निर्णयावरून सुप्रिया सुळेंचा सवाल

” हा तर आजारापेक्षा उपचार भयंकर असा प्रकार…” पुणे जमावबंदी निर्णयावरून सुप्रिया सुळेंचा सवाल

May 26, 2026 | 05:33 PM

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM