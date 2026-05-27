महिनाभर टिकून राहील आंबटगोड चवीची चिंच चटणी! स्नॅक्ससोबत खाण्यासाठी उत्तम पर्याय, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: May 27, 2026 | 10:20 AM IST
सारांश

चटणी बनवताना त्यात जास्त पाण्याचा वापर केल्यास पदार्थ लवकर खराब होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला महिनाभर व्यवस्थित टिकून राहील अशी चिंच चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने चटणी बनवल्यास लवकर खराब होणार नाही.

विस्तार

आंबट चवीची चिंच खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. चिंच पाहिल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. जेवणातील विविध पदार्थ बनवताना चिंचेचा वापर केला जातो. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक केवळ जिभेची चव वाढवण्यासाठी नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. चिंचपासून प्रामुख्याने चटणी बनवली जाते. चिंच चटणी चाट, समोसा, भजी, वडे किंवा इतर वेगवेगळ्या पदार्थांसोबत अतिशय आवडीने खाल्ली जाते. आज आम्ही तुम्हाला महिनाभर व्यवस्थित टिकून राहील अशी आंबट तिखट चिंच चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली चिंच चटणी चवीला अतिशय सुंदर लागते आणि जास्त दिवस व्यवस्थित टिकून राहते. वेगवेगळ्या पदार्थांपासून चटण्या बनवल्या जातात. पण जेवणाच्या ताटात नेहमीच त्याच ठराविक चटण्या खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची इच्छा झाल्यास तुम्ही चिंच चटणी बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया आंबट तिखट चिंच चटणी बनवण्याची कृती.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • चिंच
  • मीठ
  • गूळ
  • खजूर
  • लाल तिखट
  • जिऱ्याची पावडर
  • काळे मीठ
  • पाणी
कृती:

  • आंबट तिखट चिंच चटणी बनवण्यासाठी, वाटीभर कोमट पाण्यात चिंच भिजत ठेवा. अर्धा तास चिंच व्यवस्थित भिजल्यानंतर त्यातील गर व्यवस्थित काढून घ्या.
  • खजूरच्या बिया काढून कोमट पाण्यात काहीवेळ भिजत ठेवा. यामुळे खजूर सहज मऊ होतील आणि चटणीची चव सुद्धा चांगली लागेल.
  • कढईमध्ये तयार केलेल्या चिंच गर, खजुराचा गर आणि गूळ घालून व्यवस्थित मिक्स करा. मंद आचेवर सर्व साहित्य पूर्णपणे मिक्स करून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात मीठ, काळे मीठ, भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर, ;लाल तिखट आणि थोडस पाणी घालून चटणी व्यवस्थित मिक्स करा.
  • चटणी पूर्णपणे शिजून घट्ट झाल्यानंतर गॅस बंद करा आणि थंड होण्यासाठी ठेवा. थंड झालेल्या चटणी काचेच्या बाटलीमध्ये भरून ठेवा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली आंबट तिखट चिंच चटणी.

