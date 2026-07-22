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साध्या भाताची वाढेल भन्नाट चव! दुपारच्या जेवणासाठी बनवा आंबट तिखट प्रॉन्स करी, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: Jul 22, 2026 | 10:27 AM IST
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सारांश

मासे खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. त्यामुळे दुपारच्या जेवणात गरमागरम भातासोबत खाण्यासाठी झटपट तुम्ही प्रॉन्स करी बनवू शकता. घरातील लहान मुलं आवडीने जेवतील.

साध्या भाताची वाढेल भन्नाट चव! दुपारच्या जेवणासाठी बनवा आंबट तिखट प्रॉन्स करी, नोट करून घ्या रेसिपी

साध्या भाताची वाढेल भन्नाट चव! दुपारच्या जेवणासाठी बनवा आंबट तिखट प्रॉन्स करी, नोट करून घ्या रेसिपी

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विस्तार

भारतासह संपूर्ण जगभरात असंख्य मासेप्रेमी आहेत. मासे खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. कोळंबी, सुरमई, पापलेट इत्यादी मासे सगळ्यांच्या आवडीचे आहेत. दुपारच्या जेवणात गरमागरम भातासोबत कायमच डाळ किंवा आमटी खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही चमचमीत खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही जेवणात विविध प्रकार बनवून खाऊ शकता. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये प्रॉन्स करी बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. कोळंबीमध्ये कोणताही काटा नसतो, त्यामुळे सर्वच लहान मुले आवडीने कोळंबी खातात.गरमागरम वाफाळता भात आणि प्रॉन्स करी चवीला अतिशय सुंदर लागते. जेवणात चार घास जास्त जातात आणि पोट सुद्धा भरते. कोळंबीपासून वेगवेगळे प्रकार बनवले जातात. त्यामुळे तुम्ही सुद्धा या पद्धतीने बनवलेली प्रॉन्स करी नक्कीच बनवून पहा. चला तर जाणून घेऊया प्रॉन्स करी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • कोळंबी
  • चिंच
  • लाल तिखट
  • हळद
  • काश्मिरी लाल मिरच्या
  • आलं
  • लसूण
  • धणे
  • कांदा
  • कढीपत्ता
  • तेल
  • कोथिंबीर
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कृती:

  • आंबट तिखट प्रॉन्स करी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कोळंबी स्वच्छ साफ करून पाण्याने धुवून घ्या. कोळंबीच्या आतील पांढरा दोरा काढून टाकावा.
  • स्वच्छ केलेल्या कोळंबीला लाल तिखट, हळद, लिंबाचा रस आणि चवीनुसार थोडस मीठ घालून सर्व मसाले व्यवस्थित लावून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भिजवलेल्या लाल सुक्या मिरच्या, आलं, लसूण आणि कांदा घालून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात कढीपत्ता आणि बारीक चिरून घेतलेला कांदा घालून लालसर होईपर्यंत भाजा.
  • त्यानंतर त्यात हळद, लाल तिखट, चिंच पेस्ट आणि तयार केलेला मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करा. आवश्यकतेनुसार करीमध्ये पाणी घालावे.
  • त्यानंतर करीला उकळी आल्यानंतर त्यात मसाला लावून ठेवलेले प्रॉन्स घालून शिजवून घ्या. एक उकळी आल्यानंतर गॅस बंद करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली आंबट तिखट प्रॉन्स करी.

Web Title: How to make prawns curry at home simple food recipe prawns curry recipe

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Published On: Jul 22, 2026 | 10:27 AM

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