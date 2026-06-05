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Swapna Shastra: स्वप्नात दिसलेल्या या गोष्टी इतरांना सांगणे मानले जाते अशुभ

Updated On: Jun 05, 2026 | 10:30 AM IST
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सारांश

स्वप्नशास्त्रानुसार, काही स्वप्ने अत्यंत शुभ मानली जातात. अशी काही स्वप्न आहेत जी इतरांना सांगितली तर त्यांचा सकारात्मक प्रभाव कमी होतो. कोणती स्वप्न इतरांना सांगू नये जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • स्वप्नात दिसलेल्या या गोष्टी इतरांना सांगू नये
  • स्वप्नात कोणत्या गोष्टी दिसणे शुभ असते
  • स्वप्नाचा जीवनावर कसा परिणाम होतो
 

 

 

जिथे झोप लागताच आपण एका वेगळ्याच जगात पोहोचतो. मग ती रात्रीची गाढ झोप असो किंवा दिवसाची हलकी डुलकी, स्वप्ने आपल्याला कोणत्याही वेळी आणि कोणत्याही स्वरूपात येऊ शकतात. स्वप्नशास्त्रानुसार, प्रत्येक स्वप्नात आपल्या भविष्याशी, नशिबाशी किंवा मनःस्थितीशी संबंधित काहीतरी संकेत असतो. महत्त्वाचे म्हणजे, काही स्वप्ने अत्यंत शुभ मानली जातात, परंतु असे मानले जाते की जर ती इतरांना सांगितली तर त्यांचा सकारात्मक प्रभाव कमी होतो. अशी कोणती स्वप्ने आहेत जी इतरांना सांगू नयेत ते जाणून घ्या

गाईची काळजी घेताना स्वप्नात पाहणे

सनातन परंपरेनुसार, गाय अत्यंत पवित्र मानली जाते आणि ती सर्व देवदेवतांचे निवासस्थान असल्याचे म्हटले जाते. जर तुम्ही स्वप्नात स्वतःला गाईची सेवा करताना पाहिले, तर ते तुमच्या जीवनातील सुदैव आणि प्रगतीचे लक्षण असू शकते. हे स्वप्न गुप्त ठेवले पाहिजे आणि दुसऱ्या दिवशी गायीला चारा देणे शुभ मानले जाते.

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देवतेचे दर्शन घेताना पाहणे

स्वप्नात मंदिर किंवा देव दिसणे हे एक अत्यंत शुभ मानले जाते. विशेषतः जर देव तुम्हाला आशीर्वाद देण्यासाठी दिसण्याचा अर्थ असा होतो की, तुमची श्रद्धा खरी आहे आणि तुम्ही आध्यात्मिकदृष्ट्या बलवान आहात. अशी स्वप्ने दुर्मिळ असतात, त्यामुळे ती इतरांना सांगणे टाळणेच उत्तम.

मोर दिसणे

स्वप्नात, विशेषतः अंगणात मोर पाहणे हे शुभ मानले जाते. हे स्वप्न भविष्यात सुख आणि यश मिळण्याचे संकेत देते. तेल वाटण्याऐवजी, दुसऱ्या दिवशी गरजू व्यक्तीला दान करणे फायदेशीर मानले जाते.

केळीच्या झाडाची पूजा करणे

केळीच्या झाडाची पूजा करण्याचे स्वप्न पाहणे हे जीवनातील नवीन संधी आणि शुभ सुरुवातीचे द्योतक आहे. या स्वप्नांचा असा अर्थ असा होतो की, तुमच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडणार आहेत. त्यामुळे, पिवळ्या वस्तूंचे दान करणे शुभ मानले जाते आणि हे स्वप्न गुप्त ठेवले पाहिजे.

मृत्यूशी संबंधित स्वप्न

मृत्यूचे स्वप्न पाहणे भीतीदायक वाटत असले तरी, स्वप्नशास्त्रानुसार हे एक शुभ मानले जाते. जर तुम्ही स्वतःचा किंवा तुमच्या जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू पाहिला, तर ते एका मोठ्या बदलाचे किंवा जीवनातील एका नवीन टप्प्याचे संकेत असू शकते. हे स्वप्न कोणालाही न सांगणेच उत्तम.

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घराचा दरवाजा उघडताना पाहणे

स्वप्नात घराचा दरवाजा उघडताना पाहण्याचा अर्थ असा होतो की, तुमच्या आयुष्यात नवीन संधी येणार आहेत आणि नशिबाचे बंद असलेले मार्ग खुले होऊ शकतात. पिवळ्या किंवा केशरी रंगाच्या वस्तू दान करणे फायदेशीर मानले जाते आणि हा अनुभव खाजगी ठेवला पाहिजे.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: काही स्वप्ने इतरांना सांगू नयेत असे का मानले जाते?

    Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार काही शुभ स्वप्नांची वाच्यता केल्यास त्यांचे सकारात्मक फळ कमी होऊ शकते, असे मानले जाते

  • Que: स्वप्नात देवी-देवतांकडून आशीर्वाद मिळाल्याचे दिसल्यास काय मानले जाते?

    Ans: हे शुभ संकेत मानले जातात आणि जीवनात सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता दर्शवतात, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: स्वप्नांचा अर्थ नेहमीच खरा ठरतो का?

    Ans: नाही. स्वप्ने ही वैयक्तिक अनुभव, मनःस्थिती आणि सांस्कृतिक श्रद्धांवरही अवलंबून असतात.

Web Title: Swapna shastra what dreams should not be told to others

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Published On: Jun 05, 2026 | 10:30 AM

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