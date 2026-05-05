Lakshmi narayan rajyog 2026: लक्ष्मी नारायण राजयोगामुळे नशिब पालटणार ; मे संपताच ‘या’ तीन राशींना मिळणार पैसाच पैसा

ग्रहांच्या हलचालींचा परिणाम हा कुंडलीतील ग्रहस्थितीवर अवलंबून असतो. तुमच्या पत्रिकेतील ग्रहस्थितीनुसार आयुष्यात चांगले वाईट परिणाम होत असतात.

Updated On: May 05, 2026 | 04:47 PM
Lakshmi narayan rajyog 2026:  ग्रहांच्या हलचालींचा परिणाम हा कुंडलीतील ग्रहस्थितीवर अवलंबून असतो. तुमच्या पत्रिकेतील ग्रहस्थितीनुसार आयुष्यात चांगले वाईट परिणाम होत असतात. त्याचबरोबर ज्योतिषशास्त्राप्रमाणे तुमच्या राशीनुसार देखील चांगले वाईट परिणाम होत असतात. अशा काही राशी आहेत ज्या खूप दिवसांपासून मेहनत घेत होत्या पण त्यांना पाहिजे तसं यश हाती येत नव्हतं. मात्र आता अशा तीन राशी आहेत ज्यांना लक्ष्मी नारायण राजयोगामुळे नशिब पालटणार आहे.

पंचांगानुसार, 29 मे 2026 रोजी एक अत्यंत शुभ आणि प्रभावशाली राजयोग तयार होणार आहे. याला लक्ष्मी नारायण राजयोग म्हणतात. जेव्हा बुध आणि शुक्र यांची युती तयार होते तेव्हा लक्ष्मी नारायण योग होतो. बुध हा बुद्धीचा कारक मानला जातो. ज्यांचा बुध बलवान असतो अशांना व्यवसायात सर्वात जास्त यश मिळतो. तर शुक्र हा भौतिक सुखाचा कारक आहे. सुख संपत्ती आणि कलेचा कारक म्हणजे शुक्र. जेव्हा हे दोन ग्रह एकत्र येतात तेव्हा लक्ष्मी नारायण हा राजयोग निर्माण होतो. या राजयोगाचा कोणत्या तीन राशींवर परिणाम होणार ते जाणून घेऊयात.

मिथुन राशीवर लक्ष्मी नारायण राजयोगाचा प्रभाव

मिथुन राशीचा अधिपती हा बुध असून या राजयोगाचा सकारात्मक परिणाम या राशीवर देखील होणार आहे. या राजयोगामुळे तुम्हाला नव्या संधी मिळतील. या राशींच्या मंडळींमध्ये या दिवसात कमालीचा आत्मविश्वास दिसून येणार आहे. करिअरच्या बाबतीत नव्या जबाबदाऱ्या अंगावर पडतील. नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल तर या काळात चांगला योग आहे. याचबरोबर नातेसंबंध देखील सुधारणार आहेत.

सिंह राशीवर लक्ष्मी नारायण राजयोगाचा प्रभाव

सिंह राशीसाठी, हा राजयोग अनेक बाबतीत फायदेशीर राहणार आहे. लाभ आणि उत्पन्न देखील वृद्धींगत होणार आहे. या काळात तुमचे नेटवर्क आणि संपर्क वेगाने वाढू शकतात, नोकरी नवी संधी मिळेल. आर्थिक बाबतीत देखील हा काळा लाभाचा आहे.

कन्या राशीवर लक्ष्मी नारायण राजयोगाचा प्रभाव
कन्या राशीच्या लोकांसाठी, हा काळ त्यांच्या करिअर आणि व्यावसायिक जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल घेऊन येऊ शकतो. हा राजयोग तुमच्या गोचर कुंडलीतील कर्म भावामध्ये तयार होत आहे. त्यामुळे, तुमच्या मेहनतीचे आणि कौशल्याचे कामाच्या ठिकाणी कौतुक होऊ शकते, ज्यामुळे तुम्हाला पदोन्नती किवा पगारवाढ मिळू शकते.

Published On: May 05, 2026 | 04:47 PM

उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

