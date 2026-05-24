Astro Tips: हातात किंवा पायात काळा दोरा बांधल्याने दूर होऊ शकतात अडथळे, जाणून घ्या कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर

ज्योतिषशास्त्रामध्ये अनेक छोटे उपाय सांगितले गेले आहे. जे लोक वर्षानुवर्षे वापरत आले आहेत. यापैकी एक म्हणजे काळा धागा घालणे. तुम्ही लोकांना अनेकदा त्यांच्या हातांना, पायांना किंवा कमरेला काळा धागा बांधलेले पाहिले असेल. बरेच लोक याला केवळ एक फॅशन मानतात, परंतु ज्योतिषशास्त्रानुसार याचे एक विशेष महत्त्व आहे. असे मानले जाते की काळा धागा व्यक्तीला दृष्ट, नकारात्मक ऊर्जा आणि शनि दोषाच्या प्रभावांपासून वाचवतो. म्हणूनच आजही अनेक लोक तो श्रद्धेने धारण करतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, काळ्या धाग्याचा प्रभाव प्रत्येक राशीवर सारखा नसतो.
काही राशींवर याचा प्रभाव अत्यंत शुभ मानला जातो. असे म्हटले जाते की योग्य दिवशी आणि योग्य रीतीने काळा धागा परिधान केल्याने प्रलंबित कामे यशस्वीपणे पूर्ण होण्यास, आर्थिक सुबत्ता सुधारण्यास आणि जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यास मदत होते. महत्त्वाचे म्हणजे, तो परिधान करण्याचे काही विशिष्ट नियम देखील आहेत, ज्यांचे पालन करणे आवश्यक मानले जाते. काळा धागा धारण करण्यासाठी कोणत्या राशी सर्वात शुभ मानल्या जातात आणि तो धारण करण्याची योग्य पद्धत कोणती आहे, जाणून घेऊया
ज्योतिषशास्त्रानुसार, काळा रंग शनिदेव, राहू आणि केतू यांच्याशी संबंधित आहे. म्हणूनच काळा धागा परिधान करणे हे नकारात्मक शक्तींपासून बचाव करणारे एक संरक्षक कवच मानले जाते. अनेक लोक दृष्ट लागण्यापासून बचाव करण्यासाठी तो घालतात, तर काही जण शनिदेवाचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी तो घालतात. असे मानले जाते की काळा धागा परिधान केल्याने व्यक्तीच्या सभोवतालची नकारात्मक ऊर्जा कमी होते आणि मानसिक शांती टिकवून ठेवण्यास मदत होते. म्हणूनच लहान मुलांपासून ते प्रौढांपर्यंत सर्वजण तो परिधान केलेले दिसतात.
शुक्र ग्रह वृषभ राशीचा स्वामी मानला जातो आणि बुध मिथुन राशीचा स्वामी आहे. हे दोन्ही ग्रह शनिदेवाचे मित्र असल्याचे म्हटले जाते. म्हणूनच या राशींच्या लोकांसाठी काळा धागा परिधान करणे शुभ मानले जाते. असे म्हटले जाते की, तो धारण केल्याने प्रगतीतील अडथळे कमी होऊ शकतात. हे दृष्ट आणि नकारात्मक प्रभावांपासूनही संरक्षण करते. अनेक लोक याचा संबंध आर्थिक सामर्थ्य आणि चांगल्या संधींशी देखील जोडतात.
तूळ राशीसाठी काळा धागा परिधान करणे अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या राशीत शनिदेव उच्च स्थानी आहेत. त्यामुळे, तूळ राशीच्या व्यक्तींनी विहित विधींनुसार काळा धागा धारण केल्यास त्यांना आर्थिक लाभ होऊ शकतो. तसेच, यामुळे दृष्ट लागणे आणि कामात वारंवार येणारे अपयश यांसारख्या समस्यांपासूनही सुटका मिळते, असा विश्वास आहे. अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की यामुळे आत्मविश्वास वाढतो आणि निर्णय घेण्याची क्षमता देखील मजबूत होते.
मकर राशीचा अधिपती ग्रह स्वतः शनिदेव आहेत. त्यामुळे, या राशीत जन्मलेल्या व्यक्तींसाठी काळा धागा परिधान करणे शुभ मानले जाते. असे म्हटले जाते की, हे धारण केल्याने नोकरी आणि व्यवसायातील अडचणी हळूहळू कमी होतात. मकर राशीचे लोक आपल्या जीवनात स्थिरता आणि शांती टिकवून ठेवतात. असेही मानले जाते की, यामुळे मानसिक ताण कमी होतो आणि प्रलंबित कामे पूर्ण होतात.
कुंभ राशीचा भगवान शनिदेवांशी घनिष्ठ संबंध असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे, या राशीच्या व्यक्तींसाठी काळा धागा धारण करणे हे एका संरक्षक कवचाप्रमाणे काम करते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, तो धारण केल्याने आत्मविश्वास वाढतो आणि नकारात्मक विचार कमी होतात. काहींच्या मते, यामुळे आरोग्याच्या समस्यांपासूनही आराम मिळू शकतो. तसेच, यामुळे मनात सकारात्मक ऊर्जा वाढते, ज्यामुळे कामावर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होते.
काळा धागा परिधान करण्यापूर्वी नियमांकडे लक्ष द्या. मंगळवार आणि शनिवारी काळा धागा घालणे शुभ मानले जाते. धागा घालण्यापूर्वी तो शनिदेव किंवा हनुमानजींच्या चरणी अर्पण करावा. काळ्या धाग्याला नऊ गाठी मारणे शुभ मानले जाते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार काळा धागा धारण करण्याचे फायदेदेखील श्रद्धेतूनच स्पष्ट केले जातात. जर एखादी व्यक्ती श्रद्धेने आणि सकारात्मक विचारांनी तो धारण करेल, तर त्यामुळे मानसिक शांती आणि आत्मविश्वास मिळू शकतो. दरम्यान, कोणत्याही उपायाला जीवनाचा एकमेव आधार मानणे योग्य नाही.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: धार्मिक आणि ज्योतिष मान्यतेनुसार काळा दोरा नकारात्मक ऊर्जा आणि वाईट नजरेपासून संरक्षणासाठी बांधला जातो.
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार वृश्चिक, मकर, कुंभ आणि तुला राशीच्या लोकांसाठी काळा दोरा शुभ मानला जातो.
Ans: काही ज्योतिष मान्यतानुसार शनी आणि राहूशी संबंधित नकारात्मक प्रभाव कमी करण्यासाठी काळा दोरा उपयुक्त मानला जातो.