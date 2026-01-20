Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Astro Tips Double Transit Of Planets Will Happen On January 20 People Of This Zodiac Sign Will Benefit

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

मंगळवार, 20 जानेवारी रोजी दोन ग्रहांचे विशेष 'द्विगुणित' होणार आहे. यावेळी युरेनस कृतिकामध्ये प्रवेश करेल आणि शनि उत्तरभाद्रपद नक्षत्रात प्रवेश करेल. या संक्रमणाच्या काळात काही राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर
  • नक्षत्रामध्ये करणार संक्रमण
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

जानेवारीमध्ये आतापर्यंत झालेल्या ग्रहांच्या हालचाली आणि क्रियाकलापांनी हा महिना याबाबतीत किती महत्त्वाचा आहे हे सिद्ध केले आहे. मकर राशीत वर्षातील सर्वात मोठा पंचग्रही योग तयार होत आहे ही एक विशेष ज्योतिषीय घटना आहे. त्यामुळे या महिन्याची 20 तारीख खूप खास मानली जाते. या दिवशी दोन ग्रहांचे संक्रमण होत आहे. पंचांगानुसार, मंगळवार, 20 जानेवारी रोजी पहाटे 1.9 वाजता युरेनस ग्रह सूर्याच्या कृतिका नक्षत्रात प्रवेश करेल. तर दुसरीकडे, त्याच दिवशी शनि त्याच्या मालकीच्या उत्तरभाद्रपद नक्षत्रात संक्रमण करेल.

या तिथीची आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे या दिवशी मंगळ आणि शनि एकमेकांपासून ६० अंशांच्या अंतरावर असतात, ज्यामुळे ‘लाभ योग’ तयार होतो, ज्याला त्रि-एकादश योग असेही म्हणतात. या योगाला इंग्रजीत ‘सेक्सटाइल अ‍ॅस्पेक्ट’ म्हणतात.

या दोन्ही ग्रहांचे हे संक्रमण या वर्षातील एक शक्तिशाली संक्रमण आहे. या दुहेरी ग्रहांच्या संक्रमणाचा सर्व राशींवर लक्षणीय परिणाम होईल. दरम्यान, या संक्रमणाचा मोठा फायदा काही राशीच्या लोकांना होणार आहे. या दिवशी काही राशीच्या लोकांना आर्थिक, करिअर यामध्ये यश मिळेल. ग्रहांचे होणाऱ्या डबल गोचराचा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण अत्यंत फायदेशीर आहे. 20 जानेवारी रोजी होणारे हे द्वैत संक्रमण तुमच्या करिअरमध्ये आणि आर्थिक परिस्थितीत नवीन ऊर्जा निर्माण करेल. या काळात दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे सहजपणे पूर्ण होतील. तुमच्या आयुष्यात अनपेक्षित संधी येतील, ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. तुम्ही तुमच्या नोकरी, व्यवसाय किंवा गुंतवणुकीत नवीन पाऊल उचलण्याचा विचार करत असाल, तर हा काळ खूप अनुकूल असेल. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात संतुलन राहील आणि तुम्हाला मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल.

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, अभ्यासात आणि करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश

वृषभ रास

हे संक्रमण वृषभ राशीच्या लोकांसाठी मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या विशेषतः फायदेशीर आहे. या काळात तुमच्या दीर्घकाळापासूनच्या इच्छा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक लाभाच्या संधी वाढतील आणि गुंतवणुकीतून फायदा होईल. नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी कौतुक आणि प्रगतीचा अनुभव येईल. प्रेम आणि कौटुंबिक संबंध दृढ होतील. या काळात तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या, परंतु तुमची ऊर्जा पातळी सामान्यतः उच्च राहील.

कर्क रास

या संक्रमणामुळे कर्क राशीच्या लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होतील. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे आता सहजपणे पूर्ण होतील. तुमचे निर्णय अधिक स्पष्ट होतील आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. नवीन प्रकल्प किंवा व्यवसायाच्या संधी तुमच्या वाट्याला येतील. कौटुंबिक वातावरण आनंददायी असेल आणि नात्यांमध्ये परस्पर समजूतदारपणा वाढेल. या काळात मानसिक शांती आणि संतुलनदेखील राहील.

Jaya Ekadashi 2026: कधी आहे जया एकादशी, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण विशेषतः फायदेशीर आहे. तुम्ही बऱ्याच काळापासून मनात असलेल्या योजना आणि इच्छा आता पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे आणि उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या कामात यश आणि आदर मिळेल. या काळात तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: डबल गोचर म्हणजे काय?

    Ans: एकाच दिवशी दोन ग्रह एकाच वेळी आपली रास बदलतात, तेव्हा त्याला डबल गोचर म्हणतात. असा योग ज्योतिषशास्त्रात अत्यंत प्रभावी आणि फलदायी मानला जातो.

  • Que: 20 जानेवारीला कोणत्या ग्रहांचे डबल गोचर होणार आहे?

    Ans: 20 जानेवारीला दोन प्रमुख ग्रह आपली चाल बदलणार असून, त्यामुळे काही राशींवर याचा विशेष सकारात्मक प्रभाव दिसून येईल.

  • Que: या काळात नवीन कामाची सुरुवात करणे शुभ आहे का?

    Ans: होय, डबल गोचरच्या काळात नवीन प्रोजेक्ट, नोकरी बदल, व्यवसायाची सुरुवात किंवा गुंतवणूक करणे शुभ मानले जाते.

Web Title: Astro tips double transit of planets will happen on january 20 people of this zodiac sign will benefit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Magh Month: माघ महिन्यात अवश्य करा ‘ही’ कामे, वर्षभर लाभेल सुख समृद्धी
1

Magh Month: माघ महिन्यात अवश्य करा ‘ही’ कामे, वर्षभर लाभेल सुख समृद्धी

Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ
2

Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र
3

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, अभ्यासात आणि करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश
4

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, अभ्यासात आणि करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Jan 20, 2026 | 07:05 AM
पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

Jan 20, 2026 | 07:02 AM
iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

Jan 20, 2026 | 06:45 AM
1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

Jan 20, 2026 | 06:15 AM
आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

Jan 20, 2026 | 05:30 AM
WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Jan 20, 2026 | 05:16 AM
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM