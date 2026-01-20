Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

जानेवारीमध्ये आतापर्यंत झालेल्या ग्रहांच्या हालचाली आणि क्रियाकलापांनी हा महिना याबाबतीत किती महत्त्वाचा आहे हे सिद्ध केले आहे. मकर राशीत वर्षातील सर्वात मोठा पंचग्रही योग तयार होत आहे ही एक विशेष ज्योतिषीय घटना आहे. त्यामुळे या महिन्याची 20 तारीख खूप खास मानली जाते. या दिवशी दोन ग्रहांचे संक्रमण होत आहे. पंचांगानुसार, मंगळवार, 20 जानेवारी रोजी पहाटे 1.9 वाजता युरेनस ग्रह सूर्याच्या कृतिका नक्षत्रात प्रवेश करेल. तर दुसरीकडे, त्याच दिवशी शनि त्याच्या मालकीच्या उत्तरभाद्रपद नक्षत्रात संक्रमण करेल.
या तिथीची आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे या दिवशी मंगळ आणि शनि एकमेकांपासून ६० अंशांच्या अंतरावर असतात, ज्यामुळे ‘लाभ योग’ तयार होतो, ज्याला त्रि-एकादश योग असेही म्हणतात. या योगाला इंग्रजीत ‘सेक्सटाइल अॅस्पेक्ट’ म्हणतात.
या दोन्ही ग्रहांचे हे संक्रमण या वर्षातील एक शक्तिशाली संक्रमण आहे. या दुहेरी ग्रहांच्या संक्रमणाचा सर्व राशींवर लक्षणीय परिणाम होईल. दरम्यान, या संक्रमणाचा मोठा फायदा काही राशीच्या लोकांना होणार आहे. या दिवशी काही राशीच्या लोकांना आर्थिक, करिअर यामध्ये यश मिळेल. ग्रहांचे होणाऱ्या डबल गोचराचा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण अत्यंत फायदेशीर आहे. 20 जानेवारी रोजी होणारे हे द्वैत संक्रमण तुमच्या करिअरमध्ये आणि आर्थिक परिस्थितीत नवीन ऊर्जा निर्माण करेल. या काळात दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे सहजपणे पूर्ण होतील. तुमच्या आयुष्यात अनपेक्षित संधी येतील, ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. तुम्ही तुमच्या नोकरी, व्यवसाय किंवा गुंतवणुकीत नवीन पाऊल उचलण्याचा विचार करत असाल, तर हा काळ खूप अनुकूल असेल. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात संतुलन राहील आणि तुम्हाला मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल.
हे संक्रमण वृषभ राशीच्या लोकांसाठी मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या विशेषतः फायदेशीर आहे. या काळात तुमच्या दीर्घकाळापासूनच्या इच्छा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक लाभाच्या संधी वाढतील आणि गुंतवणुकीतून फायदा होईल. नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी कौतुक आणि प्रगतीचा अनुभव येईल. प्रेम आणि कौटुंबिक संबंध दृढ होतील. या काळात तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या, परंतु तुमची ऊर्जा पातळी सामान्यतः उच्च राहील.
या संक्रमणामुळे कर्क राशीच्या लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होतील. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे आता सहजपणे पूर्ण होतील. तुमचे निर्णय अधिक स्पष्ट होतील आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. नवीन प्रकल्प किंवा व्यवसायाच्या संधी तुमच्या वाट्याला येतील. कौटुंबिक वातावरण आनंददायी असेल आणि नात्यांमध्ये परस्पर समजूतदारपणा वाढेल. या काळात मानसिक शांती आणि संतुलनदेखील राहील.
धनु राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण विशेषतः फायदेशीर आहे. तुम्ही बऱ्याच काळापासून मनात असलेल्या योजना आणि इच्छा आता पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे आणि उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या कामात यश आणि आदर मिळेल. या काळात तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील.
Ans: एकाच दिवशी दोन ग्रह एकाच वेळी आपली रास बदलतात, तेव्हा त्याला डबल गोचर म्हणतात. असा योग ज्योतिषशास्त्रात अत्यंत प्रभावी आणि फलदायी मानला जातो.
Ans: 20 जानेवारीला दोन प्रमुख ग्रह आपली चाल बदलणार असून, त्यामुळे काही राशींवर याचा विशेष सकारात्मक प्रभाव दिसून येईल.
Ans: होय, डबल गोचरच्या काळात नवीन प्रोजेक्ट, नोकरी बदल, व्यवसायाची सुरुवात किंवा गुंतवणूक करणे शुभ मानले जाते.