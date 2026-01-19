Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, अभ्यासात आणि करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश

आनंद, उत्साह आणि ज्ञानाच्या उपासनेचा पवित्र सण म्हणजे वसंत पंचमी यंदा शुक्रवार, 23 जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे यावेळी वसंत पंचमी अतिशय शुभ मुहूर्तावर येत असल्याने तिचे महत्त्व आणखी वाढलेले आहे. वसंत पंचमीचा दिवस ज्ञान, बुद्धी आणि कलेच्या अधिष्ठाता देवी सरस्वतीला समर्पित आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी देवी सरस्वतीची पूजा केल्याने व्यक्तीला ज्ञान, बुद्धी आणि सकारात्मक विचारसरणीचे आशीर्वाद मिळतात.
पंचांगानुसार, माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या पाचव्या दिवशी सरस्वती पूजा केली जाते, ज्याला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी केलेली पूजा शिक्षण, करिअर आणि जीवनात प्रगतीचे नवीन मार्ग उघडते. तसेच जर वास्तुशास्त्राच्या नियमांनुसार देवी सरस्वतीची पूजा केली तर ती केवळ ज्ञान वाढवतेच असे नाही तर संपत्ती, यश आणि कीर्तीची प्राप्ती देखील करते. काही सोपे आणि प्रभावी उपाय अवलंबल्याने, व्यक्तीला दीर्घकाळ देवी सरस्वतीचा आशीर्वाद मिळू शकतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार वसंत पंचमीच्या दिवशी हे विशेष उपाय केल्यास जीवनात सकारात्मक बदल घडून येतील. कोणते आहेत उपाय जाणून घ्या
ज्यांना अभ्यासात रस नाही त्यांनी त्यांच्या अभ्यासाच्या रुममध्ये भिंती हलक्या क्रीम किंवा ऑफ-व्हाइट रंगाने रंगवाव्यात. असे मानले जाते की पांढरा रंग देवी सरस्वतीला प्रिय आहे आणि हा रंग शांत वातावरण निर्माण करतो.
जर विद्यार्थ्यांनी या दिवशी घरी देवी सरस्वतीला लाल फुले, विशेषतः जास्वंद किंवा झेंडूची फुले अर्पण केली तर त्यांना त्यांच्या इच्छित क्षेत्रात यश मिळेल.
तुमच्या घराची उत्तर बाजू वाढीच्या आणि उत्पन्नाच्या संधी दर्शवते. म्हणून, या दिशेला बेडरूम असणे फायदेशीर ठरेल आणि पैशाचा सतत प्रवाह सुनिश्चित करेल.
अभ्यासाच्या टेबलावर देवी सरस्वतीची मूर्ती ठेवल्यानेही यश मिळेल. विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करताना पूर्वेकडे तोंड करून अभ्यास करावा. वास्तुनुसार, अभ्यास कक्ष घराच्या ईशान्य दिशेला असावा. यामुळे लवकर यश मिळते.
वसंत पंचमीला तुमच्या खोलीत एक व्हिजन बोर्ड लावा. असे म्हटले जाते की असे केल्याने विद्यार्थ्यांमधील एकाग्रता वाढते आणि विद्यार्थ्याची दृष्टी पूर्ण होते.
जर तुमच्या घरात/ऑफिसमध्ये काही वास्तुदोष असल्यास वसंत पंचमीच्या दिवशी त्यांचे निराकरण केल्याने जीवनात देवीचा आशीर्वाद मिळतो.
व्यवसायात यश मिळवण्यासाठी टेबल नियमित आकाराचे असावे आणि वसंत पंचमीच्या दिवशी तुमच्या ऑफिसच्या ईशान्य कोपऱ्यात देवी सरस्वतीची मूर्ती ठेवल्याने व्यवसायात वाढ होईल.
तुमच्या घराची दक्षिण दिशा व्यक्तींसाठी प्रसिद्धी आणि नाव दर्शवते. ही दिशा बेडरूमसाठी तसेच ध्यानासाठी देखील वापरली जाऊ शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: वसंत पंचमी हा देवी सरस्वतीला समर्पित सण आहे. ही विद्या, बुद्धी, कला, संगीत आणि ज्ञानाची देवी मानली जाते. या दिवशी पूजा केल्यास बुद्धी आणि एकाग्रता वाढते.
Ans: देवी सरस्वतीची विधीपूर्वक पूजा करावी, “ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः” मंत्राचा 108 वेळा जप करावा , अभ्यासाची पुस्तके देवीसमोर ठेवून प्रार्थना करावी, पिवळ्या रंगाचे कपडे परिधान करावेत
Ans: हा दिवस विद्यारंभासाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. लहान मुलांना अक्षरओळख करून देण्यासाठी हा दिवस श्रेष्ठ आहे.