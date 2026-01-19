Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Jaya Ekadashi 2026: कधी आहे जया एकादशी, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

धार्मिक श्रद्धेनुसार जया एखादशीच्या दिवशी भगवान विष्णूंची पूजा केल्याने सर्व दुःख दूर होतात आणि सर्व इच्छा पूर्ण होतात, असे मानले जाते. जया एकादशी कधी आहे, मुहूर्त आणि पूजा पद्धत जाणून घ्या

Updated On: Jan 19, 2026 | 10:28 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • जया एकादशी कधी आहे
  • जया एकादशी शुभ मुहूर्त
  • जया एकादशी महत्त्व
 

सनातन धर्मात एकादशीचे व्रत खूप विशेष मानले जाते. दर महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या एकादशी तिथीला आणि शुक्ल पक्षाच्या एकादशी तिथीला हे व्रत पाळले जाते. हे व्रत विश्वाचे रक्षक भगवान विष्णू यांना समर्पित आहे. एकादशीच्या दिवशी भगवान विष्णूंची पूजा केली जाते आणि विहित विधींनुसार उपवास केला जातो. जया एकादशी माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षात साजरी केली जाते.

धार्मिक श्रद्धेनुसार, जया एकादशीचे व्रत ठेवून भगवान विष्णूची पूजा केल्याने जीवनातील सर्व दुःख दूर होतात आणि सर्व इच्छा पूर्ण होतात. यंदा जया एकादशी कधी आहे, मुहूर्त आणि पूजा पद्धत जाणून घ्या

कधी आहे जया एकादशी

पंचांगानुसार, माघ महिन्यातील शुक्ल पक्षातील एकादशी तिथीची सुरुवात 28 जानेवारी रोजी दुपारी 4.34 वाजता सुरू होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती 29 जानेवारी रोजी पहाटे 1.56 वाजता होईल. अशा वेळी उद्य तिथीनुसार जया एकादशीचे व्रत गुरुवार, 29 जानेवारी रोजी पाळले जाणार आहे.

Gupt Navratri 2026: यंदा हत्तीवर स्वार होऊन देवीचे आगमन, जाणून घ्या यामागील आध्यात्मिक महत्त्व

जया एकादशी शुभ मुहूर्त

जया एकादशीच्या दिवशी इंद्र, रवी, भद्रवास आणि शिववास योगांचा दुर्मिळ संयोग होईल. पंचांगानुसार, जया एकादशीची पूजा करण्याचा शुभ मुहूर्त सकाळी 7.11 ते 8.32 पर्यंत असेल. यानंतर सकाळी 11.14 ते दुपारी 1.55 पर्यंतचा वेळ देखील पूजेसाठी खूप शुभ राहील.

एकादशीच्या दिवशी पूजा करण्याची पद्धत

जया एकादशीला सकाळी लवकर उठून स्नान करा आणि स्वच्छ कपडे परिधान करा. त्यानंतर, देव्हाऱ्याजवळ चौरंग ठेवा आणि त्यावर भगवान विष्णूची मूर्ती किंवा चित्र ठेवा. त्यानंतर, तुपाचा दिवा लावा आणि भगवान विष्णूची प्रार्थना करा. भगवान विष्णूंना गंगाजलाने स्नान घालून नंतर त्यांना चंदनाचा लेप, रोली, सिंदूर आणि इतर देवतांनी सजवा आणि फुले अर्पण करा. भगवान विष्णूंना तुळस खूप आवडते. त्यामुळे त्यांना तुळशीची पाने अर्पण करा. धूप आणि दिवा लावून आरती करा आणि प्रार्थना करा. त्यानंतर ओम नमो नारायणाय मंत्राचा जप करा. भगवान विष्णूंना फळे, दूध, दही इत्यादी अर्पण करा. पूजा संपल्यानंतर आरती करा.

Zodiac Sign: सर्वार्थ सिद्धी योगाचा मेष राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

एकादशी व्रताचे महत्त्व

हिंदू धर्मात प्रत्येक एकादशी व्रताला विशेष महत्त्व आहे. एकादशी व्रत केल्याने सर्व पापांचे शुद्धीकरण होते. जया एकादशीचे व्रत केल्याने आसुरी आणि वेदनादायक जन्मांपासून मुक्तता मिळते. हे व्रत केल्याने अग्निस्तोम यज्ञासारखे पुण्य मिळते. जया एकादशीचे व्रत शरीर आणि मन शुद्ध करते, जीवनात आनंद आणि शांती आणते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: जया एकादशी 2026 कधी आहे

    Ans: जया एकादशी 28 जानेवारी 2026च्या सायंकाळी 4:35 ते 29 जानेवारी 2026च्या दुपारी 1:55 या तिथीत आहे, त्यामुळे गुरुवार 29 जानेवारी रोजी एकादशी मुख्यतः साजरी केली जाणार आहे

  • Que: जया एकादशी काय आहे?

    Ans: जया एकादशी ही विष्णु भगवानाला समर्पित पवित्र एकादशी आहे. हे व्रत शरीर, मन आणि आत्म्याला शुद्ध करतं, भक्तांच्या पापांचा नाश करीत, जीवनात शांती, सौभग्य आणि समृद्धी निर्माण केल्याचं मानतात.

  • Que: जया एकादशी व्रताचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: हे व्रत मन, शरीर आणि आत्मा यांना शुद्ध करतो, पापांचा नाश करतो, भक्ताला भूतपूर्व जन्मांच्या बंधनातून मुक्ती मिळवण्यास मदत करतो आणि जीवनात शांती, भक्ति, समृद्धी आणि दिव्य आशीर्वाद वाढवतो

Web Title: Jaya ekadashi 2026 shubh muhurt method of worship and significance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 10:28 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gupt Navratri 2026: यंदा हत्तीवर स्वार होऊन देवीचे आगमन, जाणून घ्या यामागील आध्यात्मिक महत्त्व
1

Gupt Navratri 2026: यंदा हत्तीवर स्वार होऊन देवीचे आगमन, जाणून घ्या यामागील आध्यात्मिक महत्त्व

Zodiac Sign: सर्वार्थ सिद्धी योगाचा मेष राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
2

Zodiac Sign: सर्वार्थ सिद्धी योगाचा मेष राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Numberlogy: माघ महिन्याच्या पहिल्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश
3

Numberlogy: माघ महिन्याच्या पहिल्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Weekly Horoscope: नवीन वर्षातील तिसरा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या
4

Weekly Horoscope: नवीन वर्षातील तिसरा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jaya Ekadashi 2026: कधी आहे जया एकादशी, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jaya Ekadashi 2026: कधी आहे जया एकादशी, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jan 19, 2026 | 10:28 AM
Chandrapur News: राजकारणात नवा फॉर्म्युला! अनुभवी नेतृत्वासोबत नव्या चेहऱ्यांचा उदय, विकासाची अपेक्षा वाढली

Chandrapur News: राजकारणात नवा फॉर्म्युला! अनुभवी नेतृत्वासोबत नव्या चेहऱ्यांचा उदय, विकासाची अपेक्षा वाढली

Jan 19, 2026 | 10:27 AM
Skin Care Tips: हिवाळ्यात त्वचा कायमच राहील ताजी टवटवीत! ‘या’ साध्या सोप्या सवयी त्वचा करतील सुंदर

Skin Care Tips: हिवाळ्यात त्वचा कायमच राहील ताजी टवटवीत! ‘या’ साध्या सोप्या सवयी त्वचा करतील सुंदर

Jan 19, 2026 | 10:16 AM
Virat Kohli Funny Video : लाईव्ह सामन्यादरम्यान संतापला विराट कोहली, Daryl Mitchell कंटाळून दिला धक्का! Video Viral

Virat Kohli Funny Video : लाईव्ह सामन्यादरम्यान संतापला विराट कोहली, Daryl Mitchell कंटाळून दिला धक्का! Video Viral

Jan 19, 2026 | 10:13 AM
नक्षलवाद्यांनो खबरदार! छत्तीसगडच्या ‘या’ जिल्ह्यात चकमकीचा थरार; Armed Forces ने 6 जणांना थेट…

नक्षलवाद्यांनो खबरदार! छत्तीसगडच्या ‘या’ जिल्ह्यात चकमकीचा थरार; Armed Forces ने 6 जणांना थेट…

Jan 19, 2026 | 10:10 AM
गायक अरमान मलिकची बिघडली तब्येत, रुग्णालयात दाखल; फोटो शेअर करत दिली हेल्थ अपडेट

गायक अरमान मलिकची बिघडली तब्येत, रुग्णालयात दाखल; फोटो शेअर करत दिली हेल्थ अपडेट

Jan 19, 2026 | 10:10 AM
China-US Treasury Holdings: अमेरिकेला धक्का! चीनची यूएस ट्रेझरी गुंतवणूक १७ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर

China-US Treasury Holdings: अमेरिकेला धक्का! चीनची यूएस ट्रेझरी गुंतवणूक १७ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर

Jan 19, 2026 | 10:07 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM