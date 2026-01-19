Jaya Ekadashi 2026: कधी आहे जया एकादशी, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

सनातन धर्मात एकादशीचे व्रत खूप विशेष मानले जाते. दर महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या एकादशी तिथीला आणि शुक्ल पक्षाच्या एकादशी तिथीला हे व्रत पाळले जाते. हे व्रत विश्वाचे रक्षक भगवान विष्णू यांना समर्पित आहे. एकादशीच्या दिवशी भगवान विष्णूंची पूजा केली जाते आणि विहित विधींनुसार उपवास केला जातो. जया एकादशी माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षात साजरी केली जाते.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, जया एकादशीचे व्रत ठेवून भगवान विष्णूची पूजा केल्याने जीवनातील सर्व दुःख दूर होतात आणि सर्व इच्छा पूर्ण होतात. यंदा जया एकादशी कधी आहे, मुहूर्त आणि पूजा पद्धत जाणून घ्या
पंचांगानुसार, माघ महिन्यातील शुक्ल पक्षातील एकादशी तिथीची सुरुवात 28 जानेवारी रोजी दुपारी 4.34 वाजता सुरू होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती 29 जानेवारी रोजी पहाटे 1.56 वाजता होईल. अशा वेळी उद्य तिथीनुसार जया एकादशीचे व्रत गुरुवार, 29 जानेवारी रोजी पाळले जाणार आहे.
जया एकादशीच्या दिवशी इंद्र, रवी, भद्रवास आणि शिववास योगांचा दुर्मिळ संयोग होईल. पंचांगानुसार, जया एकादशीची पूजा करण्याचा शुभ मुहूर्त सकाळी 7.11 ते 8.32 पर्यंत असेल. यानंतर सकाळी 11.14 ते दुपारी 1.55 पर्यंतचा वेळ देखील पूजेसाठी खूप शुभ राहील.
जया एकादशीला सकाळी लवकर उठून स्नान करा आणि स्वच्छ कपडे परिधान करा. त्यानंतर, देव्हाऱ्याजवळ चौरंग ठेवा आणि त्यावर भगवान विष्णूची मूर्ती किंवा चित्र ठेवा. त्यानंतर, तुपाचा दिवा लावा आणि भगवान विष्णूची प्रार्थना करा. भगवान विष्णूंना गंगाजलाने स्नान घालून नंतर त्यांना चंदनाचा लेप, रोली, सिंदूर आणि इतर देवतांनी सजवा आणि फुले अर्पण करा. भगवान विष्णूंना तुळस खूप आवडते. त्यामुळे त्यांना तुळशीची पाने अर्पण करा. धूप आणि दिवा लावून आरती करा आणि प्रार्थना करा. त्यानंतर ओम नमो नारायणाय मंत्राचा जप करा. भगवान विष्णूंना फळे, दूध, दही इत्यादी अर्पण करा. पूजा संपल्यानंतर आरती करा.
हिंदू धर्मात प्रत्येक एकादशी व्रताला विशेष महत्त्व आहे. एकादशी व्रत केल्याने सर्व पापांचे शुद्धीकरण होते. जया एकादशीचे व्रत केल्याने आसुरी आणि वेदनादायक जन्मांपासून मुक्तता मिळते. हे व्रत केल्याने अग्निस्तोम यज्ञासारखे पुण्य मिळते. जया एकादशीचे व्रत शरीर आणि मन शुद्ध करते, जीवनात आनंद आणि शांती आणते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जया एकादशी 28 जानेवारी 2026च्या सायंकाळी 4:35 ते 29 जानेवारी 2026च्या दुपारी 1:55 या तिथीत आहे, त्यामुळे गुरुवार 29 जानेवारी रोजी एकादशी मुख्यतः साजरी केली जाणार आहे
Ans: जया एकादशी ही विष्णु भगवानाला समर्पित पवित्र एकादशी आहे. हे व्रत शरीर, मन आणि आत्म्याला शुद्ध करतं, भक्तांच्या पापांचा नाश करीत, जीवनात शांती, सौभग्य आणि समृद्धी निर्माण केल्याचं मानतात.
Ans: हे व्रत मन, शरीर आणि आत्मा यांना शुद्ध करतो, पापांचा नाश करतो, भक्ताला भूतपूर्व जन्मांच्या बंधनातून मुक्ती मिळवण्यास मदत करतो आणि जीवनात शांती, भक्ति, समृद्धी आणि दिव्य आशीर्वाद वाढवतो