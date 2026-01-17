Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Astro Tips: लोखंडी अंगठी घालण्याचे काय आहेत नियम, जाणून घ्या अंगठी घालण्याची पद्धत

ज्योतिषशास्त्रानुसार, काळ्या घोड्याच्या नालेपासून बनवलेली लोखंडी अंगठी घातल्याने ग्रहांच्या अशुभ प्रभावांपासून बचाव होतो. मात्र ही अंगठी परिधान करण्याचे काही नियम आणि पद्धत आहे. लोखंडी अंगठी घालण्याचे नियम जाणून घ्या

Updated On: Jan 17, 2026 | 03:45 PM
  • लोखंडी अंगठी घालण्याचे नियम
  • लोखंडी अंगठी घालण्याची पद्धत
  • लोखंडी अंगठी घालण्याचे फायदे
 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रहांच्या अशुभ प्रभावापासून वाचण्यासाठी काळ्या घोड्याच्या नालेपासून बनवलेली लोखंडी अंगठी अत्यंत प्रभावी मानली जाते. मात्र, ही अंगठी घालताना काही नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

कोणासाठी फायदेशीर

लोखंड हे शनि देवाचे प्रतीक मानले जाते. ज्या लोकांच्या कुंडलीत शनिचा दोष आहे, शनिची साडेसाती किंवा ढैया सुरू आहे, त्यांच्यासाठी लोखंडी अंगठी धारण करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. जे लोक योग्य नियमांचे पालन करून ही अंगठी घालतात त्यांना करिअरमध्ये प्रगती, नोकरीत लाभ आणि प्रयत्न आणि कठोर परिश्रमाने जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात यश मिळू शकते.

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी राशीनुसार करा उपाय, पितृदोषापासून मिळेल आराम

कोणत्या बोटात घालावी?

लोखंडी अंगठी घालण्यासाठी बोटाची निवड करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. लोखंडी अंगठी नेहमी हाताच्या मध्यमा बोटातच घातली पाहिजे. तसेच ज्या लोकांना शनिच्या साडेसाती आणि धैय्या आहे अशा लोकांनी लोखंडी अंगठी घालणे फायदेशीर आहे. मात्र ही अंगठी परिधान करण्यापू्र्वी ज्योतिषाचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे.

नियम आणि विधी

अंगठी घालताना खालील पद्धतीचा अवलंब करावा.

– ही अंगठी शनिवारी धारण करणे सर्वात उत्तम असते.

शनिवारी सूर्योदयानंतर अंगठी स्वच्छ पाण्याने किंवा कच्या दुधाने धुवावी.

अंगठी घालताना शनि देवाच्या ‘ओम शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.

काळ्या घोड्याच्या नालेपासून बनवलेली अंगठी सर्वात जास्त प्रभावशाली मानली जाते.

कोणत्याही ग्रहाशी संबंधित अंगठी घालण्यापूर्वी, त्या ग्रहाशी संबंधित मंत्रांचा जप करावा.

Vastu Tips: सकाळी झोपेतून उठताच या गोष्टी दिसणे असते अशुभ, जीवनात येऊ शकतात समस्या

लोखंडाची अंगठी कोणत्या दिवशी घालावी

अमावस्येच्या दिवशी लोखंडी अंगठी घालणे सर्वोत्तम मानले जाते. म्हणून, तुम्ही ती कोणत्याही अमावस्येच्या दिवशी घालू शकता. याशिवाय, शनिवारी लोखंडी अंगठी घालणेदेखील शुभ मानले जाते कारण या दोन्ही तिथी शनिदेवाला समर्पित आहेत. तुम्ही ज्या दिवशी ते घालता, त्या दिवशी प्रथम त्या दिवसाचा शुभ काळ तपासा.

लोखंडी अंगठी कोणी घालू नये

लोखंडी अंगठी घालणे फायदेशीर आहे. मात्र काही लोकांनी चुकूनही ती घालणे टाळावे, कारण त्यांचे दुष्परिणाम होऊ शकतात. जर शनि आठव्या किंवा बाराव्या घरात असेल तर ते घालू नये. शिवाय, जर चंद्र शनि संयोगी असेल तर, जरी सूर्य किंवा गुरुचा काळ चालू असेल आणि शनि राहू आणि केतूसोबत असेल, तरी कुशल ज्योतिषाचा सल्ला घेतल्यानंतरच योग्य रत्न धारण करावे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: लोखंडी अंगठी का घालावी?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार लोखंडी अंगठी घातल्याने शनिग्रहाशी संबंधित दोष कमी होतात. विशेषतः साडेसाती, शनी ढैय्या किंवा शनीची प्रतिकूल दशा असताना ही अंगठी उपयुक्त मानली जाते

  • Que: लोखंडी अंगठी घालण्याचे फायदे काय?

    Ans: कामातील अडथळे कमी होतात, नकारात्मक ऊर्जा दूर होते, संयम आणि मानसिक स्थैर्य वाढते, शनीदोषाचा प्रभाव कमी होतो

  • Que: लोखंडी अंगठी झोपताना घालावी का?

    Ans: काही ज्योतिष झोपताना अंगठी काढण्याचा सल्ला देतात, तर काही सतत घालण्यास सांगतात. हे व्यक्तीच्या अनुभवावर आणि कुंडलीवर अवलंबून असते.

Published On: Jan 17, 2026 | 03:45 PM

