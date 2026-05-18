NEET पेपरफुटी प्रकरणात मोठी अपडेट, अखेर शिवराज मोटेगावकरला सीबीआयकडून अटक

Shivraj Motegawkar हे नाव सध्या चर्चेत आले असून, सायकलवरून घराघरांत जाऊन ट्युशन शिकवणाऱ्या शिक्षकापासून कोट्यवधींचा कोचिंग व्यवसाय उभा करणारा त्यांचा प्रवास चर्चेचा विषय ठरला आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 01:17 PM
Shivraj Motegawkar News Marathi : राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET) यूजी पेपरफुटी प्रकरणात एक मोठे अपडेट समोर आली. सीबीआयने लातूरमधील एका कोचिंग इन्स्टिट्यूटचे संचालक शिवराज मोटेगावकर यांना अटक केली आहे. सीबीआयने यापूर्वीही नीट पेपरफुटी प्रकरणात अनेक लोकांना अटक केली आहे, परंतु शिवराज मोटेगावकर यांची अटक ही एक मोठी उपलब्धी मानली जात आहे. लातूरमध्ये ‘आरसीसी’ (RCC) नावाची कोचिंग इन्स्टिट्यूट चालवणाऱ्या शिवराज मोटेगावकर यांचा एक व्हिडिओ अलीकडेच व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये ते विद्यार्थ्यांना विचारताना दिसत होते की, सराव परीक्षेत विचारलेल्या प्रश्नांपैकी किती प्रश्न नीट परीक्षेत आले होते. तपासात असे उघड झाले की, सराव परीक्षेत विचारलेले रसायनशास्त्राचे ४२ प्रश्न नीट परीक्षेत विचारलेल्या प्रश्नांसारखेच होते. तेव्हापासून ते सीबीआयच्या रडारवर होते.सीबीआयकडून 11 तास चौकशी करण्यात आली.

शिवराज मोटेगावकर कोण आहेत?

शिवराज लातूरमध्ये ‘आरसीसी’ (RCC) नावाने एक कोचिंग इन्स्टिट्यूट चालवतात. नीट पेपरफुटी प्रकरणात अटक झालेले शिवराज मोटेगावकर हे महाराष्ट्रातील कोचिंग उद्योगातील एक प्रमुख व्यक्तिमत्व आहेत. ते लातूर आणि आसपासच्या परिसरात आरसीसी (RCC) नावाची कोचिंग संस्था चालवत होते. रेणुकाई करिअर सेंटर, म्हणजेच आरसीसीने, सुमारे दोन दशकांपूर्वी आपल्या प्रवासाला सुरुवात केली. आता आरसीसी ही लातूरमधील एक प्रमुख कोचिंग संस्था आहे.

आरसीसीकडून नीट पुनर्परीक्षेची तयारी

सीबीआयने आरसीसीचे संस्थापक शिवराज मोटेगावकर यांना नीट पेपरफुटी प्रकरणात अटक केली आहे. या भागात आपण शिवराज मोटेगावकर यांच्याबद्दल चर्चा करणार आहोत. आरसीसीच्या फेसबुक पेजनुसार, पेपरफुटीनंतर ते विद्यार्थ्यांना नीट पुनर्परीक्षेसाठी तयार करत आहेत. पेजवर नीट परीक्षेत यशस्वीरित्या उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती देणाऱ्या अनेक पोस्ट आहेत.

कोचिंगमधील उलाढाल १०० कोटी रुपयांची

आरसीसी कोचिंगचे संचालक रिचर्ड मोटेगावकर हे त्यांच्या उद्योगात आणि विद्यार्थ्यांमध्ये ‘एम सर’ म्हणून ओळखले जातात. उदाहरणार्थ, बहुतेक लोक त्यांना याच नावाने ओळखतात. त्यांची कोचिंग संस्था, आरसीसी, लातूरच्या अर्थव्यवस्थेचा एक मजबूत आधारस्तंभ मानली जाते. सध्या, आरसीसीची उलाढाल १०० कोटी रुपये आहे.

शिवराज एकेकाळी आपल्या सायकलवरून घरी शिकवणी देत ​​असत.

लातूरमधील १०० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या आरसीसी या कोचिंग संस्थेचे संचालक शिवराज मोटेगावकर यांचा जन्म लातूरमधील एका शेतकरी कुटुंबात झाला. शिवराज यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात शिकवणी शिक्षक म्हणून केली. विज्ञान शिक्षक म्हणून, शिवराज आपल्या सायकलवरून लातूरच्या रस्त्यांवरून विद्यार्थ्यांच्या घरी जात असत. ते विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरी जाऊन विज्ञानाची शिकवणी देत ​​असत.

भाड्याच्या खोलीत कोचिंग क्लास सुरू केला

त्यानंतर शिवराज यांनी एक कोचिंग क्लास सुरू केला. उदाहरणार्थ, १९९९ मध्ये, शिवराज यांनी भाड्याच्या खोलीत १० विद्यार्थ्यांसह एक कोचिंग क्लास सुरू केला आणि रसायनशास्त्र शिकवण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला, त्यांनी ११वी आणि १२वीच्या विद्यार्थ्यांना आणि प्रवेश परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले. नंतर, याच विद्यार्थ्यांच्या अनेक तुकड्या तयार करण्यात आल्या.

४०,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांसह, आरसीसी (RCC) हे JEE-NEET प्रशिक्षणासाठी एक ब्रँड बनले आहे. दोन दशकांहून अधिकच्या आपल्या प्रवासात, शिवराज यांची कोचिंग संस्था, आरसीसी (RCC), लातूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, सोलापूर आणि कोल्हापूर यांसारख्या शहरांमध्ये विस्तारली आहे. सध्या, आरसीसीमध्ये ४०,००० हून अधिक विद्यार्थी आहेत आणि शिवराज यांची कोचिंग संस्था महाराष्ट्रातील JEE-NEET आणि CET प्रशिक्षणासाठी एक अग्रगण्य ब्रँड आहे. या परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी दरवर्षी येथे प्रशिक्षणासाठी येतात.

शिवराज हे रसायनशास्त्रातील एमएससी सुवर्णपदक विजेते .

शिवराज मोटेगावकर यांच्या शैक्षणिक पदवीबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्यांच्या वेबसाइटनुसार त्यांनी रसायनशास्त्रात एमएससी (MSc) केले आहे. उदाहरणार्थ, ते पदव्युत्तर शिक्षणामध्ये सुवर्णपदक विजेते आहेत. दरम्यान, विद्यार्थ्यांमध्ये शिवराज हे सोप्या भाषेत रसायनशास्त्र शिकवणारे शिक्षक म्हणून ओळखले जातात.

शिवराज मोटेगावकर संबंधित विद्यार्थ्यांचीही चौकशी

नीट पेपरफुटी प्रकरणात शिवराज मोटेगावकरला सीबीआयकडून अटक करण्यात आली असून शिवराज मोटेगावकर संबंधित विद्यार्थ्यांचीही चौकशी सुरू आहे. तसेच बँक तपशील तपासणीसाठी बँकेच्या अधिकाऱ्यांची ही चौकशी करण्यात येत आहे.

