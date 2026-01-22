Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

वसंत पंचमी 23 जानेवारी रोजी आहे. ज्ञान, बुद्धी आणि वाणीची देवी सरस्वतीची पूजा करण्यासाठी या दिवसाचे विशेष महत्त्व आहे. विद्यार्थी या दिवशी प्रार्थना, जप आणि अभ्यास करून त्यांची स्मरणशक्ती आणि एकाग्रता वाढवू शकतात.

Updated On: Jan 22, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • वसंत पंचमी कधी आहे
  • वसंत पंचमीचे अध्यात्मिक महत्त्व
  • वसंत पंचमीच्या दिवशी काय करावे
 

 

वसंत पंचमीचा पवित्र सण देशभरात भक्ती आणि उत्साहाने साजरा केला जातो. ही तारीख ज्ञान, बुद्धी, वाणी आणि विवेकाची प्रमुख देवता मानल्या जाणाऱ्या देवी सरस्वतीच्या अवताराशी संबंधित असल्याचे मानले जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, वसंत पंचमीच्या दिवशी देवी सरस्वतीची पूजा केल्याने ज्ञानाचा विकास होतो, विचारांमध्ये स्पष्टता येते आणि मन एकाग्र होते.

या वर्षी, माघ महिन्यातील शुक्ल पक्षातील पंचमी तिथी 23 जानेवारी रोजी पहाटे 2.28 वाजता सुरू होणार आहे आणि 24 जानेवारी रोजी पहाटे 1.46 वाजता या तिथीची समाप्ती होईल. हा सण विद्यार्थ्यांसाठी विशेषतः महत्त्वाचा मानला जातो. कारण या दिवशी पूजा, जप आणि अभ्यास केल्याने स्मरणशक्ती बळकट होण्यास मदत होते, म्हणून 23 जानेवारी रोजी वसंत पंचमीचा सण भक्तीभावाने साजरा केला जाणार आहे.

देवी सरस्वती आणि वसंत पंचमीचे आध्यात्मिक महत्त्व

सनातन परंपरेत, देवी सरस्वतीला ज्ञानाचे शुद्ध अवतार मानले जाते. ती अज्ञानाचा अंधार दूर करते आणि ज्ञान आणि चेतनेचा प्रकाश देते. वसंत पंचमी हा केवळ एक सण नाही तर निसर्ग, मन आणि बुद्धीच्या जागृतीचे प्रतीक आहे. हा दिवस वसंत ऋतूची सुरुवात दर्शवितो. जो नवीन ऊर्जा, सर्जनशीलता आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी सरस्वतीची पूजा केल्याने विचारांमध्ये स्पष्टता येते आणि शिक्षणात यश मिळते.

Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय

वसंत पंचमीच्या दिवशी काय करावे

वसंत पंचमी हा विद्यार्थ्यांसाठी खूप फायदेशीर दिवस मानला जातो. या दिवशी काही कामे केल्याने एकाग्रता आणि स्मरणशक्ती वाढते.

सकाळी स्नान करा, स्वच्छ कपडे परिधान करा आणि देव्हारा स्वच्छ करा

देवी सरस्वतीच्या चित्रासमोर किंवा मूर्तीसमोर दिवा लावा.

तुमची पुस्तके, वह्या आणि लेखन साहित्य देव्हाऱ्याजवळ ठेवा.

या दिवशी अभ्यास सुरू करणे शुभ मानले जाते, विशेषतः लहान मुलांसाठी.

असे मानले जाते की वसंत पंचमीला शिक्षणाशी संबंधित कोणत्याही शुभ कार्याची सुरुवात केल्यास दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम होतात.

बुद्धीला तीक्ष्ण करण्यासाठी विशेष प्रार्थना आणि मंत्र

वसंत पंचमीला देवी सरस्वतीची पूजा करण्याची पद्धत सोपी पण प्रभावी मानली जाते. पिवळी फुले, संपूर्ण धान्य, हळद आणि गोडाचा नैवेद्य अर्पण करणे शुभ मानले जाते. पूजा करताना मन शांत ठेवणे आणि सरस्वती मंत्राचा जप केल्याने विशेष फायदे होतात असे म्हटले जाते.

या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

या मंत्राचा 108 वेळा जप केल्याने बुद्धी तीक्ष्ण होते, बोलण्यात स्पष्टता येते आणि अभ्यासात रस वाढतो. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तसेच तरुणांसाठी हा मंत्र अत्यंत फायदेशीर मानला जातो.

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

आहार, आचरण आणि शिस्तीचे महत्त्व

धार्मिक श्रद्धेसोबतच, व्यावहारिक शिस्त पाळणेदेखील वसंत पंचमीला अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. या दिवशी सात्विक अन्न सेवन करण्याची प्रथा आहे. ज्यामध्ये फळे, दूध आणि हलके आणि शुद्ध अन्न यांचा समावेश आहे. जास्त तळलेले, मसालेदार आणि जड अन्न टाळल्याने मन हलके आणि एकाग्र राहते.

पिवळा रंग परिधान करणे हे सकारात्मक ऊर्जा आणि शहाणपणाचे प्रतीक मानले जाते. राग, आळस आणि नकारात्मक विचारांपासून दूर राहणे देखील महत्त्वाचे आहे. शिक्षकांचा आदर करणे, पालकांचे आशीर्वाद आणि नियमित अभ्यासाची सवय हे देवी सरस्वतीचे आशीर्वाद मिळविण्याचे सोपे आणि प्रभावी मार्ग मानले जातात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: वसंत पंचमी कधी आहे

    Ans: वसंत पंचमी शुक्रवार 23 जानेवारी रोजी आहे

  • Que: विद्यार्थ्यांनी बसंत पंचमीला काय करावे?

    Ans: सरस्वती देवीची पूजा व विधीपूर्वक अर्चना करावी, पुस्तकांचे, पेन-डायरीसह साहित्याचे पूजन करावे , पिवळ्या फुलांचा नैवेद्य व अन्नदान करावे , गायत्री मंत्र किंवा सरस्वती मंत्र जप करावा

  • Que: सरस्वती पूजनाचा विद्यार्थींसाठी फायदा काय आहे?

    Ans: स्मरणशक्ती व एकाग्रता वाढते अभ्यासात यश मिळते कला, संगीत, लेखन व ज्ञानक्षेत्रात प्रावीण्य वाढते

Published On: Jan 22, 2026 | 03:40 PM

