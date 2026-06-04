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Chanakya Niti: नात्यांमध्ये फसवणूक टाळायची असेल तर ओळखा स्वार्थी लोकांची लक्षणे

Updated On: Jun 04, 2026 | 02:40 PM IST
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सारांश

चाणक्याच्या मते, अति खुशामत करणे, केवळ गरजेपुरतेच संपर्क साधणे आणि इतरांविषयी वाईट बोलणे ही स्वार्थी लोकांची प्रमुख वैशिष्ट्ये असल्याचे मानले जाते. ही लक्षणे वेळेवर ओळखल्यास मोठी फसवणूक आणि नुकसान टाळता येऊ शकते.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • नात्यांमध्ये फसवणूक टाळायची असेल तर ओळखा स्वार्थी लोकांची लक्षणे
  • स्वार्थी लोकांची लक्षणे कोणती
  • नीतीशास्त्रात नातेसंबंधाबाबात काय सांगितले आहे
 

कधीकधी जीवनातील सर्वात मोठे नुकसान शत्रूकडून नाही, तर आपल्या विश्वासू आणि जवळच्या लोकांकडूनच होते. मैत्री, नातेसंबंध किंवा कामाच्या ठिकाणी, आपल्याला अनेकदा असे लोक भेटतात जे गरजेच्या वेळी खूप जवळचे वाटतात, पण जसजसा वेळ जातो तसतसे त्यांचे खरे स्वरूप उघड होते. चाणक्यांनी, स्वार्थी आणि स्वतःचा फायदा पाहणाऱ्या लोकांना ओळखण्याबद्दल त्यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे सांगितले आहे. नात्यांमध्ये फसवणूक टाळायची असल्यास स्वार्थी लोकांची ही लक्षणे जाणून घ्या

अति गोड असणारी लोक

चाणक्य नीतीनुसार, जो व्यक्ती तुमची गरजेपेक्षा जास्त स्तुती करते किंवा सतत कौतुकाचा वर्षाव करते आणि अनेकदा आपले खरे हेतू लपवण्यासाठी गोड शब्दांचा वापर करते, अशा व्यक्तीपासून तुम्ही सावध राहिले पाहिजे. अगदी वास्तविक जीवनातही, काही लोक तुमच्याकडून काहीतरी मिळवण्याच्या अपेक्षेनेच तुमची स्तुती करू लागतात. त्यांचे शब्द गोड असतात, पण त्यात प्रामाणिकपणा नसतो. चाणक्याच्या मते, खरा हितचिंतक तुमचे सामर्थ्य तसेच तुमचे दोषही दाखवून देतो, तर स्वार्थी व्यक्ती केवळ खुशामत करते.

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प्रशंसा आणि खुशामत यामधील फरक

प्रत्येक प्रशंसा चुकीची नसते, पण जेव्हा एखाद्याचे शब्द अतिशय कृत्रिम वाटतात, तेव्हा तुम्ही सावध व्हायला हवे. कधीकधी हे गोड शब्द पुढे जाऊन गंभीर विश्वासघाताला कारणीभूत ठरू शकतात.

गरज असल्यास संपर्क साधणे

स्वार्थी लोकांचे आणखी एक महत्त्वाचे लक्षण म्हणजे त्यांचे वर्तन. त्यांना तुमची गरज असल्याशिवाय ते संपर्कात राहत नाहीत. काही काम निघाल्याबरोबर त्यांचे वागणे अचानक अत्यंत मैत्रीपूर्ण बनते. तुम्हाला असे लोक भेटले असतील जे महिनोन् महिने तुमची विचारपूस करत नाहीत, पण जेव्हा त्यांना शिफारस, आर्थिक मदत किंवा वैयक्तिक कामाची गरज असते, तेव्हा तेच तुम्हाला सर्वात आधी फोन करतात. एकदा काम पूर्ण झाले की, त्यांचा संपर्क पुन्हा कमी होतो.

नात्यामधील संतुलनाचा अभाव

नातेसंबंधांमध्ये दोन्ही बाजूंनी संवाद आणि सहकार्य असणे आवश्यक असते. जर एखादी व्यक्ती नेहमी फक्त घेण्याचाच प्रयत्न करत असेल आणि बदल्यात कधीच काही देत ​​नसेल, तर ते स्वार्थीपणाचे लक्षण असू शकते.

इतरांबद्दल वाईट बोलणे

चाणक्य नीतीनुसार, तुमच्यासमोर सतत इतरांवर टीका करणाऱ्या व्यक्तीवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नये. असे लोक अनेकदा परिस्थितीनुसार आपले शब्द बदलतात. ते एका व्यक्तीवर दुसऱ्या व्यक्तीसमोर टीका करू शकतात आणि मग पहिल्या व्यक्तीवर तिसऱ्या व्यक्तीसमोर टीका करू शकतात. संबंध दृढ करणे हा त्यांचा उद्देश नसून वैयक्तिक फायदा मिळवणे हा असतो. असे लोक अनेकदा संघर्ष आणि गैरसमज निर्माण करतात.

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विश्वासू व्यक्ती ओळखणे

विश्वासू लोक आजूबाजूला नसतानाही इतरांचा आदर करतात. जर एखादी व्यक्ती सतत दुसऱ्यावर टीका करत असेल, तर त्यातून तिच्या चारित्र्याबद्दल बरेच काही कळते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: चाणक्य नीतीनुसार स्वार्थी व्यक्ती कोणाला म्हणतात?

    Ans: जी व्यक्ती केवळ स्वतःच्या फायद्यासाठी नाती जपते आणि गरज संपल्यावर दूर जाते, तिला स्वार्थी व्यक्ती मानले जाते.

  • Que: स्वार्थी व्यक्तींची बोलण्याची पद्धत कशी असते?

    Ans: ते गोड बोलतात, पण त्यांच्या कृतींमध्ये प्रामाणिकपणा आणि निष्ठा दिसून येत नाही.

  • Que: स्वार्थी लोक इतरांच्या यशाकडे कसे पाहतात

    Ans: अनेकदा ते इतरांच्या यशाचा हेवा करतात किंवा त्यातून स्वतःचा फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करतात.

Web Title: Chanakya niti how to identify selfish people what are the symptoms

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Published On: Jun 04, 2026 | 02:40 PM

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