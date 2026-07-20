Sonam Wangchuk School: सोनम वांगचूक यांच्या शाळेचं नाव तरी काय? कसा मिळतो या शाळेत प्रवेश

सोनम वांगचुक यांच्या शाळेचे नाव काय आहे?
सोनम वांगचुक यांची शैक्षणिक संस्था ‘सेकमोल’ (SECMOL – Students Educational and Cultural Movement of Ladakh) आहे. ही संस्था लडाखमधील ‘फे’ (Fey) गावात आहे. याची स्थापना १९८८ मध्ये सोनम वांगचुक यांच्यासह लडाखमधील काही महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी केली होती. ही संस्था पारंपरिक शाळांपेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने शिक्षण देते आणि व्यावहारिक शिक्षणावर विशेष भर देते.
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येथे काय शिकवले जाते?
सामान्य शाळांप्रमाणे, SECMOL केवळ पाठ्यपुस्तकांवर आधारित शिक्षण देत नाही. विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक विज्ञान, सामाजिक समस्या समजून घेणे, सार्वजनिक भाषण, बागकाम, प्राणी आणि झाडांची काळजी, लडाखी संस्कृती, लोककथा आणि पारंपरिक उपक्रम शिकवले जातात. येथील ध्येय केवळ परीक्षा उत्तीर्ण करणे नाही, तर विद्यार्थ्यांमध्ये जीवन कौशल्ये आणि सामाजिक जबाबदारी विकसित करणे आहे.
शाळेचे वैशिष्ट्य काय आहे?
परिसर सुमारे २० एकरमध्ये पसरलेला आहे आणि तो सौर ऊर्जेवर चालतो. विद्यार्थी स्वतःच परिसरातील अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळतात. त्यांच्या अभ्यासासोबतच, त्यांना दररोज विविध कामे दिली जातात. ही शाळा खूपच प्रसिद्ध आहे आणि मुलांच्या विकासावर या शाळेत भर दिला जातो. कोणत्याही अतिरिक्त अभ्यासाने मुलांच्या मेंदूवर त्राण येईल असे शिक्षण या शाळेत दिले जात नाही.
या शाळेत प्रवेश कसा मिळवावा?
शाळेच्या वेबसाइटनुसार, जे विद्यार्थी दहावीत नापास झाले आहेत, शाळा सोडली आहे, किंवा दहावी उत्तीर्ण झाल्यावर काही वर्षांचा खंड पडला आहे, ते अर्ज करू शकतात. तथापि, अर्जदारांना लडाखी भाषा माहित असणे आवश्यक आहे. दिव्यांग अर्जदार, अनाथ आणि एकल मातांच्या मुलांना विशेष प्राधान्य दिले जाते. गरजू विद्यार्थ्यांसाठी प्रायोजकत्व देखील उपलब्ध आहे.
शिक्षणाचा खर्च काय आहे?
SECMOL मध्ये कोणतेही शिक्षण शुल्क नाही. विद्यार्थ्यांकडून जेवणासाठी दरमहा फक्त २,००० रुपये आकारले जातात. याव्यतिरिक्त, निवास, शिक्षण आणि इतर सुविधा विनामूल्य पुरवल्या जातात. या बदल्यात, विद्यार्थ्यांनी कॅम्पसच्या दैनंदिन कामकाजात आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होणे अपेक्षित आहे.
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