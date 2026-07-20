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Sonam Wangchuk School: सोनम वांगचूक यांच्या शाळेचं नाव तरी काय? कसा मिळतो या शाळेत प्रवेश

Updated On: Jul 20, 2026 | 12:09 PM IST
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सारांश

सोनम वांगचूक हे कॉकरोच जनता पक्षाच्या समर्थनार्थ २२ ​​दिवसांपासून उपोषणावर आहेत. एक दिवसापूर्वी, त्यांना पोलिसांनी जंतर मंतरवरून हटवून रुग्णालयात दाखल केले होते.सोनम वांगचूक यांची शाळा कोणती?

लडाखमधील सोनम वांगचूक यांची शाळा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

लडाखमधील सोनम वांगचूक यांची शाळा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • सोनम वांगचूक यांचे शिक्षण किती 
  • सोनम वांगचूक यांची शाळा कोणती 
  • कसा मिळतो प्रवेश 
सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षण सुधारक सोनम वांगचुक सध्या देशभरात चर्चेत आहेत. ते गेल्या २२ दिवसांपासून ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या समर्थनार्थ उपोषणावर आहेत. आदल्या दिवशी, पोलिसांनी त्यांना जंतर मंतरवरून हटवून सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले. सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणादरम्यान, त्यांच्या शैक्षणिक मॉडेलबद्दल आणि लडाखमध्ये त्यांनी सुरू केलेल्या शाळेबद्दल लोकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. चला तर मग, सोनम वांगचुक यांच्या शाळेचे नाव आणि तिथे प्रवेश कसा मिळवायचा हे जाणून घेऊया.

सोनम वांगचुक यांच्या शाळेचे नाव काय आहे?

सोनम वांगचुक यांची शैक्षणिक संस्था ‘सेकमोल’ (SECMOL – Students Educational and Cultural Movement of Ladakh) आहे. ही संस्था लडाखमधील ‘फे’ (Fey) गावात आहे. याची स्थापना १९८८ मध्ये सोनम वांगचुक यांच्यासह लडाखमधील काही महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी केली होती. ही संस्था पारंपरिक शाळांपेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने शिक्षण देते आणि व्यावहारिक शिक्षणावर विशेष भर देते.

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येथे काय शिकवले जाते?

सामान्य शाळांप्रमाणे, SECMOL केवळ पाठ्यपुस्तकांवर आधारित शिक्षण देत नाही. विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक विज्ञान, सामाजिक समस्या समजून घेणे, सार्वजनिक भाषण, बागकाम, प्राणी आणि झाडांची काळजी, लडाखी संस्कृती, लोककथा आणि पारंपरिक उपक्रम शिकवले जातात. येथील ध्येय केवळ परीक्षा उत्तीर्ण करणे नाही, तर विद्यार्थ्यांमध्ये जीवन कौशल्ये आणि सामाजिक जबाबदारी विकसित करणे आहे.

शाळेचे वैशिष्ट्य काय आहे?

परिसर सुमारे २० एकरमध्ये पसरलेला आहे आणि तो सौर ऊर्जेवर चालतो. विद्यार्थी स्वतःच परिसरातील अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळतात. त्यांच्या अभ्यासासोबतच, त्यांना दररोज विविध कामे दिली जातात. ही शाळा खूपच प्रसिद्ध आहे आणि मुलांच्या विकासावर या शाळेत भर दिला जातो. कोणत्याही अतिरिक्त अभ्यासाने मुलांच्या मेंदूवर त्राण येईल असे शिक्षण या शाळेत दिले जात नाही. 

या शाळेत प्रवेश कसा मिळवावा?

शाळेच्या वेबसाइटनुसार, जे विद्यार्थी दहावीत नापास झाले आहेत, शाळा सोडली आहे, किंवा दहावी उत्तीर्ण झाल्यावर काही वर्षांचा खंड पडला आहे, ते अर्ज करू शकतात. तथापि, अर्जदारांना लडाखी भाषा माहित असणे आवश्यक आहे. दिव्यांग अर्जदार, अनाथ आणि एकल मातांच्या मुलांना विशेष प्राधान्य दिले जाते. गरजू विद्यार्थ्यांसाठी प्रायोजकत्व देखील उपलब्ध आहे.

शिक्षणाचा खर्च काय आहे?

SECMOL मध्ये कोणतेही शिक्षण शुल्क नाही. विद्यार्थ्यांकडून जेवणासाठी दरमहा फक्त २,००० रुपये आकारले जातात. याव्यतिरिक्त, निवास, शिक्षण आणि इतर सुविधा विनामूल्य पुरवल्या जातात. या बदल्यात, विद्यार्थ्यांनी कॅम्पसच्या दैनंदिन कामकाजात आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होणे अपेक्षित आहे.

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Web Title: Cjp protest at jantar mantar know school name and how to get admission in sonam wangchuk school

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Published On: Jul 20, 2026 | 12:09 PM

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