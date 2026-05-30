Solapur Crime: ‘तुला जिवंत राहू देणार नाही’; सततच्या धमक्या, बेदम मारहाण… हातावर आरोपींची नावे लिहित 21 वर्षीय तरुणाची आत्महत्या

काय नेमकं प्रकरण?
या प्रकरणातील आरोपींची नावे आरीम राजुद्दीन पठाण (वय 21, रा. पिंपरी आर, ता. बार्शी) असे आहे. आरीमचे एका महिलेसोबत प्रेमसंबंध असल्याचा संशय तिच्या नातेवाईकांना होता. याच संशयातून 10 मे रोजी आरोपींनी आरीमला गौडगाव येथील नागोबा चौकात अडवले आणि तेथे त्याला मारहाण केली. त्यानंतर आरोपींनी त्याला पिंपरी (आर) येथील संबंधित महिलेच्या घरासमोर आणले. तिथे सर्व लोकांसमोर त्याला बेल्ट, काठी आणि चपलेने बेदम मारहाण केले. यावेळी आरीमचा मोबाईल फोनही आरोपींनी जबरदस्तीने काढून घेतला.
या मारहाणीनंतर देखील आरोपींचा छळ थांबला नाही. आरोपींनी ११ मे, १६ मे आणि २६ मे रोजी थेट आरीमच्या घरात घुसून त्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला धमकावले. “तुला गावात राहू देणार नाही, तुला जिवंत जगू देणार नाही आणि तुझे लग्नही होऊ देणार नाही,” अश्या धमक्या आरोपींनी आरिमला दिल्या होत्या. या सातत्याच्या धमक्यांमुळे आणि झालेल्या अपमानामुळे आरीम प्रचंड मानसिक तणावाखाली होता.
२६ मेला पुन्हा आरीमला धमकी मिळाली, या धमकीनंतर तो प्रचंड नैराश्यात होता. 27 मे रोजी पहाटे 1 ते 4 वाजण्याच्या सुमारास गावातीलच एका शेतात जाऊन लिंबाच्या झाडाला दोरीने गळफास घेत आरीमने आत्महत्या केली. सकाळी कुटुंबियांनी शोध घेतला तेव्हा ही बाब लक्षात आली. त्याला तातडीने बार्शी ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु डॉक्टरांनी त्याला दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित केले.
तळहातावर लिहून ठेवले आरोपींची नावे
आत्महत्या करण्यापूर्वी आरीमने सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती. एवढेच नाही तर आपल्या डाव्या हाताच्या तळहातावर काही मजकूर लिहून ठेवला होता. पोलिसांना त्याच्या खिशात सुसाईड नोट सापडली. भाऊ हमराज पठाण यांच्या फिर्यादीवरून आणि सुसाईड नोटच्या आधारे वैराग पोलिसांनी संबंधित चार आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास वैराग पोलीस करत असून, आरोपींचा शोध सुरू आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून संतापाचा वातावरण आहे.
