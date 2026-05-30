  • Solapur Crime I Wont Let You Live Constant Threats Brutal Beatings 21 Year Old Youth Commits Suicide After Writing The Names Of His Tormentors On His Hand

Solapur Crime: ‘तुला जिवंत राहू देणार नाही’; सततच्या धमक्या, बेदम मारहाण… हातावर आरोपींची नावे लिहित 21 वर्षीय तरुणाची आत्महत्या

Updated On: May 30, 2026 | 10:07 AM IST
सारांश

सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यात प्रेमसंबंधाच्या संशयातून 21 वर्षीय आरीम पठाण याला वारंवार मारहाण, अपमान आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या. सततच्या मानसिक छळाला कंटाळून त्याने शेतातील लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
विस्तार
  • प्रेमसंबंधाच्या संशयातून आरीम पठाणला सार्वजनिक ठिकाणी बेल्ट, काठी आणि चपलेने मारहाण करण्यात आली होती.
  • आरोपींनी वारंवार घरात जाऊन “गावात राहू देणार नाही” आणि “जिवंत ठेवणार नाही” अशा धमक्या दिल्याचा आरोप आहे.
  • आत्महत्येनंतर सुसाईड नोट आणि हातावरील लिखाणाच्या आधारे चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
सोलपूर: सोलापूर येथून एक संतापजनक आणि हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. एका महिलेसोबत असलेल्या प्रेमसंबंधाच्या संशयावरून एका २१ वर्षीय तरुणाला वारंवार बेदम मारहाण आणि सततच्या धमक्या देत मानसिक त्रास देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या छळाला कंटाळून अखेर या तरुणाने लिंबाच्या झाडाला गळफास घेत आत्महत्या केली. त्याने आत्महत्या करण्यापूर्वी सुसाईड नोट आणि हातावर आरोपींची नावे लिहून ठेवली.

काय नेमकं प्रकरण?

या प्रकरणातील आरोपींची नावे आरीम राजुद्दीन पठाण (वय 21, रा. पिंपरी आर, ता. बार्शी) असे आहे. आरीमचे एका महिलेसोबत प्रेमसंबंध असल्याचा संशय तिच्या नातेवाईकांना होता. याच संशयातून 10 मे रोजी आरोपींनी आरीमला गौडगाव येथील नागोबा चौकात अडवले आणि तेथे त्याला मारहाण केली. त्यानंतर आरोपींनी त्याला पिंपरी (आर) येथील संबंधित महिलेच्या घरासमोर आणले. तिथे सर्व लोकांसमोर त्याला बेल्ट, काठी आणि चपलेने बेदम मारहाण केले. यावेळी आरीमचा मोबाईल फोनही आरोपींनी जबरदस्तीने काढून घेतला.

या मारहाणीनंतर देखील आरोपींचा छळ थांबला नाही. आरोपींनी ११ मे, १६ मे आणि २६ मे रोजी थेट आरीमच्या घरात घुसून त्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला धमकावले. “तुला गावात राहू देणार नाही, तुला जिवंत जगू देणार नाही आणि तुझे लग्नही होऊ देणार नाही,” अश्या धमक्या आरोपींनी आरिमला दिल्या होत्या. या सातत्याच्या धमक्यांमुळे आणि झालेल्या अपमानामुळे आरीम प्रचंड मानसिक तणावाखाली होता.

२६ मेला पुन्हा आरीमला धमकी मिळाली, या धमकीनंतर तो प्रचंड नैराश्यात होता. 27 मे रोजी पहाटे 1 ते 4 वाजण्याच्या सुमारास गावातीलच एका शेतात जाऊन लिंबाच्या झाडाला दोरीने गळफास घेत आरीमने आत्महत्या केली. सकाळी कुटुंबियांनी शोध घेतला तेव्हा ही बाब लक्षात आली. त्याला तातडीने बार्शी ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु डॉक्टरांनी त्याला दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित केले.

तळहातावर लिहून ठेवले आरोपींची नावे

आत्महत्या करण्यापूर्वी आरीमने सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती. एवढेच नाही तर आपल्या डाव्या हाताच्या तळहातावर काही मजकूर लिहून ठेवला होता. पोलिसांना त्याच्या खिशात सुसाईड नोट सापडली. भाऊ हमराज पठाण यांच्या फिर्यादीवरून आणि सुसाईड नोटच्या आधारे वैराग पोलिसांनी संबंधित चार आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास वैराग पोलीस करत असून, आरोपींचा शोध सुरू आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून संतापाचा वातावरण आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आणि वय किती होते?

    Ans: आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आरीम राजुद्दीन पठाण असून त्याचे वय 21 वर्षे होते.

  • Que: आरीमने आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल का उचलले?

    Ans: कथित प्रेमसंबंधाच्या संशयातून झालेली मारहाण, सार्वजनिक अपमान, सततच्या धमक्या आणि मानसिक छळ यामुळे तो नैराश्यात गेला होता.

  • Que: पोलिसांना कोणते महत्त्वाचे पुरावे मिळाले?

    Ans: आरीमच्या खिशात सुसाईड नोट सापडली तसेच त्याने आपल्या हाताच्या तळहातावर आरोपींची नावे आणि काही मजकूर लिहून ठेवला होता, ज्याच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Published On: May 30, 2026 | 10:07 AM

Manoj Jarange Hunger Strike: “तळपत्या उन्हात तडफडून मरू दिलं तरी चालेल…”; उपोषण सुरू करताना जरांगे पाटील आक्रमक

TET Exam: शिक्षकांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा; ‘टीईटी’साठी मिळाली ‘या’ वर्षापर्यंत मुदतवाढ!

‘संपूर्ण जगात कुठेही मोफत शिक्षण आणि स्कॉलरशिप…’ वैभव सूर्यवंशीवर फिदा ललित मोदी, दिली मोठी ऑफर

ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी मोठं पाऊल; ‘किस्सा शुरू टॉकीज’मुळे आता गावागावांत घरबसल्या पाहाता येणार नवीन चित्रपट

TATA चा मोठा धमाका! अवघ्या 4.69 लाखांत नवी Tiago Facelift लाँच, फीचर्स वाचून व्हाल थक्क

Chandra Gochar 2026: चंद्राने मंगळाच्या राशीत केला प्रवेश, या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

जेवणात तोंडी लावण्यासाठी गावरान पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत सुकी कांद्याची चटणी, नोट करून घ्या रेसिपी

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

