Madhuri Dixit Viral Video: AI तंत्रज्ञानाचा गैरवापर; डीपफेकची बळी ठरली माधुरी दीक्षित, व्हायरल व्हिडिओ पाहून चाहते थक्क

बॉलिवूड, दाक्षिणात्य चित्रपट आणि क्रिकेट जगतातील अनेक सेलिब्रिटी डीपफेकचे बळी ठरले आहेत. आता या यादीत माधुरी दीक्षित यांचेही नाव जोडले गेले आहे. ५९ वर्षीय माधुरी दीक्षित यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये त्या एका कार्यक्रमात अत्यंत तोकडा ड्रेस घातलेल्या दिसत आहेत. हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर शेअर होत असून, त्यामुळे चाहते चकित झाले आहेत आणि प्रश्न विचारत आहेत. मात्र, हा प्रत्यक्षात एक डीपफेक एआय व्हिडिओ आहे.
पत्रकार जयदीप पांडे यांनी हा दावा केला आहे. जेव्हा वकील शोनी कपूर यांनी माधुरी दीक्षितचा हा डीपफेक एआय व्हिडिओ एक्स (X) वर शेअर केला, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले, “श्री. कपूर, हा माधुरी दीक्षितचा एआय-निर्मित व्हिडिओ आहे. असे काहीही ट्विट करण्यापूर्वी कृपया पडताळणी करा. ज्या युगात चुकीची माहिती काही सेकंदात पसरते, त्या युगात प्रसिद्ध व्यक्तींच्या पोस्टमुळे केवळ गोंधळ आणि अनावश्यक राग वाढतो.” इतर काही वापरकर्त्यांनीही हा एआय-निर्मित व्हिडिओ असल्याचे म्हटले आहे.
माधुरी यांनी १० मार्च २०२६ रोजी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर याच गाऊनमधील स्वतःचे अनेक फोटो शेअर केले होते. मात्र, त्यापैकी कोणत्याही फोटोमध्ये हा गाऊन अतिशय उघडा किंवा खोल गळ्याचा नाही. याचा अर्थ असा की, कोणीतरी या व्हिडिओमध्ये माधुरी यांच्या लूकमध्ये फेरफार करून त्यांना आक्षेपार्ह दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हा व्हिडिओ पाहून वापरकर्तेही संतप्त झाले असून अशा प्रकारच्या सामग्रीवर संताप व्यक्त करत आहेत. या व्हिडिओमध्ये माधुरी यांनी थाय हाय स्लिट आणि डीप नेक असलेला गाऊन घातलेला दिसत आहे. माधुरी यांच्या आधीही अनेक सेलिब्रिटी डीपफेक व्हिडिओंचे बळी ठरले आहेत. यामध्ये रश्मिका मंदाना, आलिया भट्ट, कतरिना कैफ, कीर्ती सुरेश, शाहरुख खान, सलमान खान, सुहाना खान, अनन्या पांडे, जान्हवी कपूर आणि सारा अली खान यांचा समावेश आहे. मात्र, माधुरी दीक्षित यांनी त्यांच्या डीपफेक व्हिडिओवर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
माधुरी दीक्षित लवकरच ‘मां बहन’ या चित्रपटात दिसणार आहे, जो ४ जून रोजी नेटफ्लिक्स या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होईल. यामध्ये तृप्ती डिमरी, धारणा दुर्गा आणि रवी किशन यांच्याही भूमिका आहेत.