Career Guidance: खेळात रस आहे? १० वी-१२ वीनंतर स्पोर्ट्स आणि फिटनेस इंडस्ट्रीत करिअर करुन बक्कळ पैसा कमावण्याचे मार्ग!

Updated On: May 30, 2026 | 09:59 AM IST
सारांश

Career Guidance: खेळ आणि फिटनेस क्षेत्रात करिअर करण्याच्या सुवर्णसंधी. १० वी आणि बारावीनंतर बी.एससी स्पोर्ट्स सायन्स, बीपीएड (BPEd) आणि स्पोर्ट्स मॅनेजमेंटमधील एमबीए (MBA) अभ्यासक्रमांची सविस्तर माहिती.

Career Guidance: स्पोर्ट आणि फिटनेस या क्षेत्राकडे पाहण्याचा तरुणाईचा दृष्टीकोण बदलला आहे. आज एखादा खेळाडू घडण्यामागे एक मोठी टीम असते. कोच जो रणनीती शिकवतो. फिजिओथेरपिस्ट जो खेळाडूला दुखापतीतून रिकव्हर व्हायला मदत करतो. स्पोर्ट सायकोलॉजिस्ट जो मानसिक ताकद वाढवतो तसेच कमेंटेटर जो खेळ लोकांपर्यंत पोहचवतो. स्पोर्टमध्ये खेळाडूशिवाय असिस्टंट कोच, स्पोर्ट्स फिजिओथेरपिस्ट, स्पोर्ट्स सायकोलॉजिस्ट, रेफरी किंवा अंपायर स्पोर्ट्स अ‍ॅनालिस्ट, कमेटेंटर, स्पोर्ट जर्नालिस्ट होऊ शकता. याशिवाय स्पोर्ट्स मॅनेजमेंटमध्ये इव्हेंट मॅनेजर, टीम मॅनेजर, टॅलेंट स्काऊट किंवा स्पोर्ट्स अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर अशा भूमिका उपलब्ध असतात.

फिटनेस क्षेत्रात करिअरच्या संधी

आजच्या लाइफस्टाइलमध्ये फिट राहणे ही फक्त गरज नाही तर एक मोठी इंडस्ट्री झाली आहे. जिम ट्रेनर, योगा इन्ट्रक्टर, न्युट्रिशन एक्सपर्ट, वेलनेस कोच अशा अनेक भूमिका आता लोकप्रिय होत आहेत. जेव्हा एखादी व्यक्ती वजन कमी करते, फिट होते किंवा आजारातून बरी होते तेव्हा त्यामागे एक फिटनेस प्रोफेशनलची मेहनत असते. हे प्रोफेशन शरीरिकच नाही तर जीवन बदलण्याची प्रेरणा देते. सध्या या क्षेत्रात अनेकजण स्वत:चा फिटनेस स्टुडिओ किंवा ऑनलाईन कोचिंग सुरु करून उद्योजक म्हणूनही काम करत आहेत.

दहावी किंवा बारावीनंतर या क्षेत्रात करा करिअर

स्पोर्ट्स आणि फिटनेस करिअरमध्ये प्रवेश करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या क्षेत्रातले वैविध्य लक्षात घेणे. विद्यार्थ्यांना दहावी किंवा बारावीपासून या क्षेत्रात सुरुवात करता येते. काही जण स्पोर्ट कोटा किंवा स्पोर्ट्स अकॅडमी माध्यमातून पुढे जाता येते. जिथे त्यांना ट्रेनिंग आणि स्पर्धा दोन्हीची संधी मिळते. बारावीनंतर बी.एससी इन स्पोर्ट्स सायन्स बीएड (फिजिकल एज्युकेशन) किंवा पदवीनंतर बीपीएड (बॅचलर इन फिजिकल एज्युकेशन) आणि फिटनेस आणि न्युट्रिशनशी संबंधित डिप्लोमा कोर्समधून या क्षेत्रात प्रवेश करता येते. एमपीएड आणि स्पोर्ट्स मॅनेजमेंटमधील एमबीएसारखे अभ्यासक्रम निवडता येतात. सध्या स्पोर्ट्स फिटनेस क्षेत्रात तांत्रिक कौशल्यांचेही महत्त्व वाढत आहे.

Published On: May 30, 2026 | 09:59 AM

