Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • How To Make Dry Onion Chutney At Home Simple Food Recipe Benefits Of Eating Onion

जेवणात तोंडी लावण्यासाठी गावरान पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत सुकी कांद्याची चटणी, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: May 30, 2026 | 10:20 AM IST
जाहिरात
सारांश

दुपारच्या किंवा संध्याकाळच्या जेवणात भाजी बनवण्याचा कंटाळा आल्यास झटपट तुम्ही गावरान पद्धतीमध्ये सुकी कांद्याची चटणी बनवू शकता. ही चटणी भाकरी किंवा इतर कोणत्याही पदार्थासोबतच खाऊ शकता.

जेवणात तोंडी लावण्यासाठी गावरान पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत सुकी कांद्याची चटणी

जेवणात तोंडी लावण्यासाठी गावरान पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत सुकी कांद्याची चटणी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

जेवणाच्या ताटात डाळभात कायमच असतो. याशिवाय चपाती, भाजी, पापड, लोणचं तर काहीवेळा एखादा गोड पदार्थ सुद्धा अतिशय बनवला जातो. पण नेहमीच जेवणात भाजी काय बनवावी? आमटी बनवावी की डाळ? असे अनेक प्रश्न सगळ्यांचं कायमच पडतात. फिक्या आणि बोरिंग चवीच्या भाज्या खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची इच्छा सगळ्यांचं होते. अशावेळी तुम्ही गावरान पद्धतीमध्ये झणझणीत सुकी कांद्याची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली कांद्याची चटणी लहान मुलांसह मोठेसुद्धा अतिशय आवडीने खातील आणि चव सुद्धा भारी लागेल. बऱ्याचदा लहान मुलं कांदा खाण्यास नकार देतात. तिखट चवीचा कांदा खायला अनेकांना आवडत नाही. पण दैनंदिन आहारात कांद्याचे सेवन करावे. यामुळे शरीराला भरपूर मिळते आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. कांद्याची चटणी १० मिनिटांमध्ये लगेच तयार होते. त्यामुळे सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये भाजी खाण्याचा कंटाळा आल्यास तुम्ही कांद्याची चटणी बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

Recipe: तुम्ही कधी फणसाचे चिप्स खाल्लेत का? पारंपरिक चव आणि पौष्टिकतेचा संगम

साहित्य:

  • कांदा
  • लाल मिरची
  • लसूण पाकळ्या
  • भाजलेले शेंगदाणे
  • मीठ
  • पांढरे तीळ
  • चिंच
  • तेल
Dhokla Recipe: घरच्या घरी झटपट बनवा मऊ-स्पॉंजी ढोकळा; फॉलो करा ‘ही’ ट्रिक, वाचा सोपी रेसिपी

कृती:

  • सुकी कांद्याची चटणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कांद्याची साल काढून उभा पातळ कांदा चिरून घ्या.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात कांदा टाकून लालसर होईपर्यंत भाजा. कांदा कुरकुरीत तळून झाल्यानंतर कढईमधून काढून घ्या.
  • शिल्लक राहिलेल्या तेलात लसूण, लाल मिरच्या, कढीपत्ता, पांढरे तीळ आणि भाजलेले शेंगदाणे घालून मंद आचेवर भाजा. यामुळे मसाल्यांचा कच्चेपणा निघून जाईल.
  • सर्व साहित्य थंड करण्यासाठी ठेवा. थंड झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात कांदा, भाजलेले मसाले, चिंच आणि चवीनुसार मीठ घालून वाटून घ्या.
  • कांद्याची चटणी बारीक करताना त्यात अजिबात पाणी घालून अन्यथा चटणी खराब होण्याची शक्यता असते. सुक्की चटणी महिनाभर व्यवस्थित टिकून राहते.
  • तयार आहे गावरान पद्धतीमध्ये बनवलेली मसालेदार कांद्याची चटणी.

Web Title: How to make dry onion chutney at home simple food recipe benefits of eating onion

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 10:20 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Recipe: तुम्ही कधी फणसाचे चिप्स खाल्लेत का? पारंपरिक चव आणि पौष्टिकतेचा संगम
1

Recipe: तुम्ही कधी फणसाचे चिप्स खाल्लेत का? पारंपरिक चव आणि पौष्टिकतेचा संगम

Dhokla Recipe: घरच्या घरी झटपट बनवा मऊ-स्पॉंजी ढोकळा; फॉलो करा ‘ही’ ट्रिक, वाचा सोपी रेसिपी
2

Dhokla Recipe: घरच्या घरी झटपट बनवा मऊ-स्पॉंजी ढोकळा; फॉलो करा ‘ही’ ट्रिक, वाचा सोपी रेसिपी

Recipe : विकेंड करा स्पेशल, घरी बनवा खमंग आणि मसालेदार ‘आलू कुलचा’; रेसिपी आहे फार सोपी
3

Recipe : विकेंड करा स्पेशल, घरी बनवा खमंग आणि मसालेदार ‘आलू कुलचा’; रेसिपी आहे फार सोपी

हापूस आंब्याचा सीजन संपण्याआधी घरी नक्की बनवून पहा शाही मँगो मलाई टोस्ट, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा करतील भरभरून कौतुक
4

हापूस आंब्याचा सीजन संपण्याआधी घरी नक्की बनवून पहा शाही मँगो मलाई टोस्ट, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा करतील भरभरून कौतुक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chandra Gochar 2026: चंद्राने मंगळाच्या राशीत केला प्रवेश, या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Chandra Gochar 2026: चंद्राने मंगळाच्या राशीत केला प्रवेश, या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

May 30, 2026 | 10:20 AM
जेवणात तोंडी लावण्यासाठी गावरान पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत सुकी कांद्याची चटणी, नोट करून घ्या रेसिपी

जेवणात तोंडी लावण्यासाठी गावरान पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत सुकी कांद्याची चटणी, नोट करून घ्या रेसिपी

May 30, 2026 | 10:20 AM
Japan Ban Indian Mangoes : हापूस, केशर, लंगड्यासह भारतीय आंब्यांना जपानमध्ये बंदी! २० वर्षांनंतर दुसऱ्यांदा बॅन

Japan Ban Indian Mangoes : हापूस, केशर, लंगड्यासह भारतीय आंब्यांना जपानमध्ये बंदी! २० वर्षांनंतर दुसऱ्यांदा बॅन

May 30, 2026 | 10:10 AM
Vidhi Megha Canada : कॅनडात भारतीय लेकीचा करुण अंत; ड्रग्ज डीलरने घरात घुसून 23 वर्षांच्या विधी मेघाला चाकूने संपवले

Vidhi Megha Canada : कॅनडात भारतीय लेकीचा करुण अंत; ड्रग्ज डीलरने घरात घुसून 23 वर्षांच्या विधी मेघाला चाकूने संपवले

May 30, 2026 | 10:10 AM
Solapur Crime: ‘तुला जिवंत राहू देणार नाही’; सततच्या धमक्या, बेदम मारहाण… हातावर आरोपींची नावे लिहित 21 वर्षीय तरुणाची आत्महत्या

Solapur Crime: ‘तुला जिवंत राहू देणार नाही’; सततच्या धमक्या, बेदम मारहाण… हातावर आरोपींची नावे लिहित 21 वर्षीय तरुणाची आत्महत्या

May 30, 2026 | 10:07 AM
Madhuri Dixit Viral Video: AI तंत्रज्ञानाचा गैरवापर; डीपफेकची बळी ठरली माधुरी दीक्षित, व्हायरल व्हिडिओ पाहून चाहते थक्क

Madhuri Dixit Viral Video: AI तंत्रज्ञानाचा गैरवापर; डीपफेकची बळी ठरली माधुरी दीक्षित, व्हायरल व्हिडिओ पाहून चाहते थक्क

May 30, 2026 | 10:03 AM
Career Guidance: खेळात रस आहे? १० वी-१२ वीनंतर स्पोर्ट्स आणि फिटनेस इंडस्ट्रीत करिअर करुन बक्कळ पैसा कमावण्याचे मार्ग!

Career Guidance: खेळात रस आहे? १० वी-१२ वीनंतर स्पोर्ट्स आणि फिटनेस इंडस्ट्रीत करिअर करुन बक्कळ पैसा कमावण्याचे मार्ग!

May 30, 2026 | 09:59 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM