Japan Ban Indian Mangoes : हापूस, केशर, लंगड्यासह भारतीय आंब्यांना जपानमध्ये बंदी! २० वर्षांनंतर दुसऱ्यांदा बॅन

तपासणीत त्रुटी उघड
जपानी अधिकाऱ्यानी जारी केलेल्या अधिकृत सूचनेनुसार, योकोहामा वनस्पती संरक्षण संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, २५ मार्च २०२६ रोजी किया त्यानंतर भारतातून निर्यात होणाऱ्या कोणत्याही आंब्याना जपानच्या सीमेत प्रदेश दिला जाणार नाही. या कठोर उपाययोजनेचा पाया या वर्षी मार्चमध्ये घातला गेला, जेव्हा जपानच्या कृषी तज्ज्ञांच्या एका उच्चस्तरीय पथकाने उत्तर प्रदेशातील रहमानपूर येथील वाफ जागता प्रक्रिया सुविधेची तपासणी केली.
या तपासणीच्या गोपनीय अहवालात भारतीय निर्यात सुविधेतील कीटकनाशक फवारणी, घुरीकरण आणि निर्जंतुकीकरण प्रक्रियामध्ये अनेक गंभीर तांत्रिक त्रुटी उघड झाल्या, जपानला कृषी आणि वनस्पती सुरक्षेच्या बाबतीत जगातील सर्वात कढोर देशापैकी एक मानले जाते. फळमाशीसारख्या हानिकारक कीटकांच्या प्रवेशाविरोधात त्यांचे शून्य-सहिष्णुता धोरण आहे. ज्यामुळे त्यांनी कोणतीही सवलत न देता आयात थांबविण्याचा आदेश तत्काळ जारी केला.
सरकारचे डॅमेज कंट्रोलवर लक्ष
वाणिज्य मंत्रालय आणि कृषी उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणामधील (अपेडा) सूत्रांनुसार, भारत सरकार या प्रकरणी जधानी अधिका-यांच्या सतत संपर्कात आहे. रहमानपुर वैधील क्षीणवटी सुविधेमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी सुधारणात्मक उपाययोजना केल्या जात आहेत. शक्य तितक्या लवकर बंदी उठवश्वासाठी, भारतीय अधिकारी लवकरच एका जापानी संघाला पुनर्निरीक्षणासाठी आमंत्रित करण्याची आशा बाळगून आहेत, तथापि या हंगामात है होण्याची शक्यता फारच कमी वाटते.
