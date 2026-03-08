Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs NZ : T20 World Cup 2026 आधी उकळला नवा वाद! मायकेल वॉनने आयसीसीवर केला पक्षपातीपणाचा आरोप

वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका संघ अद्याप मायदेशी परतलेले नाहीत, परंतु उपांत्य फेरीत पराभवानंतर विश्वचषकातून बाहेर पडलेले इंग्लंड मायदेशी परतले आहे. वॉनने या मुद्द्यावरून आयसीसीवर निशाणा साधला आहे. 

Updated On: Mar 08, 2026 | 09:44 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

T20 World Cup 2026 Final: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील T20 World Cup 2026 चा अंतिम सामना रविवार, 8 मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. तथापि, अंतिम सामन्यापूर्वी एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. दिग्गज इंग्लिश क्रिकेटपटू मायकेल वॉन यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेवर (ICC) पक्षपातीपणाचा आरोप केला आहे. खरं तर, इराण-इस्रायल युद्धामुळे, T20 World Cup खेळण्यासाठी आलेले अनेक क्रिकेट संघ अजूनही भारतात अडकले आहेत.

97 मिनिटे परफेक्ट सिनेमा… All England Open 2026 च्या अंतिम फेरीत Lakshya Sen ने केला प्रवेश! कॅनेडियन खेळाडूला केले पराभूत

मायकेल वॉनचा आयसीसीवर पक्षपाताचा आरोप!

इंग्लंडचा माजी कर्णधार मायकेल वॉनने ७ मार्च रोजी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर आपली नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले की गुरुवारी इंग्लंड स्पर्धेतून बाहेर पडला आणि शनिवारी त्यांच्यासाठी विमानांची व्यवस्था करण्यात आली. दरम्यान, इंग्लंडच्या आधी बाहेर पडलेले वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका अजूनही भारतात अडकले आहेत. असे दिसते की येथे सत्तेचा गैरवापर होत आहे.

त्यांनी लिहिले, “इंग्लंड गुरुवारी बाद झाला आणि आज चार्टर फ्लाइटने मायदेशी परतत आहे. गेल्या रविवारी वेस्ट इंडिज बाहेर पडला आणि अजूनही कोलकातामध्ये आहे. दक्षिण आफ्रिकेचीही अशीच परिस्थिती आहे. येथे सत्तेचा गैरवापर केला जात आहे. अशा परिस्थितीत, सर्व संघांना समान वागणूक दिली पाहिजे. आयसीसी टेबलमध्ये तुम्ही अधिक शक्तिशाली आहात म्हणून काहीही अर्थ नाही.”

खरं तर, वेस्ट इंडिजने त्यांचा शेवटचा सामना १ मार्च रोजी खेळला होता, सुपर ८ सामन्यात भारताकडून पराभव पत्करावा लागला आणि स्पर्धेतून बाहेर पडले. दक्षिण आफ्रिका ४ मार्च रोजी आणि इंग्लंड ५ मार्च रोजी स्पर्धेतून बाहेर पडले. शनिवारी, आयसीसीने तिन्ही संघांसाठी चार्टर फ्लाइटची व्यवस्था केली, परंतु इंग्लंड संघ थेट मुंबईहून लंडनला रवाना झाला. दरम्यान, वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका संघांना वाट पहावी लागली आणि ते ८ मार्च रोजी आपापल्या देशांसाठी रवाना होतील. चार्टर फ्लाइट प्रथम जोहान्सबर्ग आणि नंतर अँटिग्वाला जाईल असे वृत्त आहे.

डॅरेन सॅमीने मदतीसाठी आवाहन केले होते

तत्पूर्वी, वेस्ट इंडिजचे मुख्य प्रशिक्षक डॅरेन सॅमी यांनी सोशल मीडियाद्वारे मदतीचे आवाहन केले होते आणि म्हटले होते की संघ फक्त मायदेशी परतू इच्छित आहे. दरम्यान, क्रिकेट वेस्ट इंडिजने एक निवेदन जारी केले ज्यामध्ये म्हटले आहे की ते या समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. निवेदनात म्हटले आहे की, भारताविरुद्धच्या शेवटच्या सामन्यापासून बोर्ड खेळाडू, संघ व्यवस्थापन आणि आयसीसीशी सतत संपर्कात आहे.

