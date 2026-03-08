Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Nanded Crime:नांदेडमध्ये खळबळ! वैद्यकीय विद्यार्थिनीची वसतिगृहात आत्महत्या, राष्ट्रवादीच्या नेत्यावर गुन्हा दाखल

नांदेडमध्ये होमिओपॅथी शिक्षण घेणाऱ्या 25 वर्षीय विद्यार्थिनीने वसतिगृहात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. कुटुंबीयांनी वसतिगृहचालक व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जीवन घोगरे यांच्यावर मानसिक छळाचा आरोप केला.

Updated On: Mar 08, 2026 | 09:39 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • नांदेडमध्ये होमिओपॅथी विद्यार्थिनीची वसतिगृहात आत्महत्या
  • आकांक्षा गायकवाड (वय 25) असे मृत विद्यार्थिनीचे नाव
  • फी थकल्याने वसतिगृहचालकाकडून मानसिक त्रासाचा आरोप
नांदेड: नांदेड जिल्ह्यातून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. महाविद्यालयात वैधकीय शिक्षण घेणाऱ्या युवतीने वस्तीगृहातच गळफास घेऊन जीवन संपवल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. हि घटना शुक्रवारी हडको परिसरात घडली. आत्महत्या करणाऱ्या मुलीच्या पालकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्ष्याच्या नेत्यावर गंभीर आरोप केले आहे. त्यांनतर नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशनमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच अजित पवार पक्षाचे नेते तथा महापालिका माजी विरोधी पक्ष नेता जीवन घोगरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

आत्महत्या करणाऱ्या तरूणीचे नाव आकांक्षा गायकवाड (२५ वर्षीय) असे आहे. आकांशा नांदेडमध्ये होमिओपॅथीचे शिक्षण घेत होती. गेल्या ८ ते १० महिन्यांपासून त्यांना फीस भरा म्हणून जीवन घोगरे त्रास देत होते. याच त्रासाला कंटाळून आकांशाने वसतीग्रुहात गळफास घेतल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. आकांक्षाचे वडील मुंजाजी गायकवाड यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी दिलेल्या जबाबानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच अजित पवार पक्षाचे नेते तथा महापालिका माजी विरोधी पक्ष नेता जीवन घोगरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. शुक्रवारी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात राष्ट्रवादीच्या नेत्याविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त करणे आणि अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेने नांदेड शहरात एकच खळबळ उडाली आहे.

नांदेड जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. नातलगातील विवाहित महिलेसोबत संबंध ठेवल्याचा रागातून २२ वर्षीय तरुणाला अमानुष मारहाण करून हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही घटना ३ मार्च रोजी पहाटे मौजे थडीसावळी येथे घडली. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

सात जणांना अटक

पोलिसांनी या प्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून महिलेचा पती पद्मसिंह गंगासिंह ठाकूर याच्यासह एकूण सात जणांना अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींचे नाव राजूसिंह गंगासिंह ठाकूर, गंगासिंह हनुमानसिंह ठाकूर (रा. थडीसावळी), तसेच दिलीपसिंह ठाकूर, विजयसिंह ठाकूर, विशालसिंह ठाकूर आणि प्रतापसिंह ठाकूर (रा. निर्मल, तेलंगणा) यांचा समावेश आहे.पोलिसांनी सर्व आरोपीना न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने सर्व आरोपींना शनिवारपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: नांदेडशहरातील वसतिगृहात ही घटना घडली.

  • Que: मृत विद्यार्थिनी कोण होती?

    Ans: आकांक्षा मुंजाजी गायकवाड (वय 25) ही होमिओपॅथी शिक्षण घेणारी विद्यार्थिनी होती.

  • Que: या प्रकरणात कोणावर गुन्हा दाखल झाला?

    Ans: वसतिगृहचालक व राष्ट्रवादी काँग्रीस नेते जीवन घोगरे यांच्याविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा व अॅट्रॉसिटी अॅक्टअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Published On: Mar 08, 2026 | 09:39 AM

Nanded Crime:नांदेडमध्ये खळबळ! वैद्यकीय विद्यार्थिनीची वसतिगृहात आत्महत्या, राष्ट्रवादीच्या नेत्यावर गुन्हा दाखल

Mar 08, 2026 | 09:39 AM
