Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Rang Panchami 2026 When Is Rang Panchami Perform These Remedies On This Auspicious Day

Rang Panchami 2026: कधी आहे रंगपंचमी, रंगपंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

रंगपंचमीच्या दिवशी राधा राणी आणि भगवान कृष्ण रंगांनी होळी खेळत असत आणि देव-देवता देखील सहभागी होण्यासाठी पृथ्वीवर अवतरल्या. म्हणूनच, याला देव पंचमी किंवा देव रंग पंचमी असेही म्हणतात.

Updated On: Mar 08, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • रंगपंचमी कधी आहे
  • रंगपंचमीच्या दिवशी करा उपाय
  • रंगपंचमी का साजरी केली जाते
 

रंगपंचमी हा हिंदू धर्मामध्ये एक महत्त्वाचा सण आहे. होळीचा सण रंगपंचमीने संपतो. रंगपंचमीचा हा सण होळीनंतर पाच दिवसांनी साजरा केला जातो. यंदा हा सण रविवार, 8 मार्च रोजी साजरा करण्यात येणार आहे. हा सण प्रामुख्याने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या काही भागांमध्ये मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. रंगपंचमीच्या दिवशी काही उपाय करणे देखील फायदेशीर मानले जाते. रंगपंचमी कधी आहे आणि कोणते उपाय करावेत ते जाणून घ्या

रंगपंचमी कधी आहे

पंचांगानुसार, पंचमी तिथीची सुरुवात शनिवार, 7 मार्च रोजी संध्याकाळी 7.17 वाजता सुरू झाली आहे आणि या तिथीची समाप्ती 8 मार्च रोजी रात्री 9.10 वाजता होणार आहे. त्यामुळे उदय तिथीनुसार, या वर्षीचा रंगपंचमी उत्सव 8 मार्च रोजी साजरा केला जाणार आहे.

रंगपंचमीचे उपाय

गुलाल अर्पण करणे

 

रंगपंचमीला भगवान कृष्ण आणि राधा राणी यांच्या मूर्तींना गुलाबी रंगाचा गुलाल अर्पण करा. त्यानंतर, “ओम क्लीम कृष्णाय नम:” या मंत्राचा जप करा. असे मानले जाते की, भगवान कृष्ण आणि राधा राणी यांना गुलाल अर्पण केल्याने नात्यांमधील कोणताही दुरावा संपतो आणि प्रेम वाढते.

घरातील समस्या दूर होणे

भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीला पिवळा गुलाल अर्पण करा. यामुळे घरातील त्रास दूर होतात.

Vastu Tips: स्वयंपाकघरात ठेवलेल्या या गोष्टीमुळे वाढू शकते नकारात्मक ऊर्जा, घरात येऊ शकते दरिद्रता

शिवलिंगाचा अभिषेक

तांब्याच्या भांड्यात शुद्ध पाणी भरा आणि त्यात थोडे मध घाला आणि शिवलिंगाचा अभिषेक करा. यामुळे नातेसंबंध मजबूत होतात.

नातेसंबंध चांगले राहणे

रंगपंचमीला, सात अशोक पानांवर तुमचे आणि तुमच्या जोडीदाराचे नाव सिंदूरने लिहा आणि ते मंदिरात अर्पण करा. यामुळे नातेसंबंध सुधारतील.

Shukraditya Yog: सूर्य आणि शुक्राच्या युतीमळे तयार होणार दुर्मिळ योग, या राशीच्या लोकांवर होणार धनाचा वर्षाव

रंगपंचमीची काय आहे पौराणिक कथा

रंगपंचमीचा सण हा आध्यात्मिक आणि पुण्यपूर्ण मानले जाते. रंगपंचमीच्या सणाला काशी आणि ब्रजमध्ये विशेष महत्त्व आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, रंगपंचमीच्या दिवशी राधा राणी आणि भगवान कृष्ण रंगांनी होळी खेळत असत आणि देव-देवता देखील सहभागी होण्यासाठी पृथ्वीवर अवतरल्या. म्हणूनच, याला देव पंचमी किंवा देव रंग पंचमी असेही म्हणतात. रंगपंचमीच्या दिवशी पूजा अर्चना, मंत्रांचा जप आणि गुलाल अर्पण केल्याने जीवनात सुख समृद्धी येते असे मानले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: रंगपंचमी म्हणजे काय?

    Ans: रंगपंचमी हा हिंदू सण आहे जो होळीच्या पाचव्या दिवशी साजरा केला जातो. या दिवशी लोक एकमेकांवर रंग उधळून आनंद साजरा करतात आणि वाईट विचारांवर चांगल्या विचारांचा विजय दर्शवतात.

  • Que: रंगपंचमीचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार रंगपंचमी हा सण नकारात्मक ऊर्जा दूर करून आनंद, प्रेम आणि सकारात्मकता वाढवण्याचे प्रतीक मानला जातो. या दिवशी देवतांची पूजा करून घरात सुख-समृद्धीची प्रार्थना केली जाते.

  • Que: रंगपंचमी कोणकोणत्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात साजरी होते?

    Ans: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि उत्तर भारतातील अनेक भागांमध्ये रंगपंचमी मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. विशेषतः मंदिरांमध्ये आणि सार्वजनिक ठिकाणी रंगोत्सवाचे आयोजन केले जाते.

Web Title: Rang panchami 2026 when is rang panchami perform these remedies on this auspicious day

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Papmochani Ekadashi 2026: कधी आहे पापमोचनी एकादशी, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व
1

Papmochani Ekadashi 2026: कधी आहे पापमोचनी एकादशी, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व

Chaitra Amavasya 2026: 17 की 18 मार्च कधी आहे चैत्र अमावस्या, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व
2

Chaitra Amavasya 2026: 17 की 18 मार्च कधी आहे चैत्र अमावस्या, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व

Ashubh Trigrahi Yog: राहू-बुध-मंगळ ग्रहयोगामुळे या राशींच्या लोकांच्या कामात येऊ शकतो अडथळा
3

Ashubh Trigrahi Yog: राहू-बुध-मंगळ ग्रहयोगामुळे या राशींच्या लोकांच्या कामात येऊ शकतो अडथळा

Shukraditya Yog: सूर्य आणि शुक्राच्या युतीमळे तयार होणार दुर्मिळ योग, या राशीच्या लोकांवर होणार धनाचा वर्षाव
4

Shukraditya Yog: सूर्य आणि शुक्राच्या युतीमळे तयार होणार दुर्मिळ योग, या राशीच्या लोकांवर होणार धनाचा वर्षाव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rang Panchami 2026: कधी आहे रंगपंचमी, रंगपंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

Rang Panchami 2026: कधी आहे रंगपंचमी, रंगपंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

Mar 08, 2026 | 07:05 AM
Proofreading Day: तुमच्या एका चुकीमुळे अर्थाचा अनर्थ होऊ शकतो; जाणून घ्या राष्ट्रीय प्रूफरीडिंग दिन का आहे महत्त्वाचा?

Proofreading Day: तुमच्या एका चुकीमुळे अर्थाचा अनर्थ होऊ शकतो; जाणून घ्या राष्ट्रीय प्रूफरीडिंग दिन का आहे महत्त्वाचा?

Mar 08, 2026 | 06:30 AM
Maruti Fronx की Tata Nexon? कोणत्या कारचा EMI तुमच्या खिशाला परवडणार? जाणून घ्या सोपा हिशोब

Maruti Fronx की Tata Nexon? कोणत्या कारचा EMI तुमच्या खिशाला परवडणार? जाणून घ्या सोपा हिशोब

Mar 08, 2026 | 06:15 AM
Womens Day 2026: स्त्री तुझा गौरव अन् ‘स्त्रीत्वाचा’ उत्सव; महिला दिनानिमित्त वाचा ‘या’ खास दिवसाचा इतिहास आणि महत्व

Womens Day 2026: स्त्री तुझा गौरव अन् ‘स्त्रीत्वाचा’ उत्सव; महिला दिनानिमित्त वाचा ‘या’ खास दिवसाचा इतिहास आणि महत्व

Mar 08, 2026 | 05:30 AM
तू आदिशक्ती तूच महाशक्ती वरदायिनी…! महिला दिनानानिमित्त पाठवा खास मराठमोळ्या सुंदर शुभेच्छा

तू आदिशक्ती तूच महाशक्ती वरदायिनी…! महिला दिनानानिमित्त पाठवा खास मराठमोळ्या सुंदर शुभेच्छा

Mar 08, 2026 | 05:30 AM
एसआर शाळा ठरली १४ पारितोषिकांची मानकरी! राज्यस्तरीय परीक्षेसाठी विविध विषयांकरिता ४३ विद्यार्थ्यांची निवड

एसआर शाळा ठरली १४ पारितोषिकांची मानकरी! राज्यस्तरीय परीक्षेसाठी विविध विषयांकरिता ४३ विद्यार्थ्यांची निवड

Mar 08, 2026 | 04:15 AM
मोठी बातमी! जुन्नरमधून 20 बिबट्यांची पाठवणी; ‘वनतारा’ केंद्रात स्थलांतर केले जाणार

मोठी बातमी! जुन्नरमधून 20 बिबट्यांची पाठवणी; ‘वनतारा’ केंद्रात स्थलांतर केले जाणार

Mar 08, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM