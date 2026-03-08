Rang Panchami 2026: कधी आहे रंगपंचमी, रंगपंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

रंगपंचमी हा हिंदू धर्मामध्ये एक महत्त्वाचा सण आहे. होळीचा सण रंगपंचमीने संपतो. रंगपंचमीचा हा सण होळीनंतर पाच दिवसांनी साजरा केला जातो. यंदा हा सण रविवार, 8 मार्च रोजी साजरा करण्यात येणार आहे. हा सण प्रामुख्याने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या काही भागांमध्ये मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. रंगपंचमीच्या दिवशी काही उपाय करणे देखील फायदेशीर मानले जाते. रंगपंचमी कधी आहे आणि कोणते उपाय करावेत ते जाणून घ्या
पंचांगानुसार, पंचमी तिथीची सुरुवात शनिवार, 7 मार्च रोजी संध्याकाळी 7.17 वाजता सुरू झाली आहे आणि या तिथीची समाप्ती 8 मार्च रोजी रात्री 9.10 वाजता होणार आहे. त्यामुळे उदय तिथीनुसार, या वर्षीचा रंगपंचमी उत्सव 8 मार्च रोजी साजरा केला जाणार आहे.
रंगपंचमीला भगवान कृष्ण आणि राधा राणी यांच्या मूर्तींना गुलाबी रंगाचा गुलाल अर्पण करा. त्यानंतर, “ओम क्लीम कृष्णाय नम:” या मंत्राचा जप करा. असे मानले जाते की, भगवान कृष्ण आणि राधा राणी यांना गुलाल अर्पण केल्याने नात्यांमधील कोणताही दुरावा संपतो आणि प्रेम वाढते.
भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीला पिवळा गुलाल अर्पण करा. यामुळे घरातील त्रास दूर होतात.
तांब्याच्या भांड्यात शुद्ध पाणी भरा आणि त्यात थोडे मध घाला आणि शिवलिंगाचा अभिषेक करा. यामुळे नातेसंबंध मजबूत होतात.
रंगपंचमीला, सात अशोक पानांवर तुमचे आणि तुमच्या जोडीदाराचे नाव सिंदूरने लिहा आणि ते मंदिरात अर्पण करा. यामुळे नातेसंबंध सुधारतील.
रंगपंचमीचा सण हा आध्यात्मिक आणि पुण्यपूर्ण मानले जाते. रंगपंचमीच्या सणाला काशी आणि ब्रजमध्ये विशेष महत्त्व आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, रंगपंचमीच्या दिवशी राधा राणी आणि भगवान कृष्ण रंगांनी होळी खेळत असत आणि देव-देवता देखील सहभागी होण्यासाठी पृथ्वीवर अवतरल्या. म्हणूनच, याला देव पंचमी किंवा देव रंग पंचमी असेही म्हणतात. रंगपंचमीच्या दिवशी पूजा अर्चना, मंत्रांचा जप आणि गुलाल अर्पण केल्याने जीवनात सुख समृद्धी येते असे मानले जाते.
Ans: रंगपंचमी हा हिंदू सण आहे जो होळीच्या पाचव्या दिवशी साजरा केला जातो. या दिवशी लोक एकमेकांवर रंग उधळून आनंद साजरा करतात आणि वाईट विचारांवर चांगल्या विचारांचा विजय दर्शवतात.
Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार रंगपंचमी हा सण नकारात्मक ऊर्जा दूर करून आनंद, प्रेम आणि सकारात्मकता वाढवण्याचे प्रतीक मानला जातो. या दिवशी देवतांची पूजा करून घरात सुख-समृद्धीची प्रार्थना केली जाते.
Ans: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि उत्तर भारतातील अनेक भागांमध्ये रंगपंचमी मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. विशेषतः मंदिरांमध्ये आणि सार्वजनिक ठिकाणी रंगोत्सवाचे आयोजन केले जाते.