भागीरथाच्या तपश्चर्येमुळे पृथ्वीवर अवतरली गंगा; भगवान शिवांनी जटांमध्ये का धारण केला तिचा प्रवाह

भागीरथाने कोणती तपश्चर्या करून पृथ्वीवर गंगा आणली? आणि भगवान शिवांनी गंगा मस्तकावर का धारण केली?
भारतीय पुराणपरंपरेतील गंगावतरणाची कथा ही केवळ नदी पृथ्वीवर येण्याची गोष्ट नाही, तर ती तप, त्याग, संयम, कर्तव्य आणि दैवी संतुलन यांचे अद्भुत प्रतीक मानली जाते. राजा भागीरथाच्या अथक प्रयत्नांमुळे स्वर्गातील गंगा पृथ्वीवर अवतरली आणि भगवान शिवांनी तिला आपल्या जटांमध्ये धारण करून तिच्या प्रवाहाला दिशा दिली. म्हणूनच भारतीय संस्कृतीत “भागीरथ प्रयत्न” हा शब्द अत्यंत कठीण कार्य यशस्वी करण्याचे प्रतीक मानला जातो.
ही कथा राजा सगरापासून सुरू होते. राजा सगराने अश्वमेध यज्ञ केला होता. यज्ञातील घोडा अचानक अदृश्य झाला. राजा सगराच्या साठ हजार पुत्रांनी घोडा शोधताना तपश्चर्येत मग्न असलेल्या कपिल मुनींच्या आश्रमात प्रवेश केला. त्यांनी मुनींवर घोडा चोरल्याचा आरोप केला. मुनींच्या तपात व्यत्यय आल्यामुळे त्यांच्या तेजामुळे सगराचे सर्व पुत्र भस्म झाले. त्यांच्या आत्म्यांना मुक्ती मिळाली नाही. काही काळानंतर सगर वंशात राजा भागीरथाचा जन्म झाला. आपल्या पूर्वजांच्या उद्धारासाठी त्याने गंगेला पृथ्वीवर आणण्याचा निर्धार केला.
राजा भागीरथाने राज्य, वैभव आणि सुखाचा त्याग करून हिमालयात कठोर तप केले. पुराणांनुसार त्याने अनेक वर्षे उपवास केला, ध्यान, जप आणि मौन पाळले, उभे राहून कठोर तप केले. मन, इंद्रिये आणि इच्छांवर नियंत्रण ठेवले. संपूर्ण श्रद्धेने ब्रह्मदेवाची आराधना केली. भागीरथाच्या अखंड तपामुळे ब्रह्मदेव प्रसन्न झाले. भागीरथाने विनंती केली की स्वर्गात वाहणारी गंगा पृथ्वीवर यावी आणि माझ्या पूर्वजांचा उद्धार करावा. ब्रह्मदेवांनी वर दिला; पण एक मोठी अडचण सांगितली.
ब्रह्मदेव म्हणाले, गंगेचा वेग आणि तिची दैवी शक्ती इतकी प्रचंड आहे की ती थेट पृथ्वीवर आली तर पृथ्वीचा नाश होईल. म्हणून गंगेचा प्रचंड प्रवाह नियंत्रित करण्यासाठी अशा शक्तीची आवश्यकता होती जी संपूर्ण विश्वाचे संतुलन राखू शकेल. तेव्हा भागीरथाने भगवान शिवांची आराधना सुरू केली.
भागीरथाच्या तपामुळे भगवान शिव प्रसन्न झाले. शिवांनी सांगितले की गंगा पृथ्वीवर येईल; पण तिचा संपूर्ण वेग मी माझ्या जटांमध्ये धारण करीन.
गंगा पृथ्वीवर उतरू लागली. तिला स्वतःच्या सामर्थ्याचा अभिमान असल्याचे काही पुराणकथांमध्ये वर्णन येते. तिने प्रचंड वेगाने खाली झेप घेतली.
पण शिवांनी तिला आपल्या विशाल जटांमध्ये अडकवून ठेवले. यामुळे शिवांना गंगाधर हे नाव प्राप्त झाले. गंगेचा पृथ्वीवरील प्रवास आणि पूर्वजांचा उद्धार केला. शिवांनी जटांमधून गंगेचा प्रवाह पृथ्वीवर सोडला. भागीरथ तिच्या पुढे पुढे चालत राहिला. गंगा पर्वत, वन आणि प्रदेश पार करत अखेरीस त्या स्थळी पोहोचली जिथे सगरपुत्रांची राख होती.
गंगेच्या स्पर्शाने त्यांच्या आत्म्यांना मुक्ती मिळाली असे पुराणांमध्ये वर्णन आहे. तेव्हापासून गंगेला:
मोक्षदायिनी
पापहारिणी
पतितपावनी
जीवनदायिनी
असे मानले जाते.
अशक्य वाटणारे ध्येयही तप, चिकाटी आणि श्रद्धेने साध्य होऊ शकते. म्हणून आजही एखादे अत्यंत कठीण पण लोकहिताचे काम यशस्वी झाले तर त्याला “भागीरथ प्रयत्न” असे म्हटले जाते.
