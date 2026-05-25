Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • A Divorced Daughter Is Better Than A Dead One Sg Tushar Mehta

Twisha Sharma Case: ‘मृत मुलीपेक्षा घटस्फोटीत मुलगी केव्हाही बरी’; ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणात तुषार मेहतांची महत्त्वपूर्ण टिप्पण

Updated On: May 25, 2026 | 02:33 PM IST
सारांश

Twisha Sharma Case: सरकारी वकील मेहता यांनी , गिरीबाला सिंग यांचा जबाब नोंदवण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले, परंतु त्या जबाब देण्यास तयार नव्हत्या. त्यांच्या सासूने तपासात सहकार्य करत नसल्याचा दावा केला

Twisha Sharma, Supreme Court, Tushar Mehta, Bhopal News,

Twisha Sharma Case: 'मृत मुलीपेक्षा घटस्फोटीत मुलगी केव्हाही बरी'; ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणात तुषार मेहतांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
  • सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता-सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
  • गिरीबाला सिंह या टीव्ही चॅनलवर मुलाखती देऊन आपल्या सुनेची बदनामी करण्याचा प्रयत्न-सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
Twisha Sharma Case: मध्यप्रदेशातील ३३ वर्षीय कॉर्पोरेट व्यावसायिक आणि अभिनेत्री ट्विशा शर्मा हिचा १२ मे रोजी मृत्यू झाला. भोपाळच्या कटारा हिल्स परिसरातील तिच्या सासरच्या घरी ट्विशा गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळली होती. यानंतर, ट्विशाच्या कुटुंबीयांनी तिच्या सासरच्या मंडळींवर अनेक आरोप करत तिच्या मृत्यूसाठी सासरचे जबाबदार असल्याचा दावा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्विशा शर्मा यांच्याशी संबंधित या संवेदनशील प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून स्वतःहून (suo motu) दखल घेतली आहे.

या प्रकरणाची आज (25 मे) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणी वेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी “मृत मुलीपेक्षा घटस्फोटीत मुलगी केव्हाही बरी.” तसेच, ट्विशाने सासरच्या मंडळींबाबत केलेल्या तक्रारींबाबत जर कुटुंबियांनी वेळीच कारवाई करायला हवी होती. असं म्हणत नाराजीही व्यक्त केली.

Delhi Airport : दिल्ली विमानतळावर सायबर धोक्याची घंटा! 18 विमानांच्या उड्डाणांवर परिणाम, एअरपोर्टवर GPS Spoofing चा फटका

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे मध्य प्रदेश सरकारच्या वतीने सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचौली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली, तर ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे यांनी आरोपी कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व केले.

‘लाइव्ह लॉ’च्या वृत्तानुसार, ट्विशाच्या सासू आणि माजी जिल्हा न्यायाधीश गिरीबाला सिंह यांनी टिव्ही चॅनेल्सवर काही दावे करत ट्विशावर आरोप केले होते. त्यावर, गिरीबाला सिंह या टीव्ही चॅनलवर मुलाखती देऊन आपल्या सुनेची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि तपासात सहकार्य करत नाहीयेत,” असेही सांगितले. त्यावर
जेव्हा सिद्धार्थ दवे यांनी प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांवर नाराजी व्यक्त केली आणि सांगितले की फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम १६४ अंतर्गत नोंदवलेला संपूर्ण जबाब आजच्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाला आहे, तेव्हा सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता म्हणाले, “आणि ट्विशाची सासू गिरीबाला सिंह, विविध वाहिन्यांवर मुलाखती देत ​​आहेत आणि आपल्या सुनेची बदनामी करणारी विधाने करत आहेत.”

MLC Election 2026: विधान परिषदेसाठी काय आहे महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला? सर्वाधिक जागांसाठी भाजपकडून रस्सीखेच ?

सिद्धार्थ दवे यांच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, आम्ही कोणतेही नॅरेटिव्ह रचण्याच्या विरोधात आहेत, म्हणूनच या तपासाची जबाबदारी सीबीआय’कडे सोपवण्यात आली आहे. आमचा पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. पण प्रसारमाध्यमांनी आपली कर्तव्ये जबाबदारीने पार पाडावीत, कोणत्याही पक्षाच्या विधानांवर आधारित दावे करू नयेत. तसेच या प्रकरणाशी संबंधित दोन्ही पक्षकारांच्या मित्रांशी किंवा नातेवाईकांशी बोलू नये, असे आवाहनही सुर्यकांत यांनी केलं आहे.

दरम्यान, सरकारी वकील मेहता यांनी , गिरीबाला सिंग यांचा जबाब नोंदवण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले, परंतु त्या जबाब देण्यास तयार नव्हत्या. त्यांच्या सासूने तपासात सहकार्य करत नसल्याचा दावा केला. त्यावर गिरीबाला यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेत, ” मेहता यांचा दावा चुकीचा असून अशा गोष्टींवर येथे चर्चा करू नये. गिरीबाला यांनी त्यांचा जबाब नोंदवला असल्याचे सांगितले.

पीडितेच्या कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, घटनेच्या तीन दिवसांनंतर FIR दाखल करण्यात आला होता. इतकेच नव्हे तर पुरावे सुरक्षित ठेवण्यातही हलगर्जीपणा करण्यात आला. गिरीबाला सिंग स्वतःचे कॉल डेटा रेकॉर्ड सादर करत आहेत, ज्याला परवानगी नाही. सरकारी वकील तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, दिल्ली एम्सच्या पथकाने रविवारी ट्विशाचे दुसरे शवविच्छेदन केले.

Web Title: A divorced daughter is better than a dead one sg tushar mehta

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 02:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

संतापजनक! बस स्टँडवर तरुणीसमोर माथेफिरूचे अश्लील कृत्य; तरुणीने व्हिडीओ बनवला अन्…
1

संतापजनक! बस स्टँडवर तरुणीसमोर माथेफिरूचे अश्लील कृत्य; तरुणीने व्हिडीओ बनवला अन्…

Tuljapur News : तुळजापुरात तणाव, नगराध्यक्ष विनोद गंगणे यांच्यावर हल्ला; नेमकं काय घडलं?
2

Tuljapur News : तुळजापुरात तणाव, नगराध्यक्ष विनोद गंगणे यांच्यावर हल्ला; नेमकं काय घडलं?

Accident News : रिव्हर्स घेतलेल्या कारच्या धडकेत 10 वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू; दोघे जखमी
3

Accident News : रिव्हर्स घेतलेल्या कारच्या धडकेत 10 वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू; दोघे जखमी

Pune Crime : चारित्र्याचा संशयावरुन पतीने केला पत्नीचा खून; डोक्यात सिलेंडर घातला अन्…
4

Pune Crime : चारित्र्याचा संशयावरुन पतीने केला पत्नीचा खून; डोक्यात सिलेंडर घातला अन्…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Twisha Sharma Case: ‘मृत मुलीपेक्षा घटस्फोटीत मुलगी केव्हाही बरी’; ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणात तुषार मेहतांची महत्त्वपूर्ण टिप्पण

Twisha Sharma Case: ‘मृत मुलीपेक्षा घटस्फोटीत मुलगी केव्हाही बरी’; ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणात तुषार मेहतांची महत्त्वपूर्ण टिप्पण

May 25, 2026 | 02:33 PM
CBSE Class 12th: निकालात घोळ की तांत्रिक बिघाड? सीबीएसईच्या निकालावर विद्यार्थी-पालक का संतापले?

CBSE Class 12th: निकालात घोळ की तांत्रिक बिघाड? सीबीएसईच्या निकालावर विद्यार्थी-पालक का संतापले?

May 25, 2026 | 02:30 PM
उन्हाळ्यात कार चालवताना सावध! सेफ ड्रायव्हिंगसाठी ‘या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका, अनेकांना माहिती नसतात या महत्त्वाच्या टिप्स

उन्हाळ्यात कार चालवताना सावध! सेफ ड्रायव्हिंगसाठी ‘या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका, अनेकांना माहिती नसतात या महत्त्वाच्या टिप्स

May 25, 2026 | 02:30 PM
Petrol Diesel Memes : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे जनतेचा संताप अनावर; सोशल मीडियावर Memes चा पाऊस

Petrol Diesel Memes : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे जनतेचा संताप अनावर; सोशल मीडियावर Memes चा पाऊस

May 25, 2026 | 02:23 PM
Dharmendra यांना मिळणार मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार, हेमामालिनी स्वीकार करणार; सनी – बॉबीला आहे माहिती

Dharmendra यांना मिळणार मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार, हेमामालिनी स्वीकार करणार; सनी – बॉबीला आहे माहिती

May 25, 2026 | 02:21 PM
RCB vs GT Head to Head: कोणाचा पगडा ठरणार भारी? Qualifier 1 चा थरार रंगणार; King की Prince कोण वरचढ

RCB vs GT Head to Head: कोणाचा पगडा ठरणार भारी? Qualifier 1 चा थरार रंगणार; King की Prince कोण वरचढ

May 25, 2026 | 02:01 PM
Raja Shivaji Box Office Collection : मराठीतला रेकॉर्डब्रेक सिनेमा; ‘राजा शिवाजी’ची 100 कोटींची कमाई

Raja Shivaji Box Office Collection : मराठीतला रेकॉर्डब्रेक सिनेमा; ‘राजा शिवाजी’ची 100 कोटींची कमाई

May 25, 2026 | 01:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM