उन्हाळ्यात कार चालवताना सावध! सेफ ड्रायव्हिंगसाठी ‘या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका, अनेकांना माहिती नसतात या महत्त्वाच्या टिप्स

या उच्च तापमानामुळे कारच्या कूलंटमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात. शिवाय, उष्णतेमुळे टायरमधील हवेचा दाबही लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो. इतकेच नाही, तर तुम्हाला बॅटरी निकामी होणे आणि एसीमध्ये बिघाड होणे यांसारख्या समस्यांनाही सामोरे जावे लागू शकते. या सर्व धोक्यांमुळे, महामार्गावर तुमची कार चालवणे ही एक मोठी समस्या ठरू शकते.यासाठी काही गोष्टी लक्षात ठेवून तुम्ही या उन्हाळ्यात तुमच्या कारमधील समस्या टाळू शकता. चला, या महत्त्वाच्या टिप्सबद्दल जाणून घेऊया.
उन्हाळ्यात कारचे इंजिन ऑइल लवकर वितळते. ४० अंशांपेक्षा जास्त तापमान असलेल्या शहरांमध्ये, सामान्य इंजिन ऑइलपेक्षा फुल्ली सिंथेटिक 5W-40 किंवा 10W-40 इंजिन ऑइल दाब अधिक चांगल्या प्रकारे सहन करते. आठवड्यातून एकदा डिपस्टिकने तुमच्या इंजिनचे तेल तपासा. जर तेल घट्ट, काळसर किंवा दाणेदार झाले, तर ते बदलले पाहिजे. तेल बदलण्याच्या प्रमाणित कालावधीची वाट पाहू नका. उन्हाळ्यात शहरी चालकांसाठी ५,००० किलोमीटरचा कालावधी सुरक्षित मानला जातो. ब्रेक फ्लुइडकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. जर तुम्ही अशा लोकांपैकी एक असाल, तर ही सवय बदला. जर तुमच्या गाडीचे ब्रेक फ्लुइड बदलून दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला असेल, तर ते ताबडतोब बदला.
तुमचे इंजिन थंड ठेवण्यासाठी योग्य कूलंट अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कूलंट तपासताना, त्याची पातळी तसेच त्याचा रंग तपासणे महत्त्वाचे आहे. जर तुमच्या लक्षात आले की कूलंटची पातळी कमी झाली आहे आणि त्याचा रंग बदलला आहे, तर ते फक्त वरून टाकण्याऐवजी बदलणे चांगले. ते पूर्णपणे रिकामे करा आणि पुन्हा भरताना, कूलंट गाडीच्या मॅन्युअलमध्ये शिफारस केलेल्या प्रमाणाचेच असल्याची खात्री करा. कूलंटऐवजी पाण्याचा वापर टाळा. पाण्यामध्ये अशी खनिजे असतात, ज्यामुळे कालांतराने रेडिएटरच्या आत क्षार साचतात.
अत्यधिक उष्णतेत गाडी चालवल्यानंतर, तुमच्या टायरमधील हवेचा दाब सामान्यपेक्षा जास्त असतो. बहुतेक लोक हे पाहून टायरमधील थोडी हवा काढून टाकतात. हे चुकीचे आहे. उष्णतेमुळे हवा प्रसरण पावते आणि तापमानात प्रत्येक १० अंशांच्या वाढीसाठी, दाब १ ते २ पीएसआयने वाढतो. हे वाचन टायरमध्ये जास्त हवा भरल्याचे लक्षण नाही. जर हवा काढली, तर टायरमधील हवा कमी होते, ज्यामुळे टायरच्या बाजूची भिंत (साइडवॉल) अधिक लवचिक होते आणि टायरच्या आत उष्णता निर्माण होते. यामुळे टायर फुटण्याचा धोका वाढतो. जर तुमच्या गाडीचे टायर थोडे जुने असतील, तर तुम्हाला अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. सकाळी गाडीतून बाहेर पडण्यापूर्वी, ड्रायव्हरच्या बाजूच्या दरवाजावर किंवा इंधन टाकीच्या झाकणावर दिलेल्या शिफारस केलेल्या दाबानुसार टायरमधील हवेचा दाब तपासा. तसेच, स्पेअर टायर (अतिरिक्त टायर) देखील तपासायची खात्री करा.
जर तुम्हाला तुमच्या गाडीमध्ये खालीलपैकी काही आढळले, तर हवेचा कमी प्रवाह, केबिनमधील हवा थंड होण्यास जास्त वेळ लागणे, किंवा पूर्ण क्षमतेने चालू असतानाही गरम हवा बाहेर येणे, तर तुम्ही समजून घेतले पाहिजे की गाडीच्या एसीला तपासणीची गरज आहे. एसीमधील समस्या अनेकदा रेफ्रिजरंट कमी झाल्यामुळे किंवा केबिन एअर फिल्टर चोक झाल्यामुळे उद्भवते. तसेच, फ्रेश एअर मोडऐवजी रीसर्क्युलेशन मोडवर स्विच करा. ही प्रणाली केबिनमधील हवा थंड करते आणि बाहेरची गरम हवा आत घेत नाही, ज्यामुळे गाडी लक्षणीयरीत्या थंड होऊ शकते. बॅटरीबद्दल बोलायचे झाल्यास, उन्हाळ्याचा गाडीच्या बॅटरीवर नकारात्मक परिणाम होतो. उच्च तापमानामुळे बॅटरीमधील रासायनिक अभिक्रियांचा वेग वाढतो, ज्यामुळे तिचे आयुष्य कमी होते. जर तुमच्या गाडीची बॅटरी तीन वर्षांपेक्षा जुनी असेल, तर ती त्वरित बदलून घेणे फायदेशीर ठरते.
अंतिम टीप: हे सर्व उपाय करूनही गाडी चालवताना ओव्हरहीट झाल्यास, इंजिन बंद करा आणि रेडिएटर उघडा. रेडिएटरचे झाकण उघडण्यापूर्वी सुमारे अर्धा तास थांबा. ओव्हरहीट झालेल्या इंजिनसह गाडी चालवल्यास मोठे नुकसान होऊ शकते. या उन्हाळ्यात गाडीमध्ये एरोसोल कॅन, लायटर किंवा सॅनिटायझरच्या बाटल्या ठेवणे टाळा.