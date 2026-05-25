Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

उन्हाळ्यात कार चालवताना सावध! सेफ ड्रायव्हिंगसाठी ‘या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका, अनेकांना माहिती नसतात या महत्त्वाच्या टिप्स

Updated On: May 25, 2026 | 02:30 PM IST
सारांश

Car Driving Tips :  उन्हाळ्यातील कडाक्याच्या उष्णतेचा परिणाम कारच्या इंजिन, टायर आणि बॅटरीवर होऊ शकतो. त्यामुळे सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी टायर प्रेशर तपासणे, कूलंटची पातळी योग्य ठेवणे आणि कार दीर्घकाळ उन्हात पार्क न करणे अशा महत्त्वाच्या टिप्स जाणून घेणे गरजेचे आहे.

उन्हाळ्यात कार चालवताना सावध! सेफ ड्रायव्हिंगसाठी ‘या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका, अनेकांना माहिती नसतात या महत्त्वाच्या टिप्स

उन्हाळ्यात कार चालवताना सावध! सेफ ड्रायव्हिंगसाठी ‘या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका, अनेकांना माहिती नसतात या महत्त्वाच्या टिप्स

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • उन्हाळ्यात कार चालवताना सावध!
  • सेफ ड्रायव्हिंगसाठी ‘या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका
  • अनेकांना माहिती नसतात या महत्त्वाच्या टिप्स
Summer Car Driving Tips News Marathi : तीव्र उष्णता आणि उष्णतेच्या लाटेमुळे प्रत्येकजण त्रस्त झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. ही उष्णता माणसे आणि यंत्रे या दोघांसाठीही धोकादायक आहे. जर तुम्ही कारचे मालक असाल, तर तुम्हाला ताबडतोब सतर्क राहण्याची गरज आहे. देशाच्या अनेक भागांमध्ये तापमान सुमारे ५० अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे. जर तुमची कार थेट सूर्यप्रकाशात उभी असेल, तर हे उच्च तापमान नकळतपणे मोठे नुकसान करू शकते. उन्हात उभ्या असलेल्या कारमधील तापमान काही मिनिटांतच ६५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकते.

या उच्च तापमानामुळे कारच्या कूलंटमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात. शिवाय, उष्णतेमुळे टायरमधील हवेचा दाबही लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो. इतकेच नाही, तर तुम्हाला बॅटरी निकामी होणे आणि एसीमध्ये बिघाड होणे यांसारख्या समस्यांनाही सामोरे जावे लागू शकते. या सर्व धोक्यांमुळे, महामार्गावर तुमची कार चालवणे ही एक मोठी समस्या ठरू शकते.यासाठी काही गोष्टी लक्षात ठेवून तुम्ही या उन्हाळ्यात तुमच्या कारमधील समस्या टाळू शकता. चला, या महत्त्वाच्या टिप्सबद्दल जाणून घेऊया.

पेट्रोलला पर्याय! मारुतीची ‘ही’ गाडी Flex Fuel व्हर्जनमध्ये येण्याची शक्यता, जाणून घ्या काय असतील खास फीचर्स

इंजिन ऑइल तपासा

उन्हाळ्यात कारचे इंजिन ऑइल लवकर वितळते. ४० अंशांपेक्षा जास्त तापमान असलेल्या शहरांमध्ये, सामान्य इंजिन ऑइलपेक्षा फुल्ली सिंथेटिक 5W-40 किंवा 10W-40 इंजिन ऑइल दाब अधिक चांगल्या प्रकारे सहन करते. आठवड्यातून एकदा डिपस्टिकने तुमच्या इंजिनचे तेल तपासा. जर तेल घट्ट, काळसर किंवा दाणेदार झाले, तर ते बदलले पाहिजे. तेल बदलण्याच्या प्रमाणित कालावधीची वाट पाहू नका. उन्हाळ्यात शहरी चालकांसाठी ५,००० किलोमीटरचा कालावधी सुरक्षित मानला जातो. ब्रेक फ्लुइडकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. जर तुम्ही अशा लोकांपैकी एक असाल, तर ही सवय बदला. जर तुमच्या गाडीचे ब्रेक फ्लुइड बदलून दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला असेल, तर ते ताबडतोब बदला.

तसेच, कूलंटवर लक्ष ठेवा

तुमचे इंजिन थंड ठेवण्यासाठी योग्य कूलंट अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कूलंट तपासताना, त्याची पातळी तसेच त्याचा रंग तपासणे महत्त्वाचे आहे. जर तुमच्या लक्षात आले की कूलंटची पातळी कमी झाली आहे आणि त्याचा रंग बदलला आहे, तर ते फक्त वरून टाकण्याऐवजी बदलणे चांगले. ते पूर्णपणे रिकामे करा आणि पुन्हा भरताना, कूलंट गाडीच्या मॅन्युअलमध्ये शिफारस केलेल्या प्रमाणाचेच असल्याची खात्री करा. कूलंटऐवजी पाण्याचा वापर टाळा. पाण्यामध्ये अशी खनिजे असतात, ज्यामुळे कालांतराने रेडिएटरच्या आत क्षार साचतात.

टायरमधील हवेचा दाब योग्य असावा

अत्यधिक उष्णतेत गाडी चालवल्यानंतर, तुमच्या टायरमधील हवेचा दाब सामान्यपेक्षा जास्त असतो. बहुतेक लोक हे पाहून टायरमधील थोडी हवा काढून टाकतात. हे चुकीचे आहे. उष्णतेमुळे हवा प्रसरण पावते आणि तापमानात प्रत्येक १० अंशांच्या वाढीसाठी, दाब १ ते २ पीएसआयने वाढतो. हे वाचन टायरमध्ये जास्त हवा भरल्याचे लक्षण नाही. जर हवा काढली, तर टायरमधील हवा कमी होते, ज्यामुळे टायरच्या बाजूची भिंत (साइडवॉल) अधिक लवचिक होते आणि टायरच्या आत उष्णता निर्माण होते. यामुळे टायर फुटण्याचा धोका वाढतो. जर तुमच्या गाडीचे टायर थोडे जुने असतील, तर तुम्हाला अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. सकाळी गाडीतून बाहेर पडण्यापूर्वी, ड्रायव्हरच्या बाजूच्या दरवाजावर किंवा इंधन टाकीच्या झाकणावर दिलेल्या शिफारस केलेल्या दाबानुसार टायरमधील हवेचा दाब तपासा. तसेच, स्पेअर टायर (अतिरिक्त टायर) देखील तपासायची खात्री करा.

एसी (AC) आणि बॅटरीकडेही लक्ष

जर तुम्हाला तुमच्या गाडीमध्ये खालीलपैकी काही आढळले, तर हवेचा कमी प्रवाह, केबिनमधील हवा थंड होण्यास जास्त वेळ लागणे, किंवा पूर्ण क्षमतेने चालू असतानाही गरम हवा बाहेर येणे, तर तुम्ही समजून घेतले पाहिजे की गाडीच्या एसीला तपासणीची गरज आहे. एसीमधील समस्या अनेकदा रेफ्रिजरंट कमी झाल्यामुळे किंवा केबिन एअर फिल्टर चोक झाल्यामुळे उद्भवते. तसेच, फ्रेश एअर मोडऐवजी रीसर्क्युलेशन मोडवर स्विच करा. ही प्रणाली केबिनमधील हवा थंड करते आणि बाहेरची गरम हवा आत घेत नाही, ज्यामुळे गाडी लक्षणीयरीत्या थंड होऊ शकते. बॅटरीबद्दल बोलायचे झाल्यास, उन्हाळ्याचा गाडीच्या बॅटरीवर नकारात्मक परिणाम होतो. उच्च तापमानामुळे बॅटरीमधील रासायनिक अभिक्रियांचा वेग वाढतो, ज्यामुळे तिचे आयुष्य कमी होते. जर तुमच्या गाडीची बॅटरी तीन वर्षांपेक्षा जुनी असेल, तर ती त्वरित बदलून घेणे फायदेशीर ठरते.

नवीन Tata Tigor घरी आणायची आहे? 1 लाख डाउन पेमेंटवर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण व्यवहार 

अंतिम टीप: हे सर्व उपाय करूनही गाडी चालवताना ओव्हरहीट झाल्यास, इंजिन बंद करा आणि रेडिएटर उघडा. रेडिएटरचे झाकण उघडण्यापूर्वी सुमारे अर्धा तास थांबा. ओव्हरहीट झालेल्या इंजिनसह गाडी चालवल्यास मोठे नुकसान होऊ शकते. या उन्हाळ्यात गाडीमध्ये एरोसोल कॅन, लायटर किंवा सॅनिटायझरच्या बाटल्या ठेवणे टाळा.

Web Title: Summer car driving safety tips important things many people dont know

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पेट्रोलला पर्याय! मारुतीची ‘ही’ गाडी Flex Fuel व्हर्जनमध्ये येण्याची शक्यता, जाणून घ्या काय असतील खास फीचर्स
1

पेट्रोलला पर्याय! मारुतीची ‘ही’ गाडी Flex Fuel व्हर्जनमध्ये येण्याची शक्यता, जाणून घ्या काय असतील खास फीचर्स

Car Overheating : कार चालवताना ‘या’ 6 गोष्टी दिसल्या तर त्वरित गाडी घ्या बाजूला; नाहीतर इंजिन होईल कायमचे निकामी
2

Car Overheating : कार चालवताना ‘या’ 6 गोष्टी दिसल्या तर त्वरित गाडी घ्या बाजूला; नाहीतर इंजिन होईल कायमचे निकामी

भारतात वेगाने वाढतोय Used Cars मार्केट, Second hand कारच्या शोधात असाल तर नक्की जाणून घ्या !
3

भारतात वेगाने वाढतोय Used Cars मार्केट, Second hand कारच्या शोधात असाल तर नक्की जाणून घ्या !

Bike Riding Tips: बाईकमध्ये न्यूट्रल गिअर पहिल्या आणि दुसऱ्या गिअरच्या मध्येच का असतो? 1-N-2-3-4-5 पॅटर्नमागचं कारण
4

Bike Riding Tips: बाईकमध्ये न्यूट्रल गिअर पहिल्या आणि दुसऱ्या गिअरच्या मध्येच का असतो? 1-N-2-3-4-5 पॅटर्नमागचं कारण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CBSE Class 12th: निकालात घोळ की तांत्रिक बिघाड? सीबीएसईच्या निकालावर विद्यार्थी-पालक का संतापले?

CBSE Class 12th: निकालात घोळ की तांत्रिक बिघाड? सीबीएसईच्या निकालावर विद्यार्थी-पालक का संतापले?

May 25, 2026 | 02:30 PM
उन्हाळ्यात कार चालवताना सावध! सेफ ड्रायव्हिंगसाठी ‘या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका, अनेकांना माहिती नसतात या महत्त्वाच्या टिप्स

उन्हाळ्यात कार चालवताना सावध! सेफ ड्रायव्हिंगसाठी ‘या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका, अनेकांना माहिती नसतात या महत्त्वाच्या टिप्स

May 25, 2026 | 02:30 PM
Petrol Diesel Memes : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे जनतेचा संताप अनावर; सोशल मीडियावर Memes चा पाऊस

Petrol Diesel Memes : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे जनतेचा संताप अनावर; सोशल मीडियावर Memes चा पाऊस

May 25, 2026 | 02:23 PM
Dharmendra यांना मिळणार मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार, हेमामालिनी स्वीकार करणार; सनी – बॉबीला आहे माहिती

Dharmendra यांना मिळणार मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार, हेमामालिनी स्वीकार करणार; सनी – बॉबीला आहे माहिती

May 25, 2026 | 02:21 PM
RCB vs GT Head to Head: कोणाचा पगडा ठरणार भारी? Qualifier 1 चा थरार रंगणार; King की Prince कोण वरचढ

RCB vs GT Head to Head: कोणाचा पगडा ठरणार भारी? Qualifier 1 चा थरार रंगणार; King की Prince कोण वरचढ

May 25, 2026 | 02:01 PM
Raja Shivaji Box Office Collection : मराठीतला रेकॉर्डब्रेक सिनेमा; ‘राजा शिवाजी’ची 100 कोटींची कमाई

Raja Shivaji Box Office Collection : मराठीतला रेकॉर्डब्रेक सिनेमा; ‘राजा शिवाजी’ची 100 कोटींची कमाई

May 25, 2026 | 01:57 PM
ठरलं तर मग… भारतात या दिवशी एंट्री करणार नवा Motorola 5G फोन! 50MP कॅमेऱ्यासह मिळणार हे फीचर्स

ठरलं तर मग… भारतात या दिवशी एंट्री करणार नवा Motorola 5G फोन! 50MP कॅमेऱ्यासह मिळणार हे फीचर्स

May 25, 2026 | 01:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM