Healthy Indian Dessert: गॅसचा अजिबात वापर न करता १० मिनिटांमध्ये बनवा सत्तूचे पिठाचे चॉकलेट लाडू, चिमुकल्यांसाठी हेल्दी पदार्थ

Updated On: May 25, 2026 | 02:40 PM IST
सारांश

लहान मुलं कायमच चॉकलेट खाण्याचा हट्ट करतात. पण नेहमीच मुलांना विकतचे चॉकलेट खायला देण्याऐवजी घरी बनवलेले सत्तूचे चॉकलेट खाण्यास द्यावे. यामुळे मुलांचे आरोग्य सुधारते. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये सत्तूच्या पिठाचे सेवन केल्यास शरीरात थंडावा टिकून राहील.

विस्तार

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं चॉकलेट खायला खूप जास्त आवडते. चॉकलेट, जेली किंवा इतर कँडी पाहिल्यानंतर मुलं खूप जास्त हट्टपणा करतात. पण बाजारातील साखर आणि हानिकारक प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज आणि पाम ऑईलने तयार केलेली चॉकलेट मुलांच्या आरोग्यासाठी अजिबात चांगली नाहीत. यामुळे मुलांच्या दातांना हानी पोहचू शकते. दात खराब होणे, दात किडणे किंवा हिरड्यांमध्ये वेदना वाढू शकतात. त्यामुळे मुलांना कायमच विकतचे चॉकलेट खाण्यास देण्याऐवजी घरी बनवलेले चॉकलेट खायला द्यावे. यामुळे मुलांच्या आरोग्याला कोणतीही हानी पोहचणार नाही. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या साखरेचा वापर न करता सत्तूच्या पिठाचे चॉकलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हे चॉकलेट मुलांच्या आरोग्यासाठी चांगले आणि फायदेशीर ठरतील. तोंडात विरघळणारे मॅजिकल चॉकलेट घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडतील.उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये सत्तूचे पीठ शरीराला थंडावा देते आणि उष्णतेपासून बचाव करते. चला तर जाणून घेऊया सत्तूचे चॉकलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • सत्तूचे पीठ
  • भोपळ्याच्या बिया
  • सूर्यफुलाच्या बिया
  • भाजलेले तीळ
  • बदाम
  • काजू
  • तूप
  • गुळाची पावडर
  • डार्क चॉकलेट
  • दूध
कृती:

  • सत्तूचे चॉकलेट बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये सगळ्यात आधी सत्तूचे पीठ घ्या. त्यानंतर त्यात भाजलेल्या भोपळ्याच्या बिया, सूर्यफूल बिया आणि तीळ घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात बारीक केलेले बदाम, काजू आणि तुमच्या आवडीनुसार इतर ड्रायफ्रूट्स घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात गुळाची पावडर आणि दोन ते तीन चमचे तूप घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • सर्व साहित्य हाताने व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर काहीवेळ तसेच ठेवा.
  • त्यानंतर त्यात चॉकलेट मिक्स करून घ्या. तयार केलेल्या मिश्रणाचे छोटे छोटे गोळे करून फ्रिजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवा.
  • सेट झालेल्या चॉकलेटवर वरून चॉकलेट सिरप ओतून फ्रिजमध्ये सेट करण्यासाठी ठेवा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले सत्तूच्या पिठाचे हेल्दी चॉकलेट.

