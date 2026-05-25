RR vs SRH: राजस्थानचा दमदार विजय! सलग सातव्यांदा प्लेऑफमध्ये शानदार एन्ट्री, आता SRH विरुद्ध एलिमिनेटर

आयपीएलच्या इतिहासात राजस्थान रॉयल्सने सलग सातव्यांदा प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवले आहे. सर्वाधिक वेळा प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याचा विक्रम चेन्नई सुपर किंग्सच्या नावावर आहे, त्यांनी १२ वेळा अंतिम चारमध्ये स्थान मिळवले आहे. कर्णधार म्हणून आपल्या पहिल्याच हंगामात राजस्थानला प्लेऑफमध्ये नेणाऱ्या रियान परागसाठीही ही एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे.
आयपीएल २०२६ हंगाम आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. प्लेऑफमधील चारही संघ निश्चित झाले आहेत. गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु पहिल्या स्थानावर आहे, तर गुजरात दुसऱ्या स्थानावर आहे. आरसीबी आणि गुजरात यांच्यात २६ मे रोजी धर्मशाळा येथे क्वालिफायर १ खेळला जाईल. राजस्थान रॉयल्स २७ मे रोजी मुल्लानपूर येथे सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध एलिमिनेटर सामना खेळेल. क्वालिफायर १ जिंकणारा संघ थेट अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरेल, तर पराभूत संघ क्वालिफायर २ मध्ये एलिमिनेटरच्या विजेत्या संघाशी सामना करेल.
राजस्थानच्या विजयाने पंजाब किंग्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्या प्लेऑफचे स्वप्न भंग केले आहे. राजस्थानने १४ सामन्यांमध्ये ८ विजयांसह १६ गुण मिळवले आणि प्लेऑफमध्ये पोहोचणारा चौथा संघ बनला. प्लेऑफच्या शर्यतीतून आधीच बाहेर पडलेला मुंबई इंडियन्स नवव्या स्थानावर राहिला. पंजाबने १४ सामन्यांमध्ये ७ विजय, ६ पराभव आणि एका बरोबरीसह १५ गुण मिळवले आणि प्लेऑफमधील आपले स्थान गमावले. पंजाबने स्पर्धेची शानदार सुरुवात केली होती आणि पहिल्या सात सामन्यांमध्ये ते अपराजित होते, परंतु दुसऱ्या टप्प्यात संघाची लय बिघडली. केकेआरलाही आशा होत्या, पण राजस्थानच्या विजयाने पंजाब आणि केकेआर या दोघांच्याही आशा संपुष्टात आणल्या.
