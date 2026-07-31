Patri Sarkar: स्वातंत्र्यलढ्याची धग रूपेरी पडद्यावर; ‘पत्री सरकार १९४२’चे पहिले पोस्टर प्रदर्शित

Patri Sarkar: भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एक महत्त्वपूर्ण आणि प्रेरणादायी अध्याय आता रुपेरी पडद्यावर झळकणार आहे. आगामी मराठी चित्रपट ‘पत्री सरकार १९४२’चं पहिलं पोस्टर नुकतंच प्रदर्शित करण्यात आलं असून, त्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचवली आहे. क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सातारा जिल्ह्यात स्थापन झालेल्या प्रतिसरकाराच्या ऐतिहासिक संघर्षाची शौर्यगाथा या चित्रपटातून उलगडणार आहे.
पोस्टरमध्ये हातात बंदूक घेतलेला क्रांतिकारक, घोड्यावर स्वार झालेला योद्धा आणि ब्रिटिश सैनिकांशी सुरू असलेला संघर्ष प्रभावीपणे दाखवण्यात आला आहे. पार्श्वभूमीतील धूर, ज्वाळा आणि युद्धजन्य वातावरण चित्रपटाच्या कथानकातील संघर्षाची तीव्रता अधोरेखित करत असून, पोस्टरवरूनच हा चित्रपट भव्य ऐतिहासिक अनुभव देणार असल्याचं स्पष्ट होतं.
१९४२ साली क्रांतिसिंह नाना पाटील यांनी सातारा प्रांतात प्रतिसरकार स्थापन करून ब्रिटिश सत्तेला मोठं आव्हान दिलं होतं. त्यांच्या प्रेरणेने क्रांती अग्रणी जी. डी. लाड, क्रांतिवीर नागनाथ नायकवडी यांच्यासह हजारो स्वातंत्र्यसैनिकांनी सावकारशाही, ब्रिटिश सत्ता आणि अन्यायाविरुद्ध संघर्ष छेडला. या अज्ञात क्रांतीवीरांच्या शौर्याची कथा ‘पत्री सरकार १९४२’मधून प्रेक्षकांसमोर येणार आहे.
भागीरथी मोशन पिक्चर प्रस्तुत या चित्रपटाची निर्मिती विशाल गोविंदराव जाधव यांनी केली आहे. चित्रपटाचं लेखन, दिग्दर्शन, गीत आणि संगीताची जबाबदारी मनीष अनसुरकर यांनी सांभाळली आहे. संकलन कर्तव्य मोकल, छायाचित्रण संदीप वाटवे, सुमेध मराठे आणि परमहंस पाठक, तर पार्श्वसंगीत सौरभ लता शिवकुमार यांनी दिलं आहे. चित्रपटातील गाण्यांना विशाल जाधव, गोरख गुंजाळ, अनन्या नाईक आणि आनंद मेनन यांनी आवाज दिला आहे.
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चित्रपटाबद्दल बोलताना दिग्दर्शक मनीष अनसुरकर म्हणाले, “ब्रिटिशांविरोधात पेटलेल्या क्रांतीचं वास्तव आणि त्या काळातील संघर्ष पडद्यावर प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. क्रांतिसिंह नाना पाटील यांचा प्रवास मोठ्या पडद्यावर साकारताना मोठी जबाबदारी होती. मात्र संपूर्ण टीमच्या सहकार्यामुळे हा प्रवास शक्य झाला. पोस्टरनंतर आता लवकरच टीझर आणि ट्रेलरमधून चित्रपटातील आणखी अनेक पैलू प्रेक्षकांसमोर येतील.”
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महाराष्ट्राच्या मातीत पेटलेल्या स्वातंत्र्यलढ्याची आणि अज्ञात क्रांतीवीरांच्या पराक्रमाची गाथा सांगणारा ‘पत्री सरकार १९४२’ हा चित्रपट आता प्रेक्षकांच्या भेटीस येण्यासाठी सज्ज झाला असून, पोस्टरनंतर चित्रपटाबाबतची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.