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Chor Panchak 2026: आजपासून चोर पंचकाची सुरुवात; पुढील ५ दिवस या कामांपासून राहा दूर

Updated On: Jul 31, 2026 | 10:15 AM IST
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सारांश

जुलै महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच ३१ जुलैपासून पंचकांची सुरुवात होत आहे. या पंचकांची सुरुवात शुक्रवारी होत असल्याने त्याला चोर पंचक असे म्हटले जाते. पंचकांच्या काळात कोणती कामे करू नये ते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • आजपासून चोर पंचकाची सुरुवात सुरुवात होत आहे
  • शुक्रवारपासून सुरू होणाऱ्या पंचकाला चोर पंचक म्हणतात
  • पंचकांच्या काळात ही कामे करू नये
 

सनातन धर्मामध्ये पंचक हा एक अत्यंत संवेदनशील आणि सावधगिरी बाळगण्याचा काळ मानला जातो. पंचक हा पाच दिवसांचा अशुभ कालावधी मानला जातो. त्यामुळे या काळामध्ये कोणतेही शुभ कार्ये केली जात नाही. द्रिक पंचांगानुसार, पंचकांची सुरुवात आज शुक्रवार, ३१ जुलैपासून होत आहे. आज सकाळी ६:३८ वाजता पंचक सुरू झाले आहे असून हे पंचक ४ ऑगस्टपर्यंत असणार आहे. आजच्या पंचकाला चोर पंचक म्हणतात.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, पंचकाचा अशुभ काळ चंद्राच्या संक्रमणाशी संबंधित आहे. असे म्हटले जाते की, जेव्हा चंद्र धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा आणि रेवती या पाच नक्षत्रांमधून संक्रमण करतो, तेव्हा पंचक काळ सुरू होतो. ही पाच नक्षत्रे कुंभ आणि मीन राशींमध्ये येतात. चोर पंचक अत्यंत धोकादायक मानला जातो.

चोर पंचकांमदरम्यान राहावे सावध

ज्योतिषशास्त्रानुसार, चोर पंचकादरम्यान चोरी, आर्थिक नुकसान आणि व्यवसायाशी संबंधित हानी होण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढते. त्यामुळे, चोर पंचकादरम्यान आपले घर, दुकान आणि व्यवसायाशी संबंधित बाबींमध्ये अधिक सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. चोर पंचकादरम्यान घाईघाईने केलेले आर्थिक व्यवहार टाळावेत. व्यावसायिकांना या काळात कोणतेही मोठे व्यवहार काळजीपूर्वक करण्याचा सल्ला दिला जातो.

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पंचक काळात ही कामे करू नये

नवीन व्यवसायाची सुरुवात

चोर पंचकाच्या काळात नवीन व्यवसायाची सुरुवात करणे टाळा. या काळात नवीन व्यवसाय सुरू केल्यास नफ्याऐवजी तोटा होऊ शकतो.

शेअर बाजारात गुंतवणूक करणे

चोर पंचकाच्या काळात स्थावर मालमत्ता खरेदी करणे किंवा शेअर बाजारात गुंतवणूक करणे टाळा. या वेळी केलेल्या गुंतवणुकीमुळे नुकसान होऊ शकते.

दक्षिण दिशेला प्रवास

या काळात दक्षिणेकडे प्रवास करणे टाळा. या दिशेने प्रवास केल्यास समस्या निर्माण होऊ शकतात. मान्यतेनुसार, पंचकाच्या काळात दक्षिणेकडे प्रवास केल्यास संकट ओढवू शकते. या दिशेने प्रवास केल्यास चोरी किंवा अपघात होऊ शकतो.

शुभ कार्ये करू नये

पंचक चालू असताना चुकूनही लग्न, गृहप्रवेश, मुंडन किंवा कोणतेही शुभ कार्य करू नका. या दिवशी केलेले शुभ विधी अशुभ मानले जातात.

कपड्यांची खरेदी करणे टाळावे

चोर पंचकाच्या काळात लोखंडी वस्तू किंवा कपडे खरेदी करणे टाळा.

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आर्थिक व्यवहार

पंचकाच्या काळात पैशांचा व्यवहार करू नका.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: चोर पंचक म्हणजे काय?

    Ans: चोर पंचक हा पंचकातील एक प्रकार मानला जातो. धार्मिक मान्यतेनुसार या काळात काही शुभ कार्ये टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.

  • Que: चोर पंचकात कोणती कामे टाळावीत?

    Ans: गृहप्रवेश, नवीन व्यवसायाची सुरुवात, मौल्यवान वस्तूंची खरेदी, मोठे आर्थिक व्यवहार आणि काही शुभ कार्ये टाळावीत, अशी धार्मिक मान्यता आहे.

  • Que: चोर पंचकात धार्मिक उपाय करता येतात का?

    Ans: होय. या काळात देवपूजा, मंत्रजप, दान, नामस्मरण आणि इष्टदेवतेची उपासना करणे शुभ मानले जाते.

Web Title: Panchaka starts from today stay away from these activities

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Published On: Jul 31, 2026 | 10:15 AM

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