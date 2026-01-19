Gupt Navratri 2026: यंदा हत्तीवर स्वार होऊन देवीचे आगमन, जाणून घ्या यामागील आध्यात्मिक महत्त्व

आज 19 जानेवारीपासून माघ महिन्यातील गुप्त नवरात्र सुरू होत आहे आणि या नवरात्रात दुर्गेच्या दहा महाविद्यांची पूजा केली जाते. नवरात्र वर्षातून चार वेळा येते, त्यापैकी चैत्र आणि शारदीय नवरात्र हे सामान्य लोकांमध्ये अधिक प्रसिद्ध आहेत. आषाढ आणि माघ महिन्यात येणाऱ्या उर्वरित दोन नवरात्रांना गुप्त नवरात्र म्हणतात. गुप्त नवरात्र हे नाव गूढ असले तरी, त्याचे महत्त्व गूढ, रहस्यमय आणि शक्तिशाली मानले जाते. हा सण साधक, तांत्रिक, योगी आणि शक्ती उपासकांसाठी विशेषतः महत्त्वाचा आहे. नवरात्रीत, देवी दुर्गा कैलास पर्वतावरून पृथ्वीवर एका किंवा दुसऱ्या आसनावर बसून अवतरण करते. तिच्या प्रत्येक वाहनाचे विशेष महत्त्व आणि एक वेगळे प्रतीकात्मकता आहे. देवी दुर्गेचे पृथ्वीवर आगमन होण्यासाठी कोणते आसन अधिक शुभ मानले जाते. हत्तीवर देवीचे आगमन कशाचे संकेत आहे जाणून घ्या
सनातन धर्मात नवरात्रीत देवीचे आगमन आणि प्रस्थान हे विशेष लक्षणांशी संबंधित आहे. शास्त्रांनुसार, देवी दुर्गा कोणत्या वाहनावर पृथ्वीवर येते आणि कोणत्या वाहनावर ती निघते, हे वर्षातील नैसर्गिक, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचे संकेत देते. यावर्षी गुप्त नवरात्रीत देवी दुर्गा ‘गज’ म्हणजेच हत्तीवर आगमन करणार असल्याचे म्हटले जाते, जे धार्मिक दृष्टिकोनातून खूप शुभ मानले जाते. गुप्त नवरात्रीची सुरुवात आज 19 जानेवारीपासून सुरू होत आहे आणि मंगळवार, 27 जानेवारी रोजी संपणार आहे.
धार्मिक ग्रंथ आणि ज्योतिषशास्त्रात नवरात्र कोणत्या दिवशी सुरू होते याचे वर्णन करण्यात आलेले आहे. जे देवी दुर्गेचे वाहन ठरवते. घोडा, हत्ती, पालखी आणि बोट यांसारखी देवीची वाहने वेगवेगळे फायदे देतात. जर नवरात्र रविवार किंवा सोमवारी सुरू होत असेल तर देवीचे वाहन हत्ती असते. जर नवरात्र मंगळवार किंवा शनिवारी सुरू होत असेल तर देवीचे वाहन घोडा असते. गुरुवार किंवा शुक्रवारी झाले तर ती पालखीतून येते. जर नवरात्र बुधवारी सुरू झाली तर तिचे वाहन नाव असते.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, जेव्हा देवी दुर्गा हत्तीवर स्वार होऊन येते तेव्हा त्याचा थेट संबंध नैसर्गिक संतुलन आणि समृद्धीशी असतो. शास्त्रांमध्ये असे म्हटले आहे की हत्तीवर स्वार होऊन तिचे आगमन चांगले पाऊस पाडते. याशिवाय शेती, अन्न उत्पादन आणि पाण्याचे स्रोत वाढतात आणि देशात आणि समाजात आनंद, शांती आणि स्थैर्य येते. हत्तीवर देवीचे आगमन हे लवकरच आर्थिक क्रियाकलाप आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे. हत्ती स्वतः देवी लक्ष्मीशी संबंधित आहे आणि म्हणूनच तो संपत्ती, समृद्धी आणि ऐश्वर्य यांचे प्रतीक मानला जातो.
ज्याप्रमाणे देवीच्या आगमनासाठी वापरले जाणारे वाहन महत्त्वाचे मानले जाते, तसेच तिच्या निरोपासाठी वापरले जाणारे वाहन देखील महत्त्वाचे मानले जाते. शिवाय, देवीच्या निरोपासाठी वापरले जाणारे वाहन देखील एक महत्त्वाचा अर्थ आहे. प्रत्येक नवरात्रीत, विजयादशमीच्या दिवशी निघण्याचे वाहन ठरवले जाते.
Ans: नवरात्रीत देवी कोणत्या वाहनावर येते, यावरून वर्षाचे धार्मिक व आध्यात्मिक संकेत दिले जातात. हत्तीवर देवीचे आगमन हे समृद्धी, शांती आणि स्थैर्याचे प्रतीक मानले जाते.
Ans: होय, हत्तीवर देवीचे आगमन अत्यंत शुभ मानले जाते. यामुळे देशात सुख-समृद्धी, चांगला पाऊस आणि आर्थिक स्थैर्य येते, अशी मान्यता आहे.
Ans: हत्ती हा शक्ती, ज्ञान, राजसत्ता आणि वैभवाचे प्रतीक आहे. देवी हत्तीवर येणे म्हणजे धर्माची मजबुती, सकारात्मक ऊर्जा आणि अडथळ्यांवर विजय मिळणे