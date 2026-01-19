Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Gupt Navratri 2026: यंदा हत्तीवर स्वार होऊन देवीचे आगमन, जाणून घ्या यामागील आध्यात्मिक महत्त्व

सनातन धर्मामध्ये गुप्त नवरात्रीचा उत्सव देवीच्या उपासनेसाठी महत्त्वाचा मानला जातो. गुप्त नवरात्र साधक, तंत्र-मंत्राचे अभ्यासक आणि देवीच्या भक्तांसाठी खूप फायदेशीर आहे. हत्तीवर देवीचे आगमन कशाचे संकेत आहे जाणून घ्या

Updated On: Jan 19, 2026 | 10:01 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • माघ गुप्त नवरात्रीची सुरुवात
  • हत्तीवर स्वार होऊन देवीचे आगमन
  • हत्तीवर स्वार होऊन येण्यामागील आध्यात्मिक महत्त्व
 

 

आज 19 जानेवारीपासून माघ महिन्यातील गुप्त नवरात्र सुरू होत आहे आणि या नवरात्रात दुर्गेच्या दहा महाविद्यांची पूजा केली जाते. नवरात्र वर्षातून चार वेळा येते, त्यापैकी चैत्र आणि शारदीय नवरात्र हे सामान्य लोकांमध्ये अधिक प्रसिद्ध आहेत. आषाढ आणि माघ महिन्यात येणाऱ्या उर्वरित दोन नवरात्रांना गुप्त नवरात्र म्हणतात. गुप्त नवरात्र हे नाव गूढ असले तरी, त्याचे महत्त्व गूढ, रहस्यमय आणि शक्तिशाली मानले जाते. हा सण साधक, तांत्रिक, योगी आणि शक्ती उपासकांसाठी विशेषतः महत्त्वाचा आहे. नवरात्रीत, देवी दुर्गा कैलास पर्वतावरून पृथ्वीवर एका किंवा दुसऱ्या आसनावर बसून अवतरण करते. तिच्या प्रत्येक वाहनाचे विशेष महत्त्व आणि एक वेगळे प्रतीकात्मकता आहे. देवी दुर्गेचे पृथ्वीवर आगमन होण्यासाठी कोणते आसन अधिक शुभ मानले जाते. हत्तीवर देवीचे आगमन कशाचे संकेत आहे जाणून घ्या

हत्तीवर स्वार होऊन येणे

सनातन धर्मात नवरात्रीत देवीचे आगमन आणि प्रस्थान हे विशेष लक्षणांशी संबंधित आहे. शास्त्रांनुसार, देवी दुर्गा कोणत्या वाहनावर पृथ्वीवर येते आणि कोणत्या वाहनावर ती निघते, हे वर्षातील नैसर्गिक, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचे संकेत देते. यावर्षी गुप्त नवरात्रीत देवी दुर्गा ‘गज’ म्हणजेच हत्तीवर आगमन करणार असल्याचे म्हटले जाते, जे धार्मिक दृष्टिकोनातून खूप शुभ मानले जाते. गुप्त नवरात्रीची सुरुवात आज 19 जानेवारीपासून सुरू होत आहे आणि मंगळवार, 27 जानेवारी रोजी संपणार आहे.

कोणत्या दिवशी आणि कोणत्या वाहनाने येते?

धार्मिक ग्रंथ आणि ज्योतिषशास्त्रात नवरात्र कोणत्या दिवशी सुरू होते याचे वर्णन करण्यात आलेले आहे. जे देवी दुर्गेचे वाहन ठरवते. घोडा, हत्ती, पालखी आणि बोट यांसारखी देवीची वाहने वेगवेगळे फायदे देतात. जर नवरात्र रविवार किंवा सोमवारी सुरू होत असेल तर देवीचे वाहन हत्ती असते. जर नवरात्र मंगळवार किंवा शनिवारी सुरू होत असेल तर देवीचे वाहन घोडा असते. गुरुवार किंवा शुक्रवारी झाले तर ती पालखीतून येते. जर नवरात्र बुधवारी सुरू झाली तर तिचे वाहन नाव असते.

देवीच्या आगमानाचे धार्मिक महत्त्व

धार्मिक श्रद्धेनुसार, जेव्हा देवी दुर्गा हत्तीवर स्वार होऊन येते तेव्हा त्याचा थेट संबंध नैसर्गिक संतुलन आणि समृद्धीशी असतो. शास्त्रांमध्ये असे म्हटले आहे की हत्तीवर स्वार होऊन तिचे आगमन चांगले पाऊस पाडते. याशिवाय शेती, अन्न उत्पादन आणि पाण्याचे स्रोत वाढतात आणि देशात आणि समाजात आनंद, शांती आणि स्थैर्य येते. हत्तीवर देवीचे आगमन हे लवकरच आर्थिक क्रियाकलाप आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे. हत्ती स्वतः देवी लक्ष्मीशी संबंधित आहे आणि म्हणूनच तो संपत्ती, समृद्धी आणि ऐश्वर्य यांचे प्रतीक मानला जातो.

निरोपाच्या वाहनाचे महत्त्व

ज्याप्रमाणे देवीच्या आगमनासाठी वापरले जाणारे वाहन महत्त्वाचे मानले जाते, तसेच तिच्या निरोपासाठी वापरले जाणारे वाहन देखील महत्त्वाचे मानले जाते. शिवाय, देवीच्या निरोपासाठी वापरले जाणारे वाहन देखील एक महत्त्वाचा अर्थ आहे. प्रत्येक नवरात्रीत, विजयादशमीच्या दिवशी निघण्याचे वाहन ठरवले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: देवी दुर्गा हत्तीवर आगमन करणे म्हणजे काय?

    Ans: नवरात्रीत देवी कोणत्या वाहनावर येते, यावरून वर्षाचे धार्मिक व आध्यात्मिक संकेत दिले जातात. हत्तीवर देवीचे आगमन हे समृद्धी, शांती आणि स्थैर्याचे प्रतीक मानले जाते.

  • Que: गुप्त नवरात्रीत हत्ती वाहनावर आगमन शुभ मानले जाते का?

    Ans: होय, हत्तीवर देवीचे आगमन अत्यंत शुभ मानले जाते. यामुळे देशात सुख-समृद्धी, चांगला पाऊस आणि आर्थिक स्थैर्य येते, अशी मान्यता आहे.

  • Que: हत्ती वाहनाचा आध्यात्मिक अर्थ काय आहे?

    Ans: हत्ती हा शक्ती, ज्ञान, राजसत्ता आणि वैभवाचे प्रतीक आहे. देवी हत्तीवर येणे म्हणजे धर्माची मजबुती, सकारात्मक ऊर्जा आणि अडथळ्यांवर विजय मिळणे

