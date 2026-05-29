Astro Tips: पूजेत वापरली जाणारी ‘ही’ झाडे घरात लावल्यास वाढू शकतात समस्या

Updated On: May 29, 2026 | 10:26 AM IST
सारांश

भारतीय संस्कृतीत झाडे, वनस्पती, पाणी, जमीन आणि पर्वत या सर्वांना पूजनीय मानले जाते. विशेष उपवास आणि सणांच्या वेळी काही विशिष्ट वनस्पतींची पूजा केली जाते. मात्र ही रोपे घरात लावणे अशुभ मानली जातात. चुकून जरी या वनस्पती घरात लावल्या तरी समस्या जाणवू शकतात.

विस्तार
  • पूजेत वापरली जाणारी झाडे
  • कोणती झाडे घरात लावू नये
  • कोणती झाडे घरात लावल्यास समस्या वाढतात
 

 

हिंदू धर्मात काही झाडे आणि वनस्पती पवित्र मानली जातात. उपवास आणि सणांच्या वेळी या झाडांची विधीपूर्वक पूजा केली जाते. त्यांच्याशिवाय उपवास, सण किंवा उत्सव अपूर्ण राहतो. मात्र अशी काही झाडे आणि वनस्पती आहेत ज्यांची पूजा केली जाते परंतु ती घरात किंवा बाल्कनीत लावू नयेत. त्यांना अंगणात किंवा बाल्कनीत लावण्यास मनाई आहे. पूजेत वापरली जाणारी कोणती झाडे घरात लावू नये जाणून घ्या

वड

वटवृक्षाला देवतांचे निवासस्थान असलेले एक पवित्र वृक्ष मानले जाते. वटसावित्रीच्या व्रतादरम्यान वटवृक्षाची विशेष पूजा आणि प्रदक्षिणा केली जाते. शाश्वत सौभाग्य प्राप्त करून देणारे मानले जाणारे हे व्रत, वटवृक्षाच्या पूजेशिवाय अपूर्ण आहे. वटवृक्षाची पूजा केली जात असली तरी, घराच्या अंगणात किंवा बाल्कनीत तो लावण्यास मनाई आहे. त्याची मुळे दूरवर पसरतात, ज्यामुळे घराचे नुकसान होऊ शकते. वडाच्या झाडाची सावली घरावर पडणे अशुभ मानले जाते, कारण त्यामुळे तणाव आणि नकारात्मकता वाढते.

शमी

शनिदेवाचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी आणि साडेसाती आणि धैय्याचे दुष्परिणाम दूर करण्यासाठी शमीच्या झाडाची पूजा केली जाते. शनिदेव आणि भगवान शिवाला शमीची पाने अर्पण केली जातात. दरम्यान, हे झाड घरामध्ये लावू नये, कारण त्यामुळे वास्तूदोष निर्माण होतात आणि त्याला काटे असतात. ते घराबाहेर लावता येते.

पिंपळ

पिंपळाचे झाड हे ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश यांचे निवासस्थान मानले जाते. शनि दोष दूर करण्यासाठी आणि पूर्वजांना प्रसन्न करण्यासाठी त्याच्या मुळांना पाणी अर्पण केले जाते आणि तेलाचा दिवा लावला जातो. त्याची पूजा केली जाते, परंतु ते घरात लावण्यास मनाई आहे, कारण त्याची मुळे घराचा पाया हादरवू शकतात. ज्यांच्या घरात हे झाड असते, त्यांना आर्थिक नुकसान आणि जीवनात अडथळ्यांना सामोरे जावे लागू शकते.

आवळा

भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मी यांचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी आवळ्याच्या झाडाची पूजा केली जाते. आवळा नवमीच्या व्रताच्या दिवशी त्याला विशेष प्रार्थना अर्पण केली जाते. दरम्यान, आवळ्याचे झाड घराच्या आत लावू नये, तसेच ते थेट मुख्य प्रवेशद्वारासमोरही ठेवू नये. यामुळे आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

आक किंवा मदार

आक किंवा मदारची फुले भगवान शिवाच्या पूजेत वापरली जातात. असे मानले जाते की, याच्या मुळांमध्ये श्वेतार्क गणेश देवतेचा वास आहे. दरम्यान, हे झाड घरात लावले जात नाही, कारण त्यामुळे कौटुंबिक कलह आणि आजारपण येऊ शकते. या झाडातून पाझरणारे पांढरे दूध डोळ्यांसाठी आणि त्वचेसाठी हानिकारक मानले जाते.

चिंच

चिंचेच्या झाडाची पूजा केली जाते आणि ते देवीचे निवासस्थान मानले जाते. दरम्यान, ते घरात किंवा घराच्या आसपास लावले जात नाही. वास्तूनुसार, हे झाड लावल्याने कुटुंबात संघर्ष, परस्पर प्रेम आणि विश्वासाची कमतरता निर्माण होते आणि नकारात्मकता वाढते.

केळ

गुरुवारच्या उपवासादरम्यान केळीच्या झाडांची पूजा केली जाते आणि त्यांची पाने व देठ शुभ कार्यांमध्ये वापरली जातात. या झाडात भगवान विष्णू आणि देव गुरु वास्पती वास करतात. गुरुदोष दूर करण्यासाठीही केळीच्या झाडांची पूजा केली जाते. तथापि, ती घराच्या मागे किंवा मुख्य प्रवेशद्वारासमोर लावू नयेत. ती घराबाहेर ईशान्य कोपऱ्यात लावता येतात. चुकीच्या ठिकाणी केळीची झाडे लावल्याने वैवाहिक जीवन, शिक्षण आणि इतर बाबींमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: पूजेत वापरली जाणारी झाडे घरात लावणे शुभ मानले जाते का?

    Ans: काही झाडे धार्मिकदृष्ट्या पवित्र मानली जातात, पण वास्तुशास्त्रानुसार ती योग्य दिशेत आणि योग्य जागी लावणे महत्त्वाचे असते.

  • Que: घरासाठी सर्वात शुभ धार्मिक झाड कोणते मानले जाते?

    Ans: तुळस आणि शमी ही झाडे घरासाठी अत्यंत शुभ आणि सकारात्मक ऊर्जा देणारी मानली जातात.

  • Que: कोणती झाडे घराच्या अंगणात लावणे शुभ मानले जाते?

    Ans: तुळस, शमी, आवळा, अशोक आणि केळ यांसारखी झाडे घरासाठी शुभ मानली जातात.

Published On: May 29, 2026 | 10:25 AM

