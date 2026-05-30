Mahabharata Story: अभिमन्यूच्या वीर मरणानंतर बदलले महाभारताचे युद्ध; जाणून घ्या धर्मयुद्धामागील रहस्य

महाभारतमधील सर्वांत हृदयद्रावक प्रसंगांपैकी एक म्हणजे अभिमन्यूचा मृत्यू. कुरुक्षेत्राच्या रणांगणात केवळ सोळा वर्षांचा, पराक्रमी आणि तेजस्वी अभिमन्यू अन्यायाने मारला गेला. या घटनेनंतर संपूर्ण युद्धाचे स्वरूपच बदलले. विशेषतः श्रीकृष्ण यांनी कौरवांविरुद्ध अधिक कठोर आणि निर्णायक भूमिका घेतली. अभिमन्यूच्या मृत्यूनंतर कौरवांचा वेगाने झालेला विनाश हा केवळ सूड नव्हता, तर धर्मरक्षणासाठी घेतलेला कठोर निर्णय होता.
अभिमन्यू हा अर्जुन आणि सुभद्रा यांचा पुत्र होता. तो अत्यंत शूर, बुद्धिमान आणि युद्धकलेत पारंगत होता. गर्भात असतानाच त्याने चक्रव्यूह भेदण्याची कला ऐकली होती. त्यामुळे लहान वयातही तो महान योद्धा बनला.
महाभारताच्या तेराव्या दिवशी द्रोणाचार्य यांनी चक्रव्यूह रचला. त्या दिवशी अर्जुनाला दूर नेण्यात आले होते. पांडव सैन्यात चक्रव्यूह फोडण्याचे ज्ञान फक्त अर्जुनाला आणि अभिमन्यूला होते. मात्र अभिमन्यूला त्यातून बाहेर पडण्याची पूर्ण पद्धत माहीत नव्हती.
धर्मरक्षणासाठी आणि पांडव सैन्य वाचवण्यासाठी अभिमन्यू चक्रव्यूहात शिरला. त्याच्यामागे इतर पांडव जाणार होते, पण जयद्रथ याने त्यांना रोखले. त्यामुळे अभिमन्यू एकटाच कौरवांच्या महासैन्यात अडकला.
कौरवांच्या अनेक महारथींनी युद्धनियम तोडून अभिमन्यूवर एकाच वेळी हल्ला केला. त्याच्यावर कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आणि इतर योद्ध्यांनी मिळून हल्ला केला.
युद्धधर्मानुसार एकाच योद्ध्यावर अनेकांनी एकत्र हल्ला करणे अधर्म मानले जात होते. अभिमन्यूचे धनुष्य तोडण्यात आले, रथ उद्ध्वस्त करण्यात आला आणि अखेरीस निःशस्त्र अवस्थेत त्याची हत्या करण्यात आली. हा केवळ एका वीराचा मृत्यू नव्हता, तर धर्म आणि युद्धनियमांचा अपमान होता.
अभिमन्यूचा मृत्यू ऐकल्यावर अर्जुन अत्यंत व्याकुळ झाला. तेव्हा श्रीकृष्णांनीही हा प्रसंग अत्यंत गंभीरतेने घेतला. कारण:
कौरवांनी युद्धाचे नियम मोडले होते.
धर्माचा पूर्णपणे अपमान झाला होता.
निष्पाप आणि तरुण योद्ध्याचा कपटाने वध करण्यात आला होता.
दुर्योधन आणि त्याच्या सहकाऱ्यांचा अहंकार अत्यंत वाढला होता.
श्रीकृष्णांना हे स्पष्ट दिसत होते की आता कौरवांना धर्माने समजावणे शक्य नाही. त्यामुळे त्यांनी युद्ध जलदगतीने निर्णायक करण्याचा मार्ग स्वीकारला.
अभिमन्यूच्या मृत्यूस सर्वाधिक कारणीभूत जयद्रथ होता. कारण त्यानेच पांडवांना चक्रव्यूहात प्रवेश करू दिला नाही. त्यामुळे अर्जुनाने प्रतिज्ञा केली की सूर्यास्तापूर्वी जयद्रथाचा वध करेन, अन्यथा अग्निसमाधी घेईन.
त्या वेळी श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला योग्य मार्गदर्शन केले. सूर्यास्त झाल्याचा भास निर्माण करून त्यांनी जयद्रथाला बाहेर आणले आणि अर्जुनाकडून त्याचा वध करवून घेतला. हा प्रसंग दाखवतो की श्रीकृष्णांनी धर्मरक्षणासाठी बुद्धी, नीती आणि रणनीती यांचा वापर केला.
अभिमन्यूच्या मृत्यूनंतर युद्ध अधिक कठोर झाले. श्रीकृष्णांनी पांडवांना स्पष्ट केले की अधर्माचा नाश करण्यासाठी आता विलंब करता येणार नाही. त्यानंतर:
भीमाने दुःशासनाचा वध केला.
द्रोणाचार्यांचा पराभव झाला.
कर्णाचा वध अर्जुनाने केला.
शेवटी दुर्योधनाचाही अंत झाला.
या सर्व घटनांमध्ये श्रीकृष्णांनी महत्त्वपूर्ण रणनीती आखली. कारण त्यांना माहीत होते की कौरवांचे राज्य राहिले तर संपूर्ण समाजात अधर्म वाढेल.
महाभारतात श्रीकृष्णांनी शस्त्र न उचलण्याची प्रतिज्ञा केली होती. तरीही त्यांनी बुद्धी, नीती, प्रेरणा आणि मार्गदर्शन यांच्या माध्यमातून धर्माचा विजय घडवून आणला. अभिमन्यूच्या मृत्यूनंतर त्यांनी पांडवांना मानसिक आणि रणनीतिक बळ दिले.
अभिमन्यूचा मृत्यू हा महाभारतातील अत्यंत वेदनादायी प्रसंग असला तरी त्यातून काही महान संदेश मिळतात:
अधर्म कितीही शक्तिशाली असला तरी त्याचा अंत निश्चित असतो.
अन्यायाविरुद्ध उभे राहणे हेच खरे धर्म आहे.
युद्धनियम आणि नैतिकता मोडणाऱ्यांचा शेवटी विनाश होतो.
श्रीकृष्णांचे जीवन हे धर्मरक्षणासाठी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्याचे प्रतीक आहे.
निष्कर्ष
अभिमन्यूच्या मृत्यूनंतर श्रीकृष्णांनी कौरवांचा वेगाने विनाश घडवून आणला, कारण त्या क्षणापासून युद्ध हे केवळ राज्यासाठी नव्हते, तर धर्म आणि अधर्म यांच्यातील अंतिम संघर्ष बनले होते. अभिमन्यूसारख्या निष्पाप वीराचा अन्यायाने वध करून कौरवांनी स्वतःच्या विनाशाची बीजे पेरली होती. श्रीकृष्णांनी त्या अधर्माचा अंत करून धर्माचा विजय निश्चित केला आणि जगाला न्याय, नीती आणि धर्माचे अमर तत्त्व शिकवले.
Ans: अभिमन्यू हा अर्जुन आणि सुभद्रा यांचा पुत्र होता. तो पांडव सैन्यातील अत्यंत पराक्रमी आणि कुशल योद्धा मानला जात होता.
Ans: गर्भात असताना त्याने अर्जुनाकडून चक्रव्यूहात प्रवेश करण्याची पद्धत ऐकली होती. मात्र बाहेर पडण्याची संपूर्ण माहिती त्याला मिळाली नव्हती.
Ans: कौरवांच्या अनेक महारथींनी युद्धनियम मोडून एकत्रितपणे त्याच्यावर हल्ला केला. निःशस्त्र झाल्यानंतरही त्याच्यावर आक्रमण करण्यात आले आणि त्याचा वध झाला.