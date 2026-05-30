नशीबात मृत्यू लिहिलाच नव्हता…! आयुष्य संपवायला वृद्धाने रेल्वे ट्रॅकवर मारली उडी, पुढे लोको पायलटने असं काही केलं की… Video Vi

काल्पनिक की खरं सत्य? रंगीत नाही, मोराचा पांढराशुभ्र पिसारा… राष्ट्रीय प्राण्याचे अद्भूत रुप पाहून यूजर्स घायाळ; Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
व्हिडिओमध्ये एक वृद्ध माणूस रेल्वे ट्रॅकवर झोपल्याचे दिसते. कथितरित्या सांगितले जात आहे की, आत्महत्या करण्यासाठी त्याने हे पाऊल उचलले होते. समोरुन वेगाने धावणारी ट्रेन देखील येत होती पण तरीही या प्रसंगातून वृद्धाचा जीव बचावला आणि तो सुरक्षितपणे बाहेर आला. घडलं असं की, लोको पायलटने वृद्धाला ट्रॅकवर झोपल्याचे आधीच पाहिले होते ज्यामुळे त्याने इमरजंसी ब्रेक दाबला. हा ब्रेक इतक्या योग्य वेळी लागला की गाडी वृद्धाच्या थेट बाजूला जाऊन थांबली. व्हिडिओमध्ये लोको पायटल वृद्धाला ट्रॅकमधून सुरक्षित बाहेर काढताना दिसतो. लोको पायलटच्या प्रसंगावधानामुळे वृद्धाचा जीव वाचला ज्यामुळे यूजर्स आता त्याचे काैतुक करत आहेत.
Elderly man tries to end his life on railway tracks. Loco pilot spots him & applies emergency brakes just in time. Saved! 🚂🙏 pic.twitter.com/nGE4xDNUSj — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 29, 2026
दरम्यान वृद्धाने इतक्या टोकाचा निर्णय का घेतला होता याचे नेमके कारण अद्याप समोर आले नाही. या घटनेचा व्हिडिओ @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘एका वृद्ध व्यक्तीने रेल्वे रुळांवर आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. लोको पायलटच्या तो निदर्शनास आला आणि त्यांनी अगदी ऐनवेळी ‘इमर्जन्सी ब्रेक’ लावले. जीव वाचला!’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या घटनेवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “त्या बिचाऱ्यांवर काय परिस्थिती आली असेल की त्यांना असा निर्णय घेतला”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “त्याचा जीव वाचवल्याबद्दल लोको पायलटला सलाम. एवढं टोकाचं पाऊल उचलण्यासाठी तो नक्कीच कोणत्यातरी गंभीर परिस्थितीत सापडला असणार.” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “सुदैवाने, लोको पायलटने त्याला वेळेवर पाहिले”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.