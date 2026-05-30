  • Video Viral Loco Pilot Saves Elderly Man Trying To Do Suicide Attempt On Railway Track Viral News In Marathi

नशीबात मृत्यू लिहिलाच नव्हता…! आयुष्य संपवायला वृद्धाने रेल्वे ट्रॅकवर मारली उडी, पुढे लोको पायलटने असं काही केलं की… Video Vi

Updated On: May 30, 2026 | 03:50 PM IST
Old Man Tried Suicide : उतारवयातही शेवटचे दिवस जगणं झालं कठीण आणि वृद्धाने थेट रेल्वेखाली येऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मृत्यू अटळ होता पण वेळीच चमत्कार घडला आणि मृत्यूच्या दाढेतून वृद्धाचा जीव बचावला. नक्की काय घडलं ते तुम्हीच पाहा.

(फोटो सौजन्य: X)

  • रेल्वे ट्रॅकवरील एका धक्कादायक घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
  • काही सेकंदांच्या प्रसंगावधानामुळे मोठा अनर्थ टळल्याचे व्हिडिओत दिसते.
  • घटनेनंतर एका व्यक्तीच्या तत्परतेचे आणि धाडसाचे सोशल मीडियावर जोरदार कौतुक होत आहे.
सोशल निडियावर सध्या एका गंभीर घटनेचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात वृद्ध व्यक्ती आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करताना दिसला. यासाठी त्याने रेल्वेखाली येण्याचा निर्णय घेतला. गाडी येत आहे हे पाहून तो रेल्वे ट्रॅकवर जाऊन झोपला, पण घडलं काही भलंतच. रेल्वे समोरुन वेगाने येत होती, ट्रॅकवर वृद्ध झोपला होता पण म्हणतात ना देवाच्या मनात नसेल तर तो तुम्हाला घेऊन जाणार नाही, असंच काहीसं व्हिडिओतही घडलं. आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या वृद्धासाठी देवदूत धावून आला आणि त्याने वेळेतच परिस्थिती सांभाळत वृद्धचा जीव वाचवला. नक्की काय घडलं ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हिडिओमध्ये एक वृद्ध माणूस रेल्वे ट्रॅकवर झोपल्याचे दिसते. कथितरित्या सांगितले जात आहे की, आत्महत्या करण्यासाठी त्याने हे पाऊल उचलले होते. समोरुन वेगाने धावणारी ट्रेन देखील येत होती पण तरीही या प्रसंगातून वृद्धाचा जीव बचावला आणि तो सुरक्षितपणे बाहेर आला. घडलं असं की, लोको पायलटने वृद्धाला ट्रॅकवर झोपल्याचे आधीच पाहिले होते ज्यामुळे त्याने इमरजंसी ब्रेक दाबला. हा ब्रेक इतक्या योग्य वेळी लागला की गाडी वृद्धाच्या थेट बाजूला जाऊन थांबली. व्हिडिओमध्ये लोको पायटल वृद्धाला ट्रॅकमधून सुरक्षित बाहेर काढताना दिसतो. लोको पायलटच्या प्रसंगावधानामुळे वृद्धाचा जीव वाचला ज्यामुळे यूजर्स आता त्याचे काैतुक करत आहेत.

दरम्यान वृद्धाने इतक्या टोकाचा निर्णय का घेतला होता याचे नेमके कारण अद्याप समोर आले नाही. या घटनेचा व्हिडिओ @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘एका वृद्ध व्यक्तीने रेल्वे रुळांवर आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. लोको पायलटच्या तो निदर्शनास आला आणि त्यांनी अगदी ऐनवेळी ‘इमर्जन्सी ब्रेक’ लावले. जीव वाचला!’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या घटनेवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “त्या बिचाऱ्यांवर काय परिस्थिती आली असेल की त्यांना असा निर्णय घेतला”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “त्याचा जीव वाचवल्याबद्दल लोको पायलटला सलाम. एवढं टोकाचं पाऊल उचलण्यासाठी तो नक्कीच कोणत्यातरी गंभीर परिस्थितीत सापडला असणार.” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “सुदैवाने, लोको पायलटने त्याला वेळेवर पाहिले”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 30, 2026 | 03:50 PM

May 30, 2026 | 03:50 PM
May 30, 2026 | 03:44 PM
May 30, 2026 | 03:42 PM
May 30, 2026 | 03:40 PM
May 30, 2026 | 03:37 PM
May 30, 2026 | 03:36 PM

May 30, 2026 | 03:29 PM
May 30, 2026 | 03:25 PM
May 30, 2026 | 03:20 PM
May 30, 2026 | 03:18 PM
May 30, 2026 | 03:04 PM
May 28, 2026 | 04:36 PM
