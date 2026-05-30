  Vastu Tips The Right Balcony Direction Can Boost Your Career Planting These Plants In The Wrong Place Can Be Costly

Vastu Tips: बाल्कनीची योग्य दिशेमुळे करिअरला मिळू शकते गती, ‘ही’ झाडे चुकीच्या ठिकाणी लावणे पडू शकते महागात

Updated On: May 30, 2026 | 12:50 PM IST
सारांश

आजच्या वेगवान जीवनात आपण निसर्गापासून अधिकाधिक दुरावत चाललो आहोत. केवळ घराची सजावट असो, एक मोकळी, स्वच्छ आणि व्यवस्थित बाल्कनी शांत आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण करू शकते. वास्तुशास्त्रानुसार, खिडकी किंवा बाल्कनी कोणत्या दिशेला असावी हे जाणून घ्या

विस्तार
  • बाल्कनीची योग्य दिशा कोणती
  • बाल्कनीची योग्य दिशेमुळे करिअरला मिळू शकते गती
  • बाल्कनीमध्ये कोणती झा़डे ठेवावीत
 

वास्तुशास्त्रानुसार, बाल्कनी आणि खिडक्या हे घराचा केवळ एक छोटासा भाग नाहीत. त्या घरातील ऊर्जेच्या प्रवाहाचे मुख्य मार्ग आहेत. वास्तुशास्त्रज्ञांच्या मते, बाल्कनी आणि खिडक्यांसारख्या जागांची योग्य दिशा, स्वच्छता आणि वापर यांचा घरातील सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धी आणि शांततेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होतो. जर बाल्कनी आणि खिडक्या योग्य ठिकाणी नसतील, तर त्या अनेक समस्या निर्माण करू शकतात. वास्तुशास्त्रानुसार त्यांचे महत्त्व आणि योग्य दिशा जाणून घेऊया

वास्तुशास्त्रानुसार बाल्कनी आणि खिडकीचे महत्त्व

वास्तुशास्त्रानुसार, घर हे एक जिवंत ऊर्जा क्षेत्र आहे. दारे, खिडक्या आणि बाल्कनी या वैश्विक आणि नैसर्गिक ऊर्जेसाठी वाहक आहेत. असे मानले जाते की, जेव्हा या जागा योग्य दिशेने रचलेल्या आणि स्वच्छ असतात, तेव्हा त्या घरात सुसंवाद, चांगल्या संधी आणि मानसिक शांती आणतात. बाल्कनी घाणेरडी किंवा अस्वच्छ असल्यास, त्यामुळे ऊर्जेचा प्रवाह अवरुद्ध होऊ शकतो आणि घरात स्थिरतेची भावना निर्माण होऊ शकते.

बाल्कनीसाठी सर्वोत्तम दिशा कोणती

वास्तुशास्त्रानुसार, उत्तर, पूर्व आणि ईशान्य दिशांना बाल्कनी बांधणे अत्यंत शुभ मानले जाते. या दिशांना सकाळचा शुभ प्रकाश मिळतो. या दिशा वाढ, सकारात्मकता आणि समृद्धीच्या दिशा म्हणूनही ओळखल्या जातात. पूर्वेकडे तोंड असलेली बाल्कनी घरात नवीन ऊर्जा आणते, ज्यामुळे आरोग्य आणि ताजेपणा वाढतो. उत्तर दिशेला तोंड असलेली बाल्कनी आर्थिक संधी आणि करिअरमधील प्रगतीशी संबंधित असते. ईशान्य दिशेला तोंड असलेली बाल्कनी आध्यात्मिक वाढ आणि मानसिक स्पष्टतेसाठी सर्वोत्तम मानली जाते.

हवा आणि सूर्यप्रकाश आवश्यक

घराच्या आत आणि बाहेर ऊर्जेच्या देवाणघेवाणीमध्ये खिडक्या एक महत्त्वाचा भाग आहेत. असे मानले जाते की पुरेसा सूर्यप्रकाश आणि ताजी हवा नकारात्मक ऊर्जा दूर करतात आणि घर ताजेतवाने ठेवतात. वास्तू तज्ज्ञांच्या सांगण्यानुसार घरात ताजी ऊर्जा येण्यासाठी, विशेषतः सकाळी, खिडक्या उघडण्याचा सल्ला देतात.

खिडकी कशी असावी

खिडक्या बाहेरच्या बाजूला असाव्यात आणि सहज उघडता येण्यासारख्या असाव्यात. तुटलेल्या किंवा घाणेरड्या खिडक्यांमुळे सकारात्मक ऊर्जा आत येऊ शकत नाही. नियमित स्वच्छता आणि देखभालीमुळे घरात नैसर्गिक प्रकाश आणि ताज्या हवेचा संचार सुधारण्यास मदत होते. खिडक्यांसाठी हलक्या रंगाच्या, हवा खेळती राहणाऱ्या कापडाचे पडदे वापरा. ​​यामुळे घरातील वातावरण हलके आणि सुखद राहील.

या चुका टाळा

खिडक्यांजवळ जड फर्निचर ठेवू नका.

बाल्कनीचा वापर सामान ठेवण्यासाठी करणे.

तुटलेल्या कुंड्या किंवा खराब झालेल्या सजावटीच्या वस्तू काढून टाकणे.

नैसर्गिक प्रकाश रोखणारे अतिशय गडद पडदे लावणे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: वास्तुशास्त्रानुसार बाल्कनीसाठी कोणती दिशा शुभ मानली जाते?

    Ans: पूर्व किंवा उत्तर दिशेला असलेली बाल्कनी शुभ मानली जाते. या दिशांमधून सूर्यप्रकाश आणि सकारात्मक ऊर्जा घरात प्रवेश करते, असे मानले जाते.

  • Que: बाल्कनीची दिशा करिअरवर परिणाम करू शकते का?

    Ans: वास्तुशास्त्रानुसार योग्य दिशेतील बाल्कनी सकारात्मक वातावरण निर्माण करते, ज्यामुळे एकाग्रता, आत्मविश्वास आणि प्रगतीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

  • Que: बाल्कनीत कोणती झाडे लावणे शुभ मानले जाते?

    Ans: तुळस, मनी प्लांट, जाई, मोगरा आणि बांबू यांसारखी झाडे शुभ मानली जातात. ही झाडे सकारात्मक ऊर्जा वाढवतात, अशी श्रद्धा आहे.

Published On: May 30, 2026 | 12:50 PM

