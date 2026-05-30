Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Mahabharata Bhima Met Hanuman While Searching For Saugandhika Flowers Know What Happened Next

Mahabharata: सौगंधिक पुष्पांच्या शोधात भीमाची हनुमानांशी झाली भेट, पुढे काय घडले? जाणून घ्या

Updated On: May 30, 2026 | 11:40 AM IST
जाहिरात
सारांश

भीम आणि हनुमान यांची भेट ही केवळ पुराणकथा नसून जीवनाला दिशा देणारी प्रेरणादायी घटना आहे. हनुमानांनी भीमाचा गर्व दूर करून त्याला जीवनातील खरे सामर्थ्य काय असते हे शिकवले. ही भेट कशामुळे झाली. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सौगंधिक पुष्पांच्या शोधात भीमाची हनुमानांची कशी झाली भेट
  • भीमाला हनुमानांचे विराट रूप पाहायला मिळाले
  • भक्ती, नम्रता आणि खऱ्या सामर्थ्याचा संदेश दिला
 

भीम आणि हनुमान यांची भेट ही भारतीय पुराणांमधील अत्यंत प्रेरणादायी आणि गूढ कथा मानली जाते. ही कथा केवळ दोन महाशक्तिमान वीरांच्या भेटीपुरती मर्यादित नसून, ती अहंकाराचा नाश, नम्रतेचे महत्त्व, भक्ती, शक्ती आणि धर्म यांचे अद्भुत दर्शन घडवणारी आहे. महाभारतातील वनपर्वात या प्रसंगाचे सुंदर वर्णन आलेले आहे.

पांडवांचा वनवास आणि सौगंधिक पुष्प

कौरवांकडून द्यूतामध्ये फसवणूक झाल्यानंतर पांडवांना बारा वर्षांचा वनवास आणि एक वर्षाचा अज्ञातवास भोगावा लागला. वनवासाच्या काळात पांडव विविध वनांत भ्रमण करत होते. एकदा हिमालयाच्या परिसरात असताना द्रौपदीला अतिशय सुगंधी आणि सुंदर असे “सौगंधिक पुष्प” दिसले. त्या फुलाचा सुगंध आणि सौंदर्य पाहून ती मोहित झाली. द्रौपदीने भीमाला अशी आणखी पुष्पे आणण्याची विनंती केली. द्रौपदीची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी भीम त्वरित त्या पुष्पांच्या शोधार्थ निघाला. भीम अत्यंत पराक्रमी, बलवान आणि आत्मविश्वासू होता. त्याच्या सामर्थ्याची तुलना पृथ्वीवरील कुणाशीही होऊ शकत नव्हती. त्यामुळे त्याच्या मनात थोडासा गर्वही निर्माण झाला होता.

Mahabharata Story: अर्जुनाने मोठ्या भावाचा वध करण्याचा विचार का केला? जाणून घ्या महाभारतातील अद्भुत प्रसंग

गंधमादन पर्वताकडे प्रवास

सौगंधिक पुष्पांच्या शोधात भीम घनदाट जंगल, पर्वत आणि नद्या पार करत गंधमादन पर्वताच्या दिशेने जाऊ लागला. वाटेत सिंह, हत्ती आणि विविध राक्षस त्याच्या सामर्थ्यापुढे टिकू शकले नाहीत. आपल्या गदेसह गर्जना करत भीम पुढे जात होता.

याच मार्गावर त्याची भेट एका वृद्ध वानराशी झाली. वृद्ध वानराचे दर्शन झाले..जंगलातील एका अरुंद वाटेवर एक वृद्ध वानर शेपूट पसरवून शांतपणे पडला होता. त्याचे शरीर अशक्त आणि वृद्ध दिसत होते. भीमाने गर्वाने त्या वानराला सांगितले अरे वानरा, माझ्या मार्गातून बाजूला हो. मला पुढे जायचे आहे. त्या वृद्ध वानराने शांत स्वरात उत्तर दिले “मी अत्यंत वृद्ध आणि अशक्त आहे. मला उठणे शक्य नाही. तुला घाई असेल तर माझे शेपूट बाजूला करून पुढे जा.”

भीमाला हे ऐकून हसू आले. ज्याच्या बाहुबलाने पर्वत हलू शकतात, अशा भीमाला एका वृद्ध वानराचे शेपूट हलवणे म्हणजे अगदी क्षुल्लक काम वाटले.

भीमाचा गर्व भंग

भीमाने एका हाताने वानराचे शेपूट हलवण्याचा प्रयत्न केला. पण शेपूट किंचितही हलले नाही. त्याने दोन्ही हातांनी पूर्ण शक्ती लावली, तरीही ते हलले नाही. भीम आश्चर्यचकित झाला. ज्याने असंख्य राक्षसांचा पराभव केला, ज्याच्या शक्तीपुढे हत्तीही नमायचे, त्या भीमाला एका वृद्ध वानराचे शेपूट हलवता आले नाही! त्याचा गर्व क्षणात नाहीसा झाला. भीमाला समजले की हा साधा वानर नाही.

Chandra Gochar 2026: चंद्राने मंगळाच्या राशीत केला प्रवेश, या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

हनुमानाचे खरे रूप

भीमाने नम्रतेने त्या वानराला विचारले “आपण कोण आहात? आपल्या रूपामागे नक्कीच एखादी दिव्य शक्ती आहे.”

तेव्हा त्या वानराने आपले खरे स्वरूप प्रकट केले. तो दुसरा तिसरा कोणी नसून प्रभू श्रीरामांचे महान भक्त, पराक्रमी हनुमान होते.

हनुमान आणि भीम हे दोघेही वायुपुत्र होते. हनुमान हे वायुदेवांचे पुत्र आणि भीमालाही वायुदेवांकडूनच दिव्य शक्ती प्राप्त झाली होती. त्यामुळे हनुमान हे भीमाचे मोठे बंधू मानले जातात.

विराट रूपाचे दर्शन

भीमाने हनुमानांना विनंती केली की त्यांनी रामायण काळातील आपले विशाल रूप दाखवावे. हनुमानांनी काही क्षणांत आपले विराट रूप धारण केले. त्यांचे शरीर पर्वताएवढे विशाल झाले. तेजस्वी रूपाने संपूर्ण परिसर उजळून निघाला. भीम त्या दिव्य रूपाकडे पाहून स्तब्ध झाला. त्याला आपल्या मोठ्या भावाचे सामर्थ्य आणि दिव्यता समजली.

कुरुक्षेत्र युद्धातील हनुमान

हनुमानांनी भीमाला आशीर्वाद दिला की आगामी कुरुक्षेत्र युद्धात ते पांडवांच्या बाजूने असतील. त्यांनी सांगितले की ते अर्जुन यांच्या रथाच्या ध्वजावर विराजमान राहतील.

महाभारतातील अर्जुनाच्या रथावरील “कपिध्वज” म्हणजेच हनुमानाचे चिन्ह हे विजय, धैर्य आणि दैवी संरक्षणाचे प्रतीक मानले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भीम आणि हनुमान यांची भेट कशी झाली?

    Ans: वनवासादरम्यान द्रौपदीने सौगंधिक पुष्प पाहून ते आणण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्या फुलांच्या शोधात गेलेल्या भीमाला मार्गात हनुमान भेटले.

  • Que: हनुमानांनी भीमाची परीक्षा का घेतली?

    Ans: भीमाला आपल्या शक्तीचा मोठा अभिमान होता. त्याचा अहंकार दूर करण्यासाठी हनुमानांनी वृद्ध वानराचे रूप धारण करून त्याची परीक्षा घेतली.

  • Que: हनुमानांनी भीमाला काय आव्हान दिले?

    Ans: हनुमानांनी आपली शेपटी रस्त्यात टाकली आणि भीमाला ती बाजूला करण्यास सांगितले. परंतु प्रचंड शक्तिशाली भीमालाही ती हलवता आली नाही.

Web Title: Mahabharata bhima met hanuman while searching for saugandhika flowers know what happened next

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 11:40 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mahabharata: सौगंधिक पुष्पांच्या शोधात भीमाची हनुमानांशी झाली भेट, पुढे काय घडले? जाणून घ्या

Mahabharata: सौगंधिक पुष्पांच्या शोधात भीमाची हनुमानांशी झाली भेट, पुढे काय घडले? जाणून घ्या

May 30, 2026 | 11:40 AM
‘या’ राज्यांमध्ये 1 जूनपासून Petrol-Diesel बंद, VAT कमी करण्यासह सरकारकडे मागण्या, नाहीतर संप पुकारण्याची तयारी

‘या’ राज्यांमध्ये 1 जूनपासून Petrol-Diesel बंद, VAT कमी करण्यासह सरकारकडे मागण्या, नाहीतर संप पुकारण्याची तयारी

May 30, 2026 | 11:40 AM
MI Inside Story: मुंबई इंडियन्सचा विभीषण नक्की कोण? ड्रेसिंग रूमच्या बाहेर सर्व बातम्या Leak, मॅनेजमेंटमध्ये पसरली भीती

MI Inside Story: मुंबई इंडियन्सचा विभीषण नक्की कोण? ड्रेसिंग रूमच्या बाहेर सर्व बातम्या Leak, मॅनेजमेंटमध्ये पसरली भीती

May 30, 2026 | 11:39 AM
Sunil Ambekar : 1947 मध्ये RSS मजबूत असता तर इतिहास बदलला असता? देशाच्या फाळणीवर सुनील आंबेकरांचे मोठे वक्तव्य

Sunil Ambekar : 1947 मध्ये RSS मजबूत असता तर इतिहास बदलला असता? देशाच्या फाळणीवर सुनील आंबेकरांचे मोठे वक्तव्य

May 30, 2026 | 11:34 AM
Sonakshi Sinha च्या आलिशान घराला विदेशी अरबपती भाडेकरू, तब्बल ‘ऐवढ्या’ कोटींची डील, किंमत ऐकून व्हाल थक्क

Sonakshi Sinha च्या आलिशान घराला विदेशी अरबपती भाडेकरू, तब्बल ‘ऐवढ्या’ कोटींची डील, किंमत ऐकून व्हाल थक्क

May 30, 2026 | 11:33 AM
गिरगावात पाणीटंचाईचा फायदा घेणारे टँकरचालक नशेत ! ‘मृत्युदूत’ बनलेल्या चालकांवर पोलिसांकडून कारवाई; पालिका प्रशासनाकडून दुर्लक्ष

गिरगावात पाणीटंचाईचा फायदा घेणारे टँकरचालक नशेत ! ‘मृत्युदूत’ बनलेल्या चालकांवर पोलिसांकडून कारवाई; पालिका प्रशासनाकडून दुर्लक्ष

May 30, 2026 | 11:30 AM
PM Modi on Neet Case: नीट प्रकरणावर दिल्लीतून सर्वात मोठी बातमी! सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक सवाल; थेट पंतप्रधान मोदी मैदानात!

PM Modi on Neet Case: नीट प्रकरणावर दिल्लीतून सर्वात मोठी बातमी! सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक सवाल; थेट पंतप्रधान मोदी मैदानात!

May 30, 2026 | 11:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM