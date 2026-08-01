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Mahabharata Story: श्रीकृष्णांची स्वाभिमानी राणी, जाणून घ्या नरकासुरवधातील तिची भूमिका

Updated On: Aug 01, 2026 | 11:50 AM IST
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सारांश

भगवान श्रीकृष्णाच्या अष्टमहिषींमध्ये सत्यभामा हे अत्यंत महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व मानले जाते. रुक्मिणीप्रमाणेच सत्यभामाही श्रीकृष्णाच्या जीवनातील एक प्रमुख राणी होती. महाभारत, हरिवंश, विष्णुपुराण, भागवतपुराण आणि इतर वैष्णव ग्रंथांमध्ये तिच्या सौंदर्य, पराक्रम, स्वाभिमान, प्रेम, भक्ती आणि धर्मनिष्ठेचे अनेक प्रसंग वर्णिले आहेत.

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

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विस्तार
  • सत्यभामा या भगवान श्रीकृष्णांच्या अष्टमहिषींमधील एक प्रमुख राणी होत्या
  • स्यमंतक मण्याच्या प्रसंगानंतर त्यांचा विवाह श्रीकृष्णांशी झाला
  • नरकासुराचा पराभव झाल्यानंतर १६,१०० राजकन्यांची मुक्तता करण्यात आली
 

सत्यभामा ही केवळ श्रीकृष्णाची पत्नी नव्हती, तर ती अन्यायाविरुद्ध उभी राहणारी, युद्धात शस्त्र उचलणारी आणि धर्मरक्षणासाठी लढणारी वीरांगना होती. त्यामुळे भारतीय परंपरेत तिचे स्थान अत्यंत वेगळे आणि गौरवपूर्ण आहे.

सत्यभामेचा जन्म

सत्यभामा ही यादववंशातील श्रीमंत आणि पराक्रमी राजा सत्राजित यांची कन्या होती. सत्राजित हा सूर्यदेवाचा महान भक्त होता. त्याच्या भक्तीमुळे प्रसन्न होऊन सूर्यदेवाने त्याला स्यमंतक मणी दिला. हा दिव्य मणी दररोज प्रचंड प्रमाणात सुवर्ण निर्माण करीत असे. त्यामुळे सत्राजित अतिशय श्रीमंत झाला.

स्यमंतक मण्याची कथा

महाभारत आणि हरिवंशातील सर्वात प्रसिद्ध कथांपैकी ही एक कथा आहे. श्रीकृष्णांनी सत्राजितला हा मणी द्वारकेच्या राजकोषात ठेवण्याचा सल्ला दिला होता; परंतु सत्राजितने तो स्वतःकडेच ठेवला.

एके दिवशी सत्राजितचा भाऊ प्रसेन हा मणी घालून शिकारीला गेला. जंगलात सिंहाने त्याचा वध केला. त्यानंतर जांबवानने सिंहाचा वध करून मणी आपल्या गुहेत नेला. द्वारकेत मात्र अफवा पसरली की श्रीकृष्णांनीच मणी चोरला आहे.

स्वतःवरील हा कलंक दूर करण्यासाठी श्रीकृष्ण जंगलात गेले. अनेक दिवस शोध घेतल्यानंतर ते जांबवानच्या गुहेत पोहोचले. तेथे जांबवान आणि श्रीकृष्ण यांच्यात तब्बल अठ्ठावीस दिवस युद्ध झाले.

शेवटी जांबवानला समजले की हेच साक्षात श्रीरामाचे अवतार आहेत. त्याने श्रीकृष्णांना स्यमंतक मणी परत दिला आणि कन्या जांबवतीचा विवाहही श्रीकृष्णाशी लावून दिला.

श्रीकृष्णांनी मणी सत्राजितकडे परत आणून दिला. आपल्या चुकीची जाणीव झाल्याने सत्राजितने कन्या सत्यभामेचा विवाह श्रीकृष्णाशी केला.

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श्रीकृष्णाशी विवाह

सत्यभामा आणि श्रीकृष्णाचा विवाह हा केवळ राजकीय नव्हता, तर परस्पर आदर आणि विश्वासावर आधारित होता. सत्यभामा श्रीकृष्णांवर अत्यंत प्रेम करीत असे. ती स्पष्टवक्ती होती आणि आपल्या भावना निर्भीडपणे व्यक्त करीत असे.

सत्यभामेचा स्वभाव

रुक्मिणी अत्यंत शांत, विनम्र आणि संयमी होती; तर सत्यभामा स्वाभिमानी, धाडसी, आत्मविश्वासू आणि कधी कधी हट्टीही होती. यामुळे अनेक पुराणांमध्ये रुक्मिणी आणि सत्यभामा यांच्या स्वभावातील सुंदर भिन्नता दाखवली आहे. मात्र दोघींचीही श्रीकृष्णावरील भक्ती आणि प्रेम समान होते.

नरकासुरवधातील भूमिका

सत्यभामेच्या जीवनातील सर्वात प्रसिद्ध घटना म्हणजे नरकासुराचा वध. नरकासुराने हजारो राजकन्यांना कैद केले होते आणि देवांनाही त्रास दिला होता. त्याच्या अत्याचारांमुळे देवांनी श्रीकृष्णांची मदत मागितली. सत्यभामाही श्रीकृष्णांसोबत युद्धात सहभागी झाली. नरकासुराचा वध झाल्यानंतर कैदेत असलेल्या १६,१०० राजकन्यांची मुक्तता करण्यात आली. दीपावलीच्या आदल्या दिवशी साजरी होणारी नरक चतुर्दशी ही याच विजयाची स्मृती आहे.

पारिजात वृक्षाची कथा

एकदा देवर्षी नारदांनी श्रीकृष्णांना स्वर्गातील पारिजाताचे फूल दिले. श्रीकृष्णांनी ते रुक्मिणीला अर्पण केले. हे पाहून सत्यभामा नाराज झाली. तिची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी श्रीकृष्णांनी स्वर्गातून संपूर्ण पारिजात वृक्षच आणला. या प्रसंगातून सत्यभामेचा स्वाभिमानी स्वभाव आणि श्रीकृष्णांचे सर्व पत्नींवरील समान प्रेम दिसून येते.

तुलाभाराची कथा

सत्यभामेच्या जीवनातील सर्वात प्रसिद्ध आध्यात्मिक प्रसंग म्हणजे तुलाभार. नारदांनी सत्यभामेला सांगितले की श्रीकृष्णांना दान करून पुन्हा प्राप्त करायचे असल्यास त्यांच्या वजनाएवढे सोने द्यावे लागेल. सत्यभामेने आपले सर्व सोने, दागिने, रत्ने ठेवली; पण श्रीकृष्णांचे पारडे हललेही नाही. शेवटी रुक्मिणीने अत्यंत श्रद्धेने एकच तुळशीपत्र श्रीकृष्णांना अर्पण केले. त्या एका तुळशीपत्राने श्रीकृष्णांचे पारडे झुकले.

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सत्यभामा आणि श्रीकृष्ण

सत्यभामा श्रीकृष्णांशी मनमोकळेपणाने बोलत असे. ती त्यांच्या प्रत्येक कार्यात सहभागी होत असे. कधी मतभेद झाले तरी त्यामागे प्रेम, विश्वास आणि धर्मनिष्ठा होती. श्रीकृष्णांनीही तिच्या स्वाभिमानाचा सदैव आदर केला.

सत्यभामा – पृथ्वीदेवीचा अंश

अनेक वैष्णव परंपरांमध्ये सत्यभामेला भूदेवी (पृथ्वीदेवी) चा अवतार मानले जाते. रुक्मिणीला लक्ष्मीचा श्रीदेवी अंश आणि सत्यभामेला भूदेवीचा अंश मानण्याची परंपरा प्रचलित आहे.

महाभारतातील सत्यभामा ही केवळ श्रीकृष्णाची राणी नव्हती; ती शौर्य, स्वाभिमान, सौंदर्य, धर्मनिष्ठा आणि भक्ती यांचा अद्वितीय संगम होती. नरकासुरवधातील तिचा पराक्रम, स्यमंतक मण्याच्या प्रसंगातील तिची भूमिका, पारिजात आणि तुलाभाराच्या कथांमधून घडलेले आत्मपरिवर्तन, तसेच द्रौपदीशी झालेला संवाद या सर्व घटनांतून तिचे बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व उलगडते.

रुक्मिणी जशी समर्पण आणि शांत भक्तीचे प्रतीक मानली जाते, तशी सत्यभामा स्वाभिमान, धैर्य आणि सक्रिय धर्मरक्षणाचे प्रतीक मानली जाते. म्हणूनच भारतीय वैष्णव परंपरेत सत्यभामेला आजही श्रीकृष्णाच्या परमप्रिय अष्टमहिषींमध्ये अत्यंत मानाचे स्थान आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सत्यभामा कोण होत्या?

    Ans: सत्यभामा या भगवान श्रीकृष्णांच्या अष्टमहिषींमधील एक प्रमुख राणी आणि यादववंशातील राजा सत्राजित यांच्या कन्या होत्या.

  • Que: नरकासुरवधात सत्यभामेची भूमिका काय होती?

    Ans: सत्यभामा श्रीकृष्णांसोबत युद्धात सहभागी झाल्या आणि नरकासुराच्या पराभवात महत्त्वाची भूमिका बजावली, असे अनेक पौराणिक ग्रंथांत वर्णन आहे.

  • Que: सत्यभामेच्या जीवनातील प्रसिद्ध कथा कोणत्या आहेत?

    Ans: स्यमंतक मण्याची कथा, नरकासुरवध, पारिजात वृक्षाची कथा आणि तुलाभाराचा प्रसंग हे सत्यभामेच्या जीवनातील प्रमुख पौराणिक प्रसंग मानले जातात.

Web Title: Mahabharata story what was satyabhama role in the narakasuravadha

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Published On: Aug 01, 2026 | 11:50 AM

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