Friendship Day Gift Ideas 2026: 1000 रुपयाच्या बजेटमध्ये आपल्या जीवलग मित्राला गिफ्ट करा काही खास... 5 हटके आयडियाज

मैत्री दिनानिमित्त मित्राला फक्त शुभेच्छाच दिल्या जात नाहीत तर त्याला काही खास भेटवस्तू देखील गिफ्ट केल्या जातात. यात कोणत्याही गोष्टीचा समावेश असू शकतो. मग तो कोणता पदार्थ असून शकतो, ग्रिटींग कार्ड असू शकते किंवा कस्टमाईझ गिफ्ट असू शकते. जर तुम्हाला कमी बजेटमध्ये आपल्या मित्राला एक चांगली, संस्मरणात राहिल अशी वस्तू गिफ्ट करायची असेल तर आजची बातमी तुमच्या कामाची ठरेल.
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Personalized Mug
जर तुमचं बजेट २५० ते ५०० रुपयांच्या आत असेल तर एक पर्सनलाइज्ड मग तुमच्यासाठी चांगला पर्याय ठरु शकतं. यावर तुम्ही तुमचा आणि तुमच्या मित्राचा खास फोटो प्रिंट करुन घेऊ शकता. या काॅफी मगचा दररोज वापर करताना मित्राला फोटो पाहताना तुमची नेहमी आठवण येईल.
Photo Frame
असं म्हणतात की, आठवणी या फोटोज सामावून ठेवल्या जातात. बजेट जर ३०० ते ८०० पर्यंतचे असेल तर एक सुंदर फोटो फ्रेम गिफ्ट करणं उत्तम पर्याय ठरेल. मित्रासोबतच्या सर्व चांगल्या आठवणी तुम्ही या फोटोफ्रेममध्ये कैद करुन ठेवू शकता.
Indoor Plant
घराचे साैंदर्य वाढवण्यासाठी किंवा घराला एक आकर्षित लूक देण्यासाठी इंडोर प्लांट्सचा वापर केला जातो. यामुळे घराच्या सुंदरतेत वाढ होते. तुमचा मित्र नेचर लव्हर असल्याल त्याला हे गिफ्ट नक्कीच फार आवडेल. हे प्लांट्स साधारण ३०० ते ७०० रुपयांत खरेदी करता येतात.
Scented Candle Gift Set
घराचे वातावरण चांगले करण्यासाठी आणि सुगंध दरवळत ठेवण्यासाठी खास प्रसंगी सुगंधित कँडल लावली जाते. हे एक बजेट फ्रेंडली गिफ्ट आहे जे तुमच्या मित्राला नक्कीच आवडेल. याची किंमत ३०० ते ६०० रुपयांपर्यंत जाते.
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Chocolate Hamper
जर तुमच्या मित्राला चाॅकलेट खायला फार आवडत असेल, तो चाॅकलेटप्रेमी असेल तर विविध चाॅकलेट्सने भरलेले हँपर किंवा चाॅकलेटचा बाॅक्स गिफ्ट करण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय ठरेल. ५०० ते १००० रुपयांपर्यंत उत्तम दर्जाचे चाॅकलेट्स खरेदी करता येतात.