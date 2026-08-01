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PM Narendra Modi Mysore Visit: म्हैसूरमध्ये भव्य ‘विवेक स्मारक’चे आज लोकार्पण! पण याचा शिकागो परिषदेशी नेमका संबंध काय?

Updated On: Aug 01, 2026 | 11:36 AM IST
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सारांश

PM Narendra Modi Mysore Visit: म्हैसूर येथे स्वामी विवेकानंदांच्या स्मृतीप्रत्यर्थ उभारलेल्या 'विवेक स्मारक'चे आज पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. जाणून घ्या या सेंटरची वैशिष्ट्ये...

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

PM Narendra Modi Mysore Visit:  भारताच्या इतिहासात काही प्रवास असे झाले आहेत, ज्यांनी केवळ एका व्यक्तीचेच नाही तर संपूर्ण देशाचे भविष्य बदलून टाकले. असाच एक प्रवास स्वामी विवेकानंदांनी १८९२ मध्ये केला होता. भारत भ्रमणादरम्यान ते म्हैसूर येथे पोहोचले होते. त्यांच्या विचारांनी, व्यक्तिमत्त्वाने आणि राष्ट्र उभारणीच्या दृष्टिकोनाने राजघराण्यासह अनेक लोकांना प्रभावित केले. हाच तो काळ होता, ज्याने पुढे जाऊन त्यांच्या जगप्रसिद्ध शिकागो सर्वधर्म परिषदेच्या प्रवासाची पायाभरणी केली.

सुमारे १३४ वर्षांनंतर त्याच ऐतिहासिक वारसाला नव्या पिढीशी जोडण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज म्हणजेच १ ऑगस्ट रोजी म्हैसूरमध्ये उभारण्यात आलेल्या ‘स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर’ म्हणजेच ‘विवेक स्मारक’चे उद्घाटन करतील. हे केंद्र केवळ एक स्मारक नसून तरुणांना स्वामी विवेकानंदांचे विचार, भारतीय संस्कृती, नेतृत्व क्षमता आणि राष्ट्रसेवेच्या भावनेशी जोडणारा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे.

१८९२ चा ऐतिहासिक प्रवास का मानला जातो खास?

भारताचे महान संत आणि तरुणांचे प्रेरणास्थान असलेल्या स्वामी विवेकानंदांचे नाव आजच्या कोट्यवधी तरुणांना पुढे जाण्याची प्रेरणा देते. त्यांचे विचार केवळ पुस्तकांपुरते मर्यादित नसून अभ्यास, नोकरी आणि आयुष्यात यश मिळवण्याचा मार्ग दाखवतात.

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स्वामी विवेकानंदांच्या १८९२ च्या प्रवासाबद्दल सांगायचे तर, संन्यासी झाल्यानंतर त्यांनी संपूर्ण भारताचा दौरा केला होता. या प्रवासादरम्यान नोव्हेंबर १८९२ मध्ये ते मैसूर येथे पोहोचले. येथे दरबारातील लोक त्यांच्या ज्ञानाने, बुद्धिमत्तेने आणि भारताच्या भविष्यावरील विचारांनी अत्यंत प्रभावित झाले. असे मानले जाते की, येथूनच त्यांना परदेशात जाऊन भारतीय धर्म आणि संस्कृतीचा संदेश पसरवण्याचे धैर्य आणि मदत मिळाली. यानंतर अवघ्या काही महिन्यांनी, १८९३ मध्ये, त्यांनी अमेरिकेतील शिकागो येथील जागतिक धर्म परिषदेत त्यांचे प्रसिद्ध भाषण दिले, ज्यामुळे त्यांना जगभरात ओळख मिळाली.

१८९२ मध्ये जिथे मुक्काम केला, तिथेच उभारले ‘विवेक स्मारक’

मैसूरुमध्ये १८९२ च्या दौऱ्यादरम्यान स्वामी विवेकानंद ज्या ठिकाणी उतरले होते, त्याच ठिकाणी हे नवीन विवेक स्मारक उभारण्यात आले आहे. तोच ऐतिहासिक परिसर संरक्षित आणि विकसित करून ‘स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर’ तयार करण्यात आले आहे. यामागचा उद्देश केवळ ऐतिहासिक वास्तूचे जतन करणे हा नसून, तरुणांसाठी ते एक प्रेरणा केंद्र म्हणून विकसित करणे हा आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी का खास आहे हे सेंटर?

हे स्मारक नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) देखील मुलांचा सर्वांगीण विकास, कौशल्ये, नेतृत्व आणि चांगल्या संस्कारांना प्रोत्साहन देईल. ‘शिक्षणाचा अर्थ केवळ माहिती गोळा करणे हा नसून मानवातील अंतर्गत शक्ती ओळखणे आणि ती जागृत करणे हा आहे’, असे त्यांचे मानणे होते. ते तरुणांना आत्मविश्वासी, शिस्तबद्ध आणि जबाबदार बनण्याची शिकवण देत असत. कोणत्याही सरकारी किंवा स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचे जीवन खूप मोठी शिकवण देते.

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स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटरमध्ये काय-काय सुविधा आहेत?

या विवेक स्मारकात स्टडी सेंटर आणि लायब्ररी आहे, जिथे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करू शकतात. येथे विद्यार्थ्यांच्या कौशल्याचा विकास आणि व्होकेशनल व लाईफ स्किल्स सुधारण्यासाठी येथे विशेष वर्ग आणि शॉर्ट-टर्म कोर्सेस चालवले जातात. हे एक सुमारे ६५० आसनांचे मोठे ओपन-ॲअर थिएटर आहे, जिथे सांस्कृतिक कार्यक्रमांव्यतिरिक्त यूथ सेमिनार, मोटिव्हेशनल टॉक्स आणि ग्रुप ॲक्टिव्हिटीचे आयोजन केले जाईल. तसेच विद्यार्थ्यांचा मानसिक तणाव कमी करण्यासाठी विशेष योग हॉल देखील आहे. या परिसरात ९ वी ते १२ वीचे शालेय विद्यार्थी आणि कॉलेजमधील तरुणांना आत्मविश्वासी, शिस्तबद्ध आणि देशासाठी जबाबदार नागरिक बनवण्यासाठी येथे विशेष कार्यशाळा आयोजित केल्या जातील.

Web Title: Pm narendra modi inaugurates viveka swami vivekananda cultural youth centre mysore

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Published On: Aug 01, 2026 | 11:36 AM

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