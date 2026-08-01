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Commonwealth Games 2026: नीरज चोप्रा आणि यश सिंहने Javelin मध्ये केली कमाल! सिल्व्हर-ब्राँझ आणले भारतात

Updated On: Aug 01, 2026 | 11:50 AM IST
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सारांश

Commonwealth Games 2026: भारताचा स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्राने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत रौप्य पदक जिंकले, तर यशवीर सिंगने कांस्य पदक पटकावले.

भालाफेकीमध्ये नीरज चोप्रा आणि यशवीर सिंहची उत्तम कामगिरी (फोटो सौजन्य - X.com)

भालाफेकीमध्ये नीरज चोप्रा आणि यशवीर सिंहची उत्तम कामगिरी (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • नीरज चोप्रा आणि यशवीर सिंहची कमाल कामगिरी
  • भालाफेकमध्ये आणले सिल्व्हर आणि ब्राँझ पदक 
  • कॉमनवेल्थ गेम्स २०२६ मध्ये केली कामगिरी 
Commonwealth Games 2026 च्या नवव्या दिवशी भारताने भालाफेकीत दोन पदके जिंकून शानदार कामगिरी केली. सर्वांचे लक्ष भारताचा स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्रावर होते, ज्याने ८५.८३ मीटर भालाफेक करून रौप्य पदक जिंकले, तर यशवीर सिंगने ८५.४१ मीटर भालाफेक करून कांस्य पदक पटकावले. या स्पर्धेतील सुवर्णपदक श्रीलंकेच्या रुमेश थरंगा पाथिरागेने पटकावले, ज्याने ८९.७५ मीटर भालाफेक केली.

नीरजने आपल्या दुसऱ्या प्रयत्नात या हंगामातील सर्वोत्तम कामगिरी केली

स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे होणाऱ्या २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील भालाफेक अंतिम फेरीसाठी एकूण १३ खेळाडू पात्र ठरले होते, ज्यात भारताचे सर्वाधिक तीन खेळाडू होते. नीरज चोप्राने या पदक स्पर्धेत आपल्या पहिल्या प्रयत्नात ८०.९७ मीटर भाला फेकला होता, परंतु दुसऱ्या प्रयत्नात त्याने ८५.८३ मीटरची या हंगामातील सर्वोत्तम कामगिरी करत काही काळ अव्वल स्थान कायम राखले. नीरजने तिसऱ्या फेरीत ८१.२९ मीटर आणि चौथ्या फेरीत ८०.७३ मीटर भाला फेकला, पण तो रोमेश थरंगा पाथिरागेला अव्वल स्थानावरून हटवू शकला नाही. पाचव्या आणि सहाव्या फेरीत, भाला फेकल्यानंतर नीरजने जाणूनबुजून फाऊल करून रौप्य पदक मिळवले.

यशवीर सिंगने अंतिम फेरीत बाजी पलटवली

भालाफेकीच्या पदक स्पर्धेत नीरज चोप्रा देखील सहभागी होता, तर यशवीर सिंग आणि रोहित यादव यांनी ८१.५६ मीटर भालाफेक करून सातवे स्थान पटकावले. यशवीर सिंगने सहाव्या, अंतिम फेरीत बाजी पलटवली. तो पाचव्या फेरीपर्यंत सहाव्या स्थानावर होता, पण आपल्या अंतिम प्रयत्नात त्याने ८५.४१ मीटर भाला फेकून तिसरे स्थान मिळवले आणि कांस्य पदक जिंकले. ही त्याची वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी देखील होती.

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भारतीय लष्कराकडून नीरजची मोठी प्रशंसा

नीरज चोप्रा हे भारतीय लष्कराच्या टेरिटोरियल आर्मीमध्ये मानद लेफ्टनंट कर्नल आहेत. त्याच्या या कामगिरीवर, भारतीय लष्कराने म्हटले आहे की, नीरज देशाला सातत्याने गौरव मिळवून देत आहे आणि तो जागतिक स्तरावर भारतीय लष्कर आणि ॲथलेटिक्सचा खरा ध्वजवाहक आहे.

लष्कराने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, नीरजची कामगिरी “सातत्य, गुणवत्ता आणि विजेत्याची मानसिकता” यांचे उत्तम उदाहरण आहे. नीरजने खेळाव्यतिरिक्त देशाची सेवा केली आहे आणि तरुणांना प्रेरणा दिली आहे.

नीरज चोप्राची आणखी एक मोठी कामगिरी

नीरज चोप्राची कारकीर्द यशांनी भरलेली आहे. त्याने २०२० च्या टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये ८७.५८ मीटर थ्रो करून सुवर्णपदक जिंकून इतिहास रचला. ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकणारा तो पहिला भारतीय ट्रॅक अँड फील्ड ॲथलीट ठरला.

त्यानंतर त्याने २०२४ च्या पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये ८९.४५ मीटर थ्रो करून रौप्यपदक, २०२३ च्या जागतिक चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्णपदक आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सलग दोन सुवर्णपदके जिंकून आपली छाप पाडली. २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील रौप्यपदकाने त्याच्या शानदार कारकिर्दीत आणखी एका मानाच्या तुऱ्याची भर घातली आहे.

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Web Title: Commonwealth games 2026 neeraj chopra and yash veer singh won silver and bronze medal in javelin

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Published On: Aug 01, 2026 | 11:50 AM

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