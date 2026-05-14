Florida Plane Crash : फ्लोरिडा किनारपट्टीवर थरार! इंजिन निकामी झाल्याने विमानाचे समुद्रात लँडिंग; प्रवाशांचे थोडक्यात बचावले प्राण

कोलंबियात भीषण दुर्घटना! ११० सैनिकांना घेऊन जाणारे विमान दुर्घटनाग्रस्त; टेकऑफ केलं अन् काही क्षणातच…, थरारक VIDEO
मीडिया रिपोर्टनुसार, बीचक्राफ्ट ३०० किंग एअर टर्बोप्राप हे विमान बहामासच्या मार्श हार्बर येथे ग्रँज बहामा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे निघाले होते. यावेळी अचानक इंजिन निकामी झाले आणि विमान थेट समुद्रात लँड करण्यात आले. ज्यामुळे भीषण स्फोट झाला नाही.
वैमानिकाने प्रसंगावधान राखत फ्लोरिडातील वेरो बीचपासून ८० किमी अंतरावर समुद्रात इमर्जन्सी लँडिंग केले. विमान पूर्णपणे समुद्रात बुडाले होते. सर्व प्रवासी केवळ एका लाईफ राफ्टच्या मदतीने समुद्रात तरंगत होते.
हे प्रवासी जवळपास ५ तास समुद्रात लाटांशी झुंज देत होते. परंतु विमानातील इमर्जन्सी बीकन सुरु झाले आणि कोस्ट गार्डला अपघाताचे संकेत मिळाले. या घटनेची माहिती मिळताच वेरो बीचवरील कोस्ट गार्डने ताडीने बचाव कार्याला सुरुवात केली. विमान समुद्रात पूर्णपणे बुडण्यापूर्वीच सर्व प्रवाशांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आले.
बचाव पथकाने सुरुवातील प्रवाशांना अन्न आणि अतिरिक्त लाईफ राफ्ट पुरवले. यानंतर हेलिकॉप्टरच्या मदतीने एकामागून एक सर्व ११ जणांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्व प्रवाशांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आले असून त्यांना मेलबर्न येथील ऑरलँडो आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर नेण्यात आले आहे. त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करण्यात आले आहेत. सर्वांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सागंण्यात आले आहे. या भीषण अपघातात तीन प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. तसेच सर्वज वैमानिकाच्या धाडसाचे कौतुक करत आहे.
🇺🇸 An elite Air Force rescue unit and the U.S. Coast Guard rescued 11 people after a plane crashed 80 miles off the Florida coast. The pilot got everyone onto life rafts before crews airlifted them out. Elite rescue work.pic.twitter.com/KzxS2l0Ut5 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 14, 2026
US Plane Crash : अमेरिकेत बर्फवृष्टीचा कहर! टेकऑफदरम्यान खाजगी विमानाचा भीषण अपघात, ८ प्रवाशांची स्थिती अस्पष्ट
Ans: मिळालेल्या माहितीनुसार, बीचक्राफ्ट ३०० किंग एअर टर्बोप्राप हे विमान बहामासच्या मार्श हार्बर येथे ग्रँज बहामा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे निघाले होते. यावेळी अचानक इंजिन निकामी झाल्याने त्याचे थेट समुद्रात आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले.
Ans: विमानातील प्रवासी जवळपास ५ तास समुद्रात लाटांशी झुंज देत होते. परंतु विमानातील इमर्जन्सी बीकन सुरु झाले आणि कोस्ट गार्डला अपघाताचे संकेत मिळाले. यानंतर तातडीने बचाव कार्य सुरु करण्यात आले. कोस्ट गार्डने आधी प्रवाशांना अन्न आणि अतिरिक्त लाईफ राफ्ट पुरवले. यानंतर हेलिकॉप्टरच्या मदतीने एकामागून एक सर्व ११ जणांना सुरक्षित बाहेर काढले.