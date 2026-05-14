Florida Plane Crash : फ्लोरिडा किनारपट्टीवर थरार! इंजिन निकामी झाल्याने विमानाचे समुद्रात लँडिंग; प्रवाशांचे थोडक्यात बचावले प्राण

Florida Plane Crash Update : अमेरिकेच्या फ्लोरिडा येथे विमानाचे समुद्रात आपत्कानी लँडिग करावे लागले. यामुळे ११ प्रवासी तब्बल पाच तास समुद्रात अडकून होते. परंतु वेळेत इमर्जन्स संकेत मिळाल्याने प्रवाशांना वाचवण्यात यश आले.

Updated On: May 14, 2026 | 11:28 AM
Florida Plane Crash

फ्लोरिडात विमानाचा भीषण अपघात (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Florida Plane Crash Rescue : वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या फ्लोरिडाच्या किनारुपट्टीजवळील समुद्रात एक मोठा विमान अपघात (Plane Crash) घडला आहे. या अपघागात ११ जणांचा प्राण थोडक्यात बचावले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे सर्वजन तब्बत पाच तास समुद्रात अडकून पडले होते. आधारासाठी त्यांच्याकडे केवळ एक लहान लाईफ राफ्ट होती. उंच लाटा आणि खराब हवामानामुळे सर्वांच्या जगण्याची आशा कमी झाली होती. मात्र कोस्ट गार्डच्या तत्परतेमुळे सर्वांचे प्राण वाचवण्यात यश आले आहे.

नेमकी काय घटना आहे?

मीडिया रिपोर्टनुसार, बीचक्राफ्ट ३०० किंग एअर टर्बोप्राप हे विमान बहामासच्या मार्श हार्बर येथे ग्रँज बहामा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे निघाले होते. यावेळी अचानक इंजिन निकामी झाले आणि विमान थेट समुद्रात लँड करण्यात आले. ज्यामुळे भीषण स्फोट झाला नाही.

वैमानिकाने प्रसंगावधान राखत फ्लोरिडातील वेरो बीचपासून ८० किमी अंतरावर समुद्रात इमर्जन्सी लँडिंग केले. विमान पूर्णपणे समुद्रात बुडाले होते. सर्व प्रवासी केवळ एका लाईफ राफ्टच्या मदतीने समुद्रात तरंगत होते.

बचाव कार्याला तातडीने सुरुवात

हे प्रवासी जवळपास ५ तास समुद्रात लाटांशी झुंज देत होते. परंतु विमानातील इमर्जन्सी बीकन सुरु झाले आणि कोस्ट गार्डला अपघाताचे संकेत मिळाले. या घटनेची माहिती मिळताच वेरो बीचवरील कोस्ट गार्डने ताडीने बचाव कार्याला सुरुवात केली. विमान समुद्रात पूर्णपणे बुडण्यापूर्वीच सर्व प्रवाशांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आले.

बचाव पथकाने  सुरुवातील प्रवाशांना अन्न आणि अतिरिक्त लाईफ राफ्ट पुरवले. यानंतर हेलिकॉप्टरच्या मदतीने एकामागून एक सर्व ११ जणांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले.

सद्यस्थिती

मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्व प्रवाशांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आले असून त्यांना  मेलबर्न येथील ऑरलँडो आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर नेण्यात आले आहे. त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करण्यात आले आहेत. सर्वांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सागंण्यात आले आहे. या भीषण अपघातात तीन प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. तसेच सर्वज वैमानिकाच्या धाडसाचे कौतुक करत आहे.

रेस्क्यू व्हिडिओ


Frequently Asked Questions

  • Que: फ्लोरिडा येथे विमान अपघात कशामुळे झाला?

    Ans: मिळालेल्या माहितीनुसार, बीचक्राफ्ट ३०० किंग एअर टर्बोप्राप हे विमान बहामासच्या मार्श हार्बर येथे ग्रँज बहामा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे निघाले होते. यावेळी अचानक इंजिन निकामी झाल्याने त्याचे थेट समुद्रात आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले.

  • Que: फ्लोरिडा विमान अपघातातील प्रवाशांना कसे वाचवण्यात आले?

    Ans: विमानातील प्रवासी जवळपास ५ तास समुद्रात लाटांशी झुंज देत होते. परंतु विमानातील इमर्जन्सी बीकन सुरु झाले आणि कोस्ट गार्डला अपघाताचे संकेत मिळाले. यानंतर तातडीने बचाव कार्य सुरु करण्यात आले. कोस्ट गार्डने आधी प्रवाशांना अन्न आणि अतिरिक्त लाईफ राफ्ट पुरवले. यानंतर हेलिकॉप्टरच्या मदतीने एकामागून एक सर्व ११ जणांना सुरक्षित बाहेर काढले.

Published On: May 14, 2026 | 11:17 AM

Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी दिले 'हे' शेअर्स खरेदीचे संकेत

Dombivali Crime: डोंबिवलीत दोन अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पीडित मुली गर्भवती; दोन आरोपी अटकेत

Dr Shrikant Jichkar: वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षी १४ पदव्या! 'हा' भारतीय विक्रम करणारे डॉ. श्रीकांत जिचकार नेमके कोण होते?

Adhik Maas 2026: अधिक मासात पाळले जातात आहाराचे 'हे' नियम, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

मराठी पत्रकारितेचे आद्य जनक 'दर्पणकार' बाळशास्त्री जांभेकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १८ मे चा इतिहास

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: मराठी पाट्यांचा वाद पेटला; महापालिका प्रशासनाने वसूल केला तब्बल १.०५ कोटींचा दंड

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

