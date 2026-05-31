Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Ahilyabai Holkar Jayanti 2026 What Was The Religious Contribution Of Ahilyabai Holkar

Ahilyabai Holkar Jayanti: काशी विश्वनाथसह अनेक मंदिरांच्या जीर्णोद्धारामागील लोकमाता अहिल्याबाईंचे योगदान

Updated On: May 31, 2026 | 10:20 AM IST
जाहिरात
सारांश

अहिल्याबाई होळकर या केवळ एक राणी नव्हत्या, तर त्या भारतीय संस्कृतीच्या महान रक्षक होत्या. त्यांनी आपल्या भक्ती, दानशूरपणा आणि दूरदृष्टीने हिंदू धर्मस्थळांना नवसंजीवनी दिली. त्यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या धार्मिक कार्याचा आढावा जाणून घेऊया

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आज अहिल्याबाई होळकर यांची जयंती
  • अहिल्याबाई होळकर कोण होत्या
  • काय आहे त्यांचे धार्मिक कार्य
 

 

भारतीय इतिहासात “लोकमाता” म्हणून ज्यांचा गौरव केला जातो त्या म्हणजे अहिल्याबाई होळकर. न्यायप्रिय राज्यकर्ती, प्रजेची आई, धर्मसंरक्षिका आणि भारतभरातील मंदिरांचे पुनरुज्जीवन करणारी महान स्त्री म्हणून त्यांचे नाव अत्यंत आदराने घेतले जाते. विशेष म्हणजे, परकीय आक्रमणांत उद्ध्वस्त झालेल्या अनेक प्राचीन मंदिरांचा जीर्णोद्धार करून त्यांनी हिंदू संस्कृतीचे संरक्षण केले. काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, घृष्णेश्वर यांसारख्या महत्त्वाच्या मंदिरांच्या पुनर्बांधणीत त्यांचे मोठे योगदान होते.

अहिल्याबाई होळकर कोण होत्या?

अहिल्याबाई होळकर यांचा जन्म ३१ मे १७२५ रोजी महाराष्ट्रातील चौंडी या गावात झाला. त्यांचे वडील माणकोजी शिंदे हे गावचे पाटील होते. त्या काळात मुलींना शिक्षणाची फारशी संधी नव्हती; पण अहिल्याबाईंना धार्मिक संस्कार, वाचन आणि अध्यात्माची गोडी लहानपणापासूनच लागली होती. मराठा साम्राज्यातील प्रसिद्ध सरदार मल्हारराव होळकर यांनी एका मंदिरात लहान अहिल्याबाईंचे साधेपण आणि भक्ती पाहिली आणि त्यांना आपल्या पुत्र खंडेरावांसाठी सून म्हणून निवडले. त्यानंतर त्या इंदूरच्या होळकर घराण्यात आल्या.

त्यांच्या आयुष्यातील दुःखद घटना

अहिल्याबाईंच्या आयुष्यात अनेक संकटे आली. पती खंडेराव युद्धात मारले गेले. त्यानंतर सासरे मल्हारराव होळकर यांचेही निधन झाले. मुलगा मालेराव याचाही मृत्यू झाला. इतकी दुःखे सहन करूनही त्यांनी खचून न जाता राज्यकारभार हाती घेतला. त्या काळात स्त्रीने राज्य चालवणे हे अत्यंत दुर्मिळ मानले जात होते; पण अहिल्याबाईंनी आपल्या बुद्धिमत्ता, धैर्य आणि न्यायप्रियतेने संपूर्ण माळवा प्रांत उत्तम प्रकारे सांभाळला.

त्या धार्मिक कशा झाल्या?

अहिल्याबाई अत्यंत शिवभक्त होत्या. त्यांचा दिवस पहाटे पूजा, जप, वेद-पुराणांचे श्रवण आणि दानधर्माने सुरू होत असे. राज्यातील प्रजेची सेवा हाच खरा धर्म आहे, अशी त्यांची धारणा होती.

त्यांच्या धार्मिकतेमागे काही प्रमुख कारणे होती:

बालपणातील संस्कार

लहानपणापासूनच त्यांना रामायण, महाभारत, पुराणकथा यांचे संस्कार मिळाले. त्यामुळे त्यांच्या मनात ईश्वरभक्ती दृढ झाली.

वैयक्तिक दुःख

पती, मुलगा आणि जवळच्या व्यक्तींच्या निधनानंतर त्यांनी अध्यात्मात समाधान शोधले. संकटांनी त्यांना अधिक संयमी आणि भक्तिमय बनवले.

Jyotiba story: ज्योतिबाला मीठ पीठ का वाहतात? ते अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

शिवभक्ती

त्या भगवान शंकरांच्या अत्यंत भक्त होत्या. त्यांनी अनेक शिवमंदिरे बांधली व जीर्णोद्धार केला. काशी विश्वनाथ मंदिराच्या पुनर्बांधणीत त्यांचे नाव विशेष प्रसिद्ध आहे.

प्रजेसाठी धर्मकार्य

त्यांच्या मते धर्म म्हणजे केवळ पूजा नव्हे तर लोककल्याण होय. त्यामुळे त्यांनी घाट, विहिरी, धर्मशाळा, अन्नछत्रे, मंदिरे आणि यात्रेकरूंसाठी सुविधा उभारल्या.

अहिल्याबाईंनी किती मंदिरांचा जीर्णोद्धार केला?

इतिहासकारांच्या मते, अहिल्याबाईंनी भारतभरात शेकडो मंदिरांचे बांधकाम, दुरुस्ती आणि जीर्णोद्धार केले. अचूक संख्या निश्चित सांगणे कठीण असले तरी अनेक अभ्यासक १०० पेक्षा अधिक प्रमुख मंदिरे आणि घाट यांच्या निर्मितीचा उल्लेख करतात. त्यांनी केवळ मंदिरेच नव्हे तर घाट, कुंड, धर्मशाळा आणि यात्रेकरूंसाठी निवासस्थानेही बांधली.

त्यांनी जीर्णोद्धार केलेली प्रसिद्ध मंदिरे

काशी विश्वनाथ मंदिर

मुघल काळात उद्ध्वस्त झालेल्या या मंदिराचा पुनर्जिर्णोद्धार अहिल्याबाईंनी केला. आजचे प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर त्यांच्या कार्यामुळे पुन्हा उभे राहिले.

सोमनाथ मंदिर

प्राचीन सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्बांधणीसाठी त्यांनी मोठे योगदान दिले.

घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर

बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या या मंदिराचा जीर्णोद्धार त्यांनी केला.

महाकालेश्वर मंदिर

महाकालेश्वर मंदिर परिसरातील अनेक कामे त्यांनी केली.

त्र्यंबकेश्वर मंदिर

या क्षेत्रात घाट आणि यात्रेकरूंसाठी सुविधा उभारण्यात त्यांचे योगदान होते.

रामेश्वरम मंदिर

दक्षिण भारतातील अनेक तीर्थक्षेत्रांनाही त्यांनी मदत केली.

Shukra Nakshatra Gochar 2026: ज्येष्ठ पौर्णिमेला शुक्र पुनर्वसू नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या जीवनात येणार सुख समृद्धी

बद्रीनाथ मंदिर

हिमालयातील यात्रेकरूंना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी दान आणि बांधकामे केली.

घाट आणि धर्मशाळांचे कार्य

अहिल्याबाईंनी गंगा, गोदावरी, नर्मदा यांसारख्या नद्यांवर घाट बांधले. वाराणसीतील अनेक घाट आजही त्यांच्या नावाने ओळखले जातात. यात्रेकरूंना मोफत निवास आणि अन्न मिळावे म्हणून धर्मशाळाही उभारल्या.

न्यायप्रिय राज्यकर्ती

अहिल्याबाईंचे राज्य अत्यंत आदर्श मानले जाते. त्या दररोज स्वतः प्रजेच्या तक्रारी ऐकत असत. गरीब, विधवा आणि शेतकऱ्यांना मदत करणे हे त्यांचे वैशिष्ट्य होते. त्यांच्या कारभारात भ्रष्टाचाराला जागा नव्हती.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अहिल्याबाई होळकर कोण होत्या?

    Ans: अहिल्याबाई होळकर या मालवा राज्याच्या पराक्रमी आणि लोकहितवादी राणी होत्या. त्यांच्या न्यायप्रिय कारभारामुळे आणि धार्मिक कार्यांमुळे त्यांना "लोकमाता" म्हणून ओळखले जाते.

  • Que: काशी विश्वनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धारात अहिल्याबाईंचे काय योगदान होते?

    Ans: इ.स. 1780 मध्ये अहिल्याबाईंनी काशी विश्वनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार करून मंदिराला नवसंजीवनी दिली. आजचे मंदिर त्यांच्या कार्यामुळेच उभे राहिले आहे.

  • Que: अहिल्याबाईंनी आणखी कोणत्या मंदिरांचा जीर्णोद्धार केला होता?

    Ans: त्यांनी सोमनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ आणि अनेक प्रसिद्ध मंदिरांच्या विकासासाठी योगदान दिले.

Web Title: Ahilyabai holkar jayanti 2026 what was the religious contribution of ahilyabai holkar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 10:20 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Jyotiba story: ज्योतिबाला मीठ पीठ का वाहतात? ते अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या
1

Jyotiba story: ज्योतिबाला मीठ पीठ का वाहतात? ते अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

Shukra Nakshatra Gochar 2026: ज्येष्ठ पौर्णिमेला शुक्र पुनर्वसू नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या जीवनात येणार सुख समृद्धी
2

Shukra Nakshatra Gochar 2026: ज्येष्ठ पौर्णिमेला शुक्र पुनर्वसू नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या जीवनात येणार सुख समृद्धी

Numberlogy: ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या दिवशी या मुलांकाच्या लोकांना नोकरी व्यवसायात होईल फायदा
3

Numberlogy: ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या दिवशी या मुलांकाच्या लोकांना नोकरी व्यवसायात होईल फायदा

Jyeshtha Purnima 2026: अधिक महिन्यातील पौर्णिमेला करा ‘हे’ उपाय, आर्थिक समस्या होतील दूर
4

Jyeshtha Purnima 2026: अधिक महिन्यातील पौर्णिमेला करा ‘हे’ उपाय, आर्थिक समस्या होतील दूर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyabai Holkar Jayanti: काशी विश्वनाथसह अनेक मंदिरांच्या जीर्णोद्धारामागील लोकमाता अहिल्याबाईंचे योगदान

Ahilyabai Holkar Jayanti: काशी विश्वनाथसह अनेक मंदिरांच्या जीर्णोद्धारामागील लोकमाता अहिल्याबाईंचे योगदान

May 31, 2026 | 10:20 AM
“एनकाउंटर व्हायला हवा” आईची मागणी अखेर पूर्ण; सूर्या हत्या प्रकरणातील आरोपी पोलिस चकमकीत ठार

“एनकाउंटर व्हायला हवा” आईची मागणी अखेर पूर्ण; सूर्या हत्या प्रकरणातील आरोपी पोलिस चकमकीत ठार

May 31, 2026 | 10:02 AM
RRB Result: टेक्निशियन ग्रेड ३ परीक्षेचा निकाल जाहीर; गुणवत्ता यादी आणि कटऑफ ‘असा’ करा चेक!

RRB Result: टेक्निशियन ग्रेड ३ परीक्षेचा निकाल जाहीर; गुणवत्ता यादी आणि कटऑफ ‘असा’ करा चेक!

May 31, 2026 | 10:01 AM
Bluetooth च्या नावामागचं रहस्य उलगडलं! टेक्नॉलॉजी नाही, एका राजाने दिली ओळख? इतिहास वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल

Bluetooth च्या नावामागचं रहस्य उलगडलं! टेक्नॉलॉजी नाही, एका राजाने दिली ओळख? इतिहास वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल

May 31, 2026 | 09:54 AM
”30-40 पोरं मारहाण करण्यासाठी…”, मराठी अभिनेत्यावर टोळक्यांकडून हल्ला करण्याचा प्रयत्न,पोस्ट करत सांगितला धक्कादायक अनुभव

”30-40 पोरं मारहाण करण्यासाठी…”, मराठी अभिनेत्यावर टोळक्यांकडून हल्ला करण्याचा प्रयत्न,पोस्ट करत सांगितला धक्कादायक अनुभव

May 31, 2026 | 09:52 AM
केसांमध्ये वाढलेल्या कोंड्यामुळे टाळूवर सतत खाज येते? मग ‘या’ पद्धतीने करा ताकाचा वापर, कोंडा होईल पूर्णपणे नाहीसा

केसांमध्ये वाढलेल्या कोंड्यामुळे टाळूवर सतत खाज येते? मग ‘या’ पद्धतीने करा ताकाचा वापर, कोंडा होईल पूर्णपणे नाहीसा

May 31, 2026 | 09:52 AM
मंत्री, आमदारांकडून पक्षनिधीसाठी खासदार पार्थ पवार आग्रही; ‘पक्षनिधी द्या, अन्यथा राजीनामा…’

मंत्री, आमदारांकडून पक्षनिधीसाठी खासदार पार्थ पवार आग्रही; ‘पक्षनिधी द्या, अन्यथा राजीनामा…’

May 31, 2026 | 09:49 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM