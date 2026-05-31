Mahabharata Story: श्रीकृष्णांनी नाकारले दुर्योधनाचे आमंत्रण, विदुरांच्या घरी भोजन करण्यामागे काय होते कारण

महाभारतातील अनेक प्रसंगांपैकी श्रीकृष्णाने दुर्योधनाच्या राजवाड्यातील भोजनाचा प्रस्ताव नाकारून विदुरांच्या घरी जाऊन भोजन केलेला प्रसंग अत्यंत प्रसिद्ध आणि अर्थपूर्ण मानला जातो. हा प्रसंग केवळ आदरातिथ्याचा नसून धर्म, भक्ती, नीतिमत्ता आणि अहंकार यांच्यातील संघर्ष दाखवणारा आहे.
कुरुक्षेत्राच्या महायुद्धापूर्वी पांडव आणि कौरव यांच्यातील वाद मिटावा यासाठी श्रीकृष्ण स्वतः शांतिदूत म्हणून हस्तिनापूरला गेले होते. युधिष्ठिरांनी युद्ध टाळण्यासाठी केवळ पाच गावांची मागणी केली होती. त्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी श्रीकृष्णांनी धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य आणि दुर्योधन यांची भेट घेतली.
श्रीकृष्ण हस्तिनापूरात आल्याची बातमी मिळताच दुर्योधनाने त्यांच्यासाठी भव्य स्वागताची तयारी केली. राजवाड्यात उत्तमोत्तम भोजन, सुवर्णासन आणि अनेक ऐश्वर्यपूर्ण व्यवस्था करण्यात आल्या. परंतु श्रीकृष्णांनी दुर्योधनाचा हा प्रस्ताव स्पष्टपणे नाकारला.
दुर्योधनाला श्रीकृष्णांचे महत्त्व माहीत होते. संपूर्ण आर्यावर्तात श्रीकृष्णांचा प्रभाव होता. जर श्रीकृष्णांनी त्याचे आदरातिथ्य स्वीकारले असते तर लोकांमध्ये असा संदेश गेला असता की श्रीकृष्ण कौरवांच्या बाजूने आहेत.
दुर्योधनाच्या मनात खरी भक्ती किंवा प्रेम नव्हते. त्याचा उद्देश राजकीय आणि स्वार्थी होता. तो श्रीकृष्णांना प्रभावित करून स्वतःच्या बाजूने वळवू इच्छित होता.
महाभारतात श्रीकृष्ण दुर्योधनाला सांगतात की, प्रेमाने दिलेले अन्न किंवा आपत्तीच्या काळात मिळालेले अन्नच स्वीकारावे. तुझ्या मनात माझ्याबद्दल प्रेम नाही आणि मीही कोणत्याही संकटात नाही. दुर्योधनाचे आमंत्रण हे प्रेमातून नव्हे तर अहंकार आणि स्वार्थातून आले होते. त्यामुळे श्रीकृष्णांनी त्याचे भोजन स्वीकारणे योग्य मानले नाही.
यामागे आणखी काही कारणे होती
दुर्योधनाने पांडवांवर अनेक अन्याय केले होते. द्यूतसभा, द्रौपदीचा अपमान, वनवास आणि राज्य न देणे यांसारख्या कृत्यांमुळे तो अधर्माच्या मार्गावर होता. धर्मसंस्थापक असलेल्या श्रीकृष्णांना अशा व्यक्तीचे आदरातिथ्य स्वीकारणे योग्य वाटले नाही.
दुर्योधनाच्या राजवाड्यात वैभव होते, पण प्रेम नव्हते. विदुरांच्या घरी संपत्ती नव्हती, पण निस्सीम भक्ती आणि प्रेम होते. श्रीकृष्णांनी जगाला दाखवून दिले की देवाला वैभवाची नाही तर भक्तीची आवश्यकता असते.
जर श्रीकृष्णांनी दुर्योधनाचे भोजन स्वीकारले असते तर लोकांमध्ये चुकीचा संदेश गेला असता. त्यामुळे त्यांनी धर्माच्या बाजूने उभे राहून आदर्श निर्माण केला.
दुर्योधनाचा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर श्रीकृष्ण थेट विदुरांच्या घरी गेले. विदुर हे धृतराष्ट्राचे मंत्री आणि महान धर्मज्ञ होते. ते श्रीकृष्णांचे अनन्य भक्त होते. श्रीकृष्ण त्यांच्या घरी आल्यामुळे विदुर आणि त्यांची पत्नी अत्यंत आनंदित झाले. लोककथांनुसार विदुरपत्नी इतकी भावविभोर झाली की तिने केळी सोलताना चुकून साल श्रीकृष्णांना दिली आणि फळ फेकून दिले. श्रीकृष्णांनी ती सालसुद्धा प्रेमाने खाल्ली.
ही कथा महाभारताच्या मूळ ग्रंथात नसली तरी भक्तीपरंपरेत अत्यंत लोकप्रिय आहे. तिचा संदेश असा आहे की भगवान भक्ताच्या प्रेमाला महत्त्व देतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: दुर्योधनाचे आमंत्रण प्रेम किंवा भक्तीभावातून नव्हते, तर स्वार्थ आणि राजकीय हेतूंनी प्रेरित होते. त्यामुळे श्रीकृष्णांनी ते स्वीकारले नाही.
Ans: कुरुक्षेत्र युद्धापूर्वी श्रीकृष्ण शांतिदूत म्हणून हस्तिनापूरला गेले होते, त्यावेळी हा प्रसंग घडला.
Ans: विदुर हे श्रीकृष्णांचे निस्सीम भक्त होते. त्यांच्या घरी प्रेम, श्रद्धा आणि निस्वार्थ भाव होता, म्हणून श्रीकृष्ण तेथे गेले.