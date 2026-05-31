Bhanu Saptami 2026: जून महिन्यात कधी आहे भानू सप्तमी, जाणून घ्या तारीख, शुभ वेळ आणि महत्त्व

जेव्हा कोणत्याही महिन्याच्या शुक्ल किंवा कृष्ण पक्षाचा सातवा दिवस रविवारी येतो, तेव्हा त्या दिवशी भानु सप्तमी असते. सध्या अधिक मास सुरू असून, भानु सप्तमी कृष्ण पक्षाच्या सातव्या दिवशी आहे. त्या दिवशी द्विपुष्कर योग असल्यामुळे, तुम्हाला पूजा, पठण, दान, मंत्रोच्चार इत्यादींचे दुप्पट फळ मिळेल. यावेळी, भानु सप्तमीच्या सकाळपासून पंचकांसहित भद्रा योग प्रभावी असतो. अधिक महिन्यात भानू सप्तमी केव्हा आहे, शुभ वेळ आणि महत्त्व जाणून घेऊया
वैदिक पंचांगानुसार, अधिक महिन्यातील कृष्ण पक्षातील सप्तमी तिथी रविवार, ७ जून रोजी पहाटे २:४० वाजता सुरू होईल आणि ८ जून रोजी पहाटे ३:२४ पर्यंत चालेल. उदयतिथीनुसार, सप्तमी तिथी रविवार, ७ जून रोजी आहे त्यामुळे अधिक मासाची भानु सप्तमी ७ जून रोजी असेल.
या वर्षी भानु सप्तमीला दोन शुभ योग तयार होत आहेत. द्विपुष्कर योग सकाळी ५:२३ वाजता सुरू होतो आणि सकाळी ७:५५ पर्यंत टिकतो. या योगादरम्यान केलेल्या कोणत्याही शुभ कार्याचे दुप्पट फळ मिळते. दरम्यान, भानु सप्तमीला रवी योग सकाळी ५:२३ वाजता सुरू होईल आणि सकाळी ७:५५ पर्यंत टिकेल. रवी योगादरम्यान केलेले कार्य यशस्वी मानले जाते.
भानु सप्तमीच्या दिवशी ब्रह्म मुहूर्त पहाटे ४:०२ ते ४:४२ पर्यंत आहे. या ४० मिनिटांच्या वेळेत तुम्ही स्नान करून विश्रांती घ्यावी. भानु सप्तमीचा अभिजीत मुहूर्त सकाळी ११:५२ ते दुपारी १२:४८ पर्यंत आहे. यासाठी सर्वोत्तम वेळ सकाळी ७:०७ ते दुपारी १२:२० पर्यंत आहे. सूर्योदय पहाटे ५:२३ वाजता होईल. सकाळी सूर्यदेवाची पूजा करून त्यांना अर्घ्य अर्पण करा. सूर्याच्या कृपेने तुमच्या इच्छा पूर्ण होतील.
पौराणिक मान्यतेनुसार, भानु सप्तमीच्या दिवशीच सूर्यदेव सात घोड्यांनी ओढलेल्या रथावर स्वार होऊन प्रथम प्रकट झाले. या दिवशी सूर्याची पूजा केल्याने मान, कीर्ती आणि उच्च दर्जा प्राप्त होतो. कुंडलीतील सूर्य दोष दूर होतात. सूर्याच्या आशीर्वादाने धन आणि समृद्धी प्राप्त होते, तसेच त्वचारोगांपासून मुक्ती मिळते.
Ans: भानू सप्तमी हा भगवान सूर्यदेवांना समर्पित विशेष दिवस आहे. रविवारी येणारी सप्तमी तिथी अत्यंत शुभ मानली जाते.
Ans: या दिवशी सूर्योपासना केल्याने आरोग्य, यश, आत्मविश्वास आणि सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होते, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: सूर्योदयाच्या वेळी सूर्यदेवांना जल अर्पण केल्याने पापांचा नाश होतो आणि जीवनात सुख-समृद्धी येते, असे मानले जाते.