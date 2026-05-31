Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • When Is Bhanu Saptami In The Month Of June Auspicious Time And Importance

Bhanu Saptami 2026: जून महिन्यात कधी आहे भानू सप्तमी, जाणून घ्या तारीख, शुभ वेळ आणि महत्त्व

Updated On: May 31, 2026 | 11:40 AM IST
जाहिरात
सारांश

भानु सप्तमी अधिक महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील सातव्या दिवशी, म्हणजेच रविवारी येते. या वर्षी भानु सप्तमीला द्विपुष्कर योग आणि रवी योग असणार आहे. यावेळी सकाळपासून भद्रा देखील असणार आहे. भानु सप्तमीला सूर्याची पूजा केल्याने धन, समृद्धी, कीर्ती आणि प्रगती प्राप्त होते, तसेच त्वचारोग आणि सूर्य दोषापासून मुक्ती मिळते.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • जून महिन्यात भानू सप्तमी कधी आहे
  • भानू सप्तमीला कोणते शुभ योग तयार होत आहे
  • भानू सप्तीचे महत्त्व
 

जेव्हा कोणत्याही महिन्याच्या शुक्ल किंवा कृष्ण पक्षाचा सातवा दिवस रविवारी येतो, तेव्हा त्या दिवशी भानु सप्तमी असते. सध्या अधिक मास सुरू असून, भानु सप्तमी कृष्ण पक्षाच्या सातव्या दिवशी आहे. त्या दिवशी द्विपुष्कर योग असल्यामुळे, तुम्हाला पूजा, पठण, दान, मंत्रोच्चार इत्यादींचे दुप्पट फळ मिळेल. यावेळी, भानु सप्तमीच्या सकाळपासून पंचकांसहित भद्रा योग प्रभावी असतो. अधिक महिन्यात भानू सप्तमी केव्हा आहे, शुभ वेळ आणि महत्त्व जाणून घेऊया

कधी आहे भानू सप्तमी

वैदिक पंचांगानुसार, अधिक महिन्यातील कृष्ण पक्षातील सप्तमी तिथी रविवार, ७ जून रोजी पहाटे २:४० वाजता सुरू होईल आणि ८ जून रोजी पहाटे ३:२४ पर्यंत चालेल. उदयतिथीनुसार, सप्तमी तिथी रविवार, ७ जून रोजी आहे त्यामुळे अधिक मासाची भानु सप्तमी ७ जून रोजी असेल.

शुभ योगामध्ये भानू सप्तमी

या वर्षी भानु सप्तमीला दोन शुभ योग तयार होत आहेत. द्विपुष्कर योग सकाळी ५:२३ वाजता सुरू होतो आणि सकाळी ७:५५ पर्यंत टिकतो. या योगादरम्यान केलेल्या कोणत्याही शुभ कार्याचे दुप्पट फळ मिळते. दरम्यान, भानु सप्तमीला रवी योग सकाळी ५:२३ वाजता सुरू होईल आणि सकाळी ७:५५ पर्यंत टिकेल. रवी योगादरम्यान केलेले कार्य यशस्वी मानले जाते.

Ahilyabai Holkar Jayanti: काशी विश्वनाथसह अनेक मंदिरांच्या जीर्णोद्धारामागील लोकमाता अहिल्याबाईंचे योगदान

काय आहे मुहूर्त

भानु सप्तमीच्या दिवशी ब्रह्म मुहूर्त पहाटे ४:०२ ते ४:४२ पर्यंत आहे. या ४० मिनिटांच्या वेळेत तुम्ही स्नान करून विश्रांती घ्यावी. भानु सप्तमीचा अभिजीत मुहूर्त सकाळी ११:५२ ते दुपारी १२:४८ पर्यंत आहे. यासाठी सर्वोत्तम वेळ सकाळी ७:०७ ते दुपारी १२:२० पर्यंत आहे. सूर्योदय पहाटे ५:२३ वाजता होईल. सकाळी सूर्यदेवाची पूजा करून त्यांना अर्घ्य अर्पण करा. सूर्याच्या कृपेने तुमच्या इच्छा पूर्ण होतील.

भानु सप्तमीच्या दिवशी भद्रा आणि पंचक

भानु सप्तमीला ब्रह्म मुहूर्त ४:०२ ते ४:४२ पर्यंत आहे किंवा तुम्ही स्नान करून ४० मिनिटे विश्रांती घेऊ शकता. भानु सप्तमीला अभिजीत मुहूर्त सकाळी ११:५२ ते दुपारी १२:४८ पर्यंत आहे. यासाठी सर्वोत्तम वेळ सकाळी ७:०७ ते दुपारी १२:२० पर्यंत आहे. सूर्योदय सकाळी ५:२३ वाजता होईल. सकाळी सूर्यदेवाची पूजा करा आणि जल अर्पण करा. सूर्याचार्य, तुमच्या इच्छा पूर्ण होतील.

Jyotiba story: ज्योतिबाला मीठ पीठ का वाहतात? ते अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

भानु सप्तमीचे महत्त्व

पौराणिक मान्यतेनुसार, भानु सप्तमीच्या दिवशीच सूर्यदेव सात घोड्यांनी ओढलेल्या रथावर स्वार होऊन प्रथम प्रकट झाले. या दिवशी सूर्याची पूजा केल्याने मान, कीर्ती आणि उच्च दर्जा प्राप्त होतो. कुंडलीतील सूर्य दोष दूर होतात. सूर्याच्या आशीर्वादाने धन आणि समृद्धी प्राप्त होते, तसेच त्वचारोगांपासून मुक्ती मिळते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भानू सप्तमी म्हणजे काय?

    Ans: भानू सप्तमी हा भगवान सूर्यदेवांना समर्पित विशेष दिवस आहे. रविवारी येणारी सप्तमी तिथी अत्यंत शुभ मानली जाते.

  • Que: भानू सप्तमीचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: या दिवशी सूर्योपासना केल्याने आरोग्य, यश, आत्मविश्वास आणि सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: भानू सप्तमीच्या दिवशी सूर्योदयाच्या वेळी अर्घ्य देण्याचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: सूर्योदयाच्या वेळी सूर्यदेवांना जल अर्पण केल्याने पापांचा नाश होतो आणि जीवनात सुख-समृद्धी येते, असे मानले जाते.

Web Title: When is bhanu saptami in the month of june auspicious time and importance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 11:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilyabai Holkar Jayanti: काशी विश्वनाथसह अनेक मंदिरांच्या जीर्णोद्धारामागील लोकमाता अहिल्याबाईंचे योगदान
1

Ahilyabai Holkar Jayanti: काशी विश्वनाथसह अनेक मंदिरांच्या जीर्णोद्धारामागील लोकमाता अहिल्याबाईंचे योगदान

Jyotiba story: ज्योतिबाला मीठ पीठ का वाहतात? ते अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या
2

Jyotiba story: ज्योतिबाला मीठ पीठ का वाहतात? ते अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

Shukra Nakshatra Gochar 2026: ज्येष्ठ पौर्णिमेला शुक्र पुनर्वसू नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या जीवनात येणार सुख समृद्धी
3

Shukra Nakshatra Gochar 2026: ज्येष्ठ पौर्णिमेला शुक्र पुनर्वसू नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या जीवनात येणार सुख समृद्धी

Numberlogy: ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या दिवशी या मुलांकाच्या लोकांना नोकरी व्यवसायात होईल फायदा
4

Numberlogy: ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या दिवशी या मुलांकाच्या लोकांना नोकरी व्यवसायात होईल फायदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bhanu Saptami 2026: जून महिन्यात कधी आहे भानू सप्तमी, जाणून घ्या तारीख, शुभ वेळ आणि महत्त्व

Bhanu Saptami 2026: जून महिन्यात कधी आहे भानू सप्तमी, जाणून घ्या तारीख, शुभ वेळ आणि महत्त्व

May 31, 2026 | 11:40 AM
Mumbai University Admission: मुंबई विद्यापीठाच्या ‘दूरस्थ व ऑनलाईन शिक्षण केंद्रात’ प्रवेश प्रक्रिया सुरू; घरबसल्या मिळवा पदवी!

Mumbai University Admission: मुंबई विद्यापीठाच्या ‘दूरस्थ व ऑनलाईन शिक्षण केंद्रात’ प्रवेश प्रक्रिया सुरू; घरबसल्या मिळवा पदवी!

May 31, 2026 | 11:36 AM
‘Brown’ ट्रेलर रिलीज! करिश्मा कपूरची दमदार एन्ट्री,बेबी डॉलपासून धडाकेबाज पोलिस अधिकारीपर्यंतचा प्रवास

‘Brown’ ट्रेलर रिलीज! करिश्मा कपूरची दमदार एन्ट्री,बेबी डॉलपासून धडाकेबाज पोलिस अधिकारीपर्यंतचा प्रवास

May 31, 2026 | 11:35 AM
Mumbai News: मध्य रेल्वेच्या जागेवर १६ हजार बेकायदेशीर झोपड्या! कुर्ला-ट्रॉम्बे, कल्याण, डोंबिवलीत सर्वाधिक विळखा

Mumbai News: मध्य रेल्वेच्या जागेवर १६ हजार बेकायदेशीर झोपड्या! कुर्ला-ट्रॉम्बे, कल्याण, डोंबिवलीत सर्वाधिक विळखा

May 31, 2026 | 11:34 AM
US Court Verdict : अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या तरुणाला १० वर्षांचा तुरुंगवास; अल्पवीयन मुलींच्या शोषणप्रकरणी कोर्टाचा निर्णय

US Court Verdict : अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या तरुणाला १० वर्षांचा तुरुंगवास; अल्पवीयन मुलींच्या शोषणप्रकरणी कोर्टाचा निर्णय

May 31, 2026 | 11:32 AM
Market क्लोजिंग टाईम वाढणार! ऑगस्टपासून गुंतवणूकदारांना ट्रेडिंगसाठी मिळणार अधिक वेळ; नेमका काय आहे NSE चा प्लॅन?

Market क्लोजिंग टाईम वाढणार! ऑगस्टपासून गुंतवणूकदारांना ट्रेडिंगसाठी मिळणार अधिक वेळ; नेमका काय आहे NSE चा प्लॅन?

May 31, 2026 | 11:15 AM
दिवसा पडला रात्रीसारखा अंधार! पाकिस्तानहून आलेल्या वाळूच्या महावादळाने राजस्थान हादरलं

दिवसा पडला रात्रीसारखा अंधार! पाकिस्तानहून आलेल्या वाळूच्या महावादळाने राजस्थान हादरलं

May 31, 2026 | 11:14 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM