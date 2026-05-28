रात्री ११:२५ नंतर नवी मुंबई ‘राम भरोसे’! वाशी-ठाणे मार्गावर लोकल गाड्यांच्या अभावामुळे हजारो प्रवाशांचे प्रचंड

वाशीहून ठाण्याकडे जाणारी शेवटची लोकल रात्री ११:२५ वाजता सुटते; ही सेवा रात्री १२:०० किंवा १२:३० वाजेपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी गेल्या काही काळापासून सातत्याने केली जात आहे. २० मे रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष सतीश कुमार, खासदार प्रवीण खंडेलवाल आणि व्यापारी महासंघटना ‘CAIT’ (Confederation of All India Traders) चे पदाधिकारी यांच्यात झालेल्या बैठकीतही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.
‘CAIT’ चे राष्ट्रीय सचिव शंकर ठक्कर यांनी सांगितले की, मुंबईच्या लोकल रेल्वे जाळ्याशी संबंधित विविध समस्या मंत्र्यांसमोर मांडत असताना, त्यांनी विशेषत्वाने वाशी ते ठाणे या मार्गावर रात्री १२:०० वाजेनंतरही लोकल सेवा सुरू करण्याची विनंती केली. यावर, रेल्वे मंत्र्यांनी या प्रकरणाचा तातडीने विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले. आता रेल्वे प्रशासन वाशीहून सुटणाऱ्या रात्रीच्या सेवांचा विस्तार कधी करते आणि जनतेला या अत्यंत आवश्यक सुविधेचा लाभ कधी मिळवून देते, हे पाहणे बाकी आहे. यापूर्वी, प्रवासी संघटना आणि व्यापाऱ्यांनी स्थानिक खासदार नरेश म्हस्के यांच्याकडेही या समस्येकडे लक्ष घालण्याचे आवाहन केले होते.
Mumbai AC Local: मुंबईकरांची ‘AC लोकल’ला पहिली पसंती; दररोज तब्बल 1 लाख 30 हजार प्रवाशांची रेकॉर्डतोड गर्दी
ठाणे, वाशी आणि पनवेल यांना जोडणारी ट्रान्स-हार्बर लोकल सेवा अत्यंत यशस्वी ठरली आहे. असे असूनही, या मार्गावर धावणाऱ्या गाड्यांच्या संख्येत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. प्रवाशांचे असे म्हणणे आहे की, ट्रान्स-हार्बर लोकलचे वेळापत्रक गेल्या अनेक वर्षांपासून जैसे-थेच राहिले आहे; याउलट, याच काळात प्रवाशांची संख्या मात्र अनेक पटींनी वाढली आहे. सध्या, वाशीहून ठाण्याकडे जाणारी शेवटची लोकल रात्री ११:२५ वाजता सुटते; त्यानंतर कोणतीही रेल्वे सेवा उपलब्ध नसते. रात्रीच्या वेळी, नवी मुंबईहून ठाणे, मुलुंड, डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ, उल्हासनगर, टिटवाळा आणि इतर गंतव्यस्थानांकडे प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या लक्षणीय असते. दैनंदिन प्रवाशांव्यतिरिक्त, ठाण्याहून सुटणाऱ्या विविध लांब पल्ल्याच्या ‘एक्स्प्रेस’ आणि ‘मेल’ गाड्या पकडण्यासाठी हजारो प्रवासी नवी मुंबईहून ठाण्याकडे प्रवास करतात. रात्री उशिराच्या वेळी लोकल रेल्वे सेवा उपलब्ध नसल्यामुळे, या प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागतो. ही अडचण दूर करण्यासाठी, शेवटच्या लोकल गाडीची सेवा किमान रात्री १२:०० किंवा १२:३० वाजेपर्यंत वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे.
व्यापारी महासंघ ‘CAIT’ (Confederation of All India Traders) चे राष्ट्रीय सचिव शंकर ठक्कर यांनी नमूद केले की, नवी मुंबईमध्ये ‘ठाणे-बेलापूर MIDC’ जो आशियातील सर्वात मोठा औद्योगिक पट्टा आहे स्थित आहे. ठाणे, कल्याण आणि इतर उपनगरांतून मोठ्या संख्येने लोक कामासाठी येथे ये-जा करतात. शिवाय, ठाणे, मुलुंड, कल्याण-डोंबिवली आणि इतर भागांतून हजारो व्यापारी आणि त्यांचे कर्मचारी, येथे असलेल्या APMC (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) मार्केटमध्ये कामासाठी येतात. अलीकडच्या काही वर्षांत, नवी मुंबईमध्ये मोठ्या संख्येने ‘IT’ (माहिती तंत्रज्ञान) कंपन्यांनी आपले कामकाज सुरू केले आहे. परिणामी, या कंपन्यांमध्ये कामासाठी नवी मुंबईला येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रवाशांची विशेषतः महिला आणि तरुण व्यावसायिकांची संख्या खूप मोठी आहे. या सर्व व्यक्तींच्या सोयीसाठी, रेल्वे मंत्र्यांनी रात्री उशिरापर्यंत लोकल रेल्वे सेवा सुरू ठेवण्यास त्वरित मंजुरी द्यावी.
खाद्यतेल व्यापारी महासंघाचे सरचिटणीस तरुण जैन यांनी सांगितले की, वाशी हे जरी एक प्रमुख व्यापारी केंद्र असले, तरी नवी मुंबई-ठाणे पट्ट्यामध्ये अनेक बहुराष्ट्रीय ‘IT’ कंपन्या, उत्पादन उद्योग, मुद्रणालये आणि इतर औद्योगिक संस्थाही कार्यरत आहेत; जिथे हजारो लोक अहोरात्र (२४ तास) काम करतात. शिवाय, उत्तर आणि दक्षिण भारताकडे जाणाऱ्या अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्या रात्री उशिरा ठाण्यावरून जातात; या गाड्या वेळेवर पकडण्यासाठी, नवी मुंबईतील रहिवाशांना आपल्या घरातून खूप आधीच निघावे लागते. परिणामी, या प्रदेशात रात्री उशिरा धावणाऱ्या रेल्वे सेवांची वारंवारता वाढवल्यास हजारो प्रवाशांना प्रचंड दिलासा मिळेल आणि त्याच वेळी रेल्वेच्या महसुलातही वाढ होईल.
Mumbai Local: मध्य रेल्वेच्या १० स्थानकांवर सुरू होणार ‘आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष’; खासदार संजय दिना पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश