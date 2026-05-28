Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

“चित्रपटांपेक्षा माणसांची ‘होप’ बनण्यातच खरे समाधान”- सोनू सूद; मोहोळ तालुक्यातील मसलेचौधरी गाव दत्तक

Updated On: May 28, 2026 | 09:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

चित्रपटांचे यश, पुरस्कार आणि बॉक्स ऑफिसचे आकडे महत्त्वाचे असले तरी एखाद्या सामान्य माणसाची आशा बनण्यात जे समाधान मिळते, ते कोणत्याही यशापेक्षा मोठे असते, अशी भावना अभिनेता व समाजसेवक सोनू सूद यांनी व्यक्त केली.

Sonu Sood adopts Masalechaudhari village in Maharashtra, Sonu Sood adopts village, Sonu Sood, Sonu sood Charity foundation,

अभिनेते सोनू सूद यांनी घेतले मोहोळ तालुक्यातील मसलेचौधरी गाव दत्तक

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सोलापूर, शहर प्रतिनिधी: चित्रपटांचे यश, पुरस्कार आणि बॉक्स ऑफिसचे आकडे महत्त्वाचे असले तरी एखाद्या सामान्य माणसाची आशा बनण्यात जे समाधान मिळते, ते कोणत्याही यशापेक्षा मोठे असते, अशी भावना अभिनेता व समाजसेवक सोनू सूद यांनी व्यक्त केली.

सोलापूरातील पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ‘सोनू सूद चॅरिटी फाउंडेशन’, ‘उन्नती’ उपक्रम, सामाजिक कार्य, ग्रामीण विकास, शिक्षण, आरोग्य आणि राजकारणातील प्रवेशाबाबत मनमोकळेपणाने भूमिका मांडली.कोविड काळात मजुरांना घरी पोहोचवण्यापासून सुरू झालेला प्रवास आज शिक्षण, वैद्यकीय मदत, रोजगारनिर्मिती आणि ग्रामीण विकासापर्यंत पोहोचल्याचे सांगताना सोनू सूद म्हणाले, ही लढाई एकट्याने जिंकता येत नाही. पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य लोकांच्या सहकार्यामुळेच हजारो लोकांपर्यंत मदत पोहोचवणे शक्य झाले.

यावेळी त्यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील ‘उन्नती’ प्रकल्पाची माहिती दिली. मोहोळ तालुक्यातील मसलेचौधरी गाव दत्तक घेतल्याचे सांगत, त्या गावात रस्ते, ड्रेनेज, वीज, शौचालये, आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा उभारण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. ग्रामीण शाळांमधील मूलभूत सुविधांचा प्रश्न गंभीर असल्याचे नमूद करताना ते म्हणाले, अनेक शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नसते. अशा छोट्या पण महत्त्वाच्या समस्यांवर काम करण्याची गरज आहे. सोलापूर आणि परिसरातील गरजू शाळांची माहिती दिल्यास मदतीचा प्रयत्न करू असे त्यांनी सांगितले.

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठीही फाउंडेशन कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. एका मुलाला शिक्षण दिल्यास त्याच्या पुढील पिढ्यांचे भविष्य बदलू शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.आपण सर्वांनी मिळून काम केले, तर पुढील दहा वर्षांत हजारो लोकांचे आयुष्य बदलू शकतो, असा आशावाद व्यक्त केला.

या पत्रकार परिषदेस चित्रकार विपुल मिरजकर, रूपल पांडे , मानसी, राहुल बऱ्हाणपूरकर आदी उपस्थित होते.

बस चालक-कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासाठी MSRTC-HNCII पुढे; कर्करोग तपासणी आणि जनजागृती अभियान

सध्या तरी राजकारणात जाण्याचा विचार नाही

राजकारणात प्रवेशाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर सोनू सूद यांनी सध्या तरी कोणताही राजकीय विचार नसल्याचे स्पष्ट केले. राज्यसभेसह अनेक मोठ्या ऑफर्स आल्या मात्र सध्या समाजकार्यातून लोकांशी जोडलेले राहणे मला अधिक महत्त्वाचे वाटते, असे ते म्हणाले.सरकारसोबत सामाजिक प्रकल्पांमध्ये सहकार्य करण्यास आपण तयार असल्याचे सांगताना सोनू सूद म्हणाले, सरकारी यंत्रणांसोबत समन्वय साधून अनेक ठिकाणी शाळा आणि सुविधा उभारण्याचे काम केले आहे. सहकार्याने मोठे बदल घडवता येऊ शकतात.

मोकाट कुत्र्यांसाठी शेल्टर होमची गरज

मोकाट कुत्र्यांच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी शेल्टर होमची गरज आहे. प्रश्न सोडवण्यासाठी केवळ महापालिका किंवा सरकारवर अवलंबून न राहता नागरिकांनीही सहभाग घेतला पाहिजे,असे त्यांनी नमूद केले.

Buldhana News : गोवंश संरक्षणासाठी सरकारचे कठोर पाऊल! जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती; अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाईचे निर्देश

Web Title: Sonu sood adopts masalechaudhari village in maharashtra

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 09:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ऊस बिलासाठी रणांगण!’ सोलापुरात शेतकऱ्यांचे बेमुदत ठिय्या आंदोलन तीव्र; प्रशासनाची विनंती धुडकावली
1

‘ऊस बिलासाठी रणांगण!’ सोलापुरात शेतकऱ्यांचे बेमुदत ठिय्या आंदोलन तीव्र; प्रशासनाची विनंती धुडकावली

भाजपचा ‘शिंदे पॅटर्न’ सोलापुरात? विधानपरिषदेसाठी महिला चेहऱ्याला संधीची जोरदार चर्चा; अंतिम क्षणापर्यंत उमेदवारीवर सस्पेन्स कायम
2

भाजपचा ‘शिंदे पॅटर्न’ सोलापुरात? विधानपरिषदेसाठी महिला चेहऱ्याला संधीची जोरदार चर्चा; अंतिम क्षणापर्यंत उमेदवारीवर सस्पेन्स कायम

Solapur Crime: सोशल मीडियावर लोकप्रिय असलेल्या रोहिणी पाराध्येने गळफास घेत संपवलं जीवन
3

Solapur Crime: सोशल मीडियावर लोकप्रिय असलेल्या रोहिणी पाराध्येने गळफास घेत संपवलं जीवन

“नो लिमिट, नो ब्लॅक मार्केट!”, जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; पंढरपूर पेट्रोल पंपावर अचानक धाड
4

“नो लिमिट, नो ब्लॅक मार्केट!”, जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; पंढरपूर पेट्रोल पंपावर अचानक धाड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मानोऱ्यात हागणदारीमुक्तीचा बोजवारा! उघड्यावर जाण्याचे प्रकार; आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर

मानोऱ्यात हागणदारीमुक्तीचा बोजवारा! उघड्यावर जाण्याचे प्रकार; आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर

May 28, 2026 | 09:45 PM
शहरातल्या ट्राफिकसाठी कोणत्या कार आहेत तुमच्यासाठी बेस्ट? वाचा हे 5 पर्याय

शहरातल्या ट्राफिकसाठी कोणत्या कार आहेत तुमच्यासाठी बेस्ट? वाचा हे 5 पर्याय

May 28, 2026 | 09:33 PM
रात्री ११:२५ नंतर नवी मुंबई ‘राम भरोसे’! वाशी-ठाणे मार्गावर लोकल गाड्यांच्या अभावामुळे हजारो प्रवाशांचे प्रचंड

रात्री ११:२५ नंतर नवी मुंबई ‘राम भरोसे’! वाशी-ठाणे मार्गावर लोकल गाड्यांच्या अभावामुळे हजारो प्रवाशांचे प्रचंड

May 28, 2026 | 09:22 PM
“चित्रपटांपेक्षा माणसांची ‘होप’ बनण्यातच खरे समाधान”- सोनू सूद; मोहोळ तालुक्यातील मसलेचौधरी गाव दत्तक

“चित्रपटांपेक्षा माणसांची ‘होप’ बनण्यातच खरे समाधान”- सोनू सूद; मोहोळ तालुक्यातील मसलेचौधरी गाव दत्तक

May 28, 2026 | 09:20 PM
Buldhana News : गोवंश संरक्षणासाठी सरकारचे कठोर पाऊल! जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती; अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाईचे निर्देश

Buldhana News : गोवंश संरक्षणासाठी सरकारचे कठोर पाऊल! जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती; अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाईचे निर्देश

May 28, 2026 | 09:12 PM
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचं मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र, पक्ष सोडलेल्या ‘त्या’ नेत्याला पद न देण्याची मागणी

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचं मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र, पक्ष सोडलेल्या ‘त्या’ नेत्याला पद न देण्याची मागणी

May 28, 2026 | 09:05 PM
World Menstrual Hygiene Day : ‘वर्ल्ड मेन्स्ट्रुअल हायजीन डे’ निमित्त धारावीत विशेष शिबिर संपन्न!

World Menstrual Hygiene Day : ‘वर्ल्ड मेन्स्ट्रुअल हायजीन डे’ निमित्त धारावीत विशेष शिबिर संपन्न!

May 28, 2026 | 09:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM