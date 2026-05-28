शहरातल्या ट्राफिकसाठी कोणत्या कार आहेत तुमच्यासाठी बेस्ट? वाचा हे 5 पर्याय

Updated On: May 28, 2026 | 09:33 PM IST
शहरांमधल्या ट्राफिकसाठी उत्तम पर्याय म्हणून आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत हे 5 कारचे बेटर ऑप्शन्स. ऑफिस, मार्केट किंवा दैनंदिन कामांसाठी हे पर्याय तुम्हाला उपयोगी ठरतील.

जर तुम्हीही रोजरोज शहरांमधल्या ट्राफिकमध्ये गाडी चालवून कंटाळून गेला असाल आणि अशी कार शोधत असाल कि जी छोटी असेल आणि आरामात पार्क होऊन जाईल. तर ही बातमी फक्त तुमच्याचसाठी आहे. आजकाल मोठ्या शहरांत तुफान ट्राफिकमुळे आणि छोट्या छोट्या रस्त्यांमुळे लोक मोठ्या SUV गाड्यांच्याऐवजी छोट्या हैचबैक आणि मायक्रो-SUV कार जास्त पसंत करत आहेत.

अशा कार फक्त गर्दीच्या रस्त्यातूनच पटकन निघत नाहीत तर यांचा मेंटेनंसही कमी असतो. इंधन ही कमी खर्च होत असते. याच गोष्टींना लक्षात ठेवत आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत, अशा पाच कार ज्या नेहमीच्या दैनदिन वापरासाठीही उपयुक्त आहेत.

Tata Punch

पहिली कार आहे ती म्हणजे टाटा पंच, जिचा आकार लहान आहे, यामुळे शहरांमधल्या ट्राफिकमधून ती सहजासहजी निघू शकते. रस्त्यावरही ही कार कोणत्याही SUV सारखीच वाटते. 1.2 लिटर पेट्रोल इंजिनच्या बरोबर, शहराच्या हिशोबाने आरामदायक प्रवास, ही कार देऊ शकते. कारमध्ये 10.25 इंचाचा मोठा टचस्क्रीन, सनरुफ 360 डिग्री कॅमेरा आणि सेफ्टी फीचर्स दिलेले आहेत. त्यामुळेच ही कार तरुणांमध्ये आणि कुटुंबांमध्येही पसंत केली जातीय. गाडीची एक्स शोरूम किंमत 5.65 लाख रुपयांपासून सुरु होते.

Maruti Swift

मारुती सुझुकी स्विफ्टचं नाव भारतीय बाजारात कित्येक वर्षांपासून विश्वासार्ह मानलं जातं. ही कार विशेषतः आपल्या जबरदस्त मायलेज, हलकं स्टीयरिंग आणि दमदार इंजिनसाठी ओळखले जाते. शहरांच्या ट्राफिकमध्ये स्विफ्ट चालवणं सोपं यासाठी होतं कारण या कारचं इंजिन लवकर पिकअप घेतं आणि त्यामुळे ओवरटेक करणं सोपं जातं. नवीन स्विफ्टमध्ये तर अजून चांगले फीचर्स आणि मायलेज दिलं गेलं आहे. पेट्रोल मॉडेल जवळपास 25 किमी प्रती लिटर तर CNG मॉडेल 33 किमी एवढ मायलेज काढू शकतं. या कारची किंमत 5.79 लाख रुपयांपासून सुरु होते.

Nissan Magnite

हा पर्याय त्या लोकांसाठी आहे, ज्यांना बजेट मध्ये स्टायलीश आणि फीचर-लोडेड SUV हवी आहे. याच्यात डिजीटल  इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कॅमेरा आणि मोठी टचस्क्रीन दिलेली आहे. कारचा आकार छोटा असल्याने, छोट्या रस्त्यांनी  आणि पार्किंगसाठीही काही अडचण येत नाही. या कारची किंमत 5.79 लाख रुपयांपासून सुरु होते.

Hyundai Grand i10 Nios

जर तुम्हाला अशी कार हवी असेल ज्यात आराम, फीचर्स आणि अगदी सफाईदार ड्रायविंग हवे असेल, तर Hyundai Grand i10 Nios ही कार तुमच्यासाठी बेस्ट आहे. ज्यांना र्प्जाचा लांबचा प्रवास गाठायचा असतो, त्यांची ही कार पहिली पसंती आहे.  या कारमध्ये  8 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, रियर AC वेंट्स अशा बऱ्याच अद्ययावत सुविधा दिलेल्या आहेत. या कारची किंमत जवळपास 5.55 लाख रुपयांपासून सुरु होते.

Maruti Alto K10

जर तुमचं बजेट कमी आहे आणि नेहमीच्या ऑफिसला येण्या-जाण्यासाठी किंवा दैनदिन गोष्टींसाठी एक चांगलीकार बघत असाल तर, Maruti Alto K10 सगळ्यात भारी पर्याय असेल. अगदी छोटा आकार असल्याने ही गाडी छोट्या गल्ल्यांमधून आणि रस्त्यावरून अगदी सहज जाऊ शकते. हिचा टर्निंग रेडीयसही कमी असल्याने, पार्किंग करण्यासाठीही जास्त कष्ट घ्यावे लागत नाही. या कारची सगळ्यात मोठी खासियत म्हणजे हिच मायलेजच होय.

 

Published On: May 28, 2026 | 09:33 PM

