Numberlogy: बुधादित्य योग आणि मकरसंक्रांतीचा या मूलांकांच्या लोकांना होणार फायदा

आज बुधवार, 14 जानेवारीचा दिवस. आज मकरसंक्रांत आहे. आज अंक 5 असणाऱ्या लोकांचा स्वामी ग्रह बुध आहे. आज बुधवारचा दिवस असल्याने आज बुध ग्रहाचा प्रभाव राहील आणि बुधाचा अंक 5 आहे. मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांना नवीन योजनांचा लाभ मिळेल आणि जोडीदारासोबत वेळ घालवाल. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. सकारात्मक विचाराने सर्व कामे पूर्ण कराल. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस अनुकूल राहील. धनलाभ होईल. न्यायालयीन बाबतीत अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.
मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल. आर्थिक समस्या दूर होतील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी नवीन योजना आखू शकता. गुंतवणूक करणे फायदेशीर राहील. नोकरीच्या नवीन संधी मिळतील. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.
मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. व्यवसायात प्रगती होईल. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.
मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी अडचणी येऊ शकतात त्यामुळे तुमच्यावरील ताण वाढेल. आर्थिक बाबतीत गुंतवणूक करताना विचारपूर्वक निर्णय घ्या. कामाच्या ठिकाणी काही समस्या जाणवू शकतात . कुटुंबात सामान्य वातावरण राहील.
मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी नवीन योजना आखू शकता. आर्थिक लाभ होईल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.
मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस धावपळीचा राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही व्यस्त राहाल. आर्थिक बाबतीत गुंतवणूक करणे फायदेशीर राहील. त्याचा तुम्हाला भविष्यात फायदा होईल. व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी भागीदारासोबत बाहेर जाऊ शकता. वाहनाची खरेदी करण्यासाठी आजचा दिवस चांगला राहील.
मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक समस्याचा सामना करत असाल तर ते दूर होतील. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा कामाच्या ठिकाणी मान आणि सन्मान वाढेल. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.
मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी समस्या येऊ शकतात. महत्त्वाचे निर्णय घेताना सावध रहा. आरोग्याची काळजी घ्यावी. खाण्यापिण्याच्या सवयीकडे लक्ष द्या.
मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. आर्थिक लाभ होऊ शकतो. दीर्घकाळापासून अडकलेले पैसे तुम्हाला परत मिळू शकतात. कामाच्या ठिकाणी रखडलेले काम पूर्ण करू शकता. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)