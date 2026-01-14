Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Numberlogy Actrology Radical Budhaditya Yoga And Makar Sankranti 14 January 1 To 9

Numberlogy: बुधादित्य योग आणि मकरसंक्रांतीचा या मूलांकांच्या लोकांना होणार फायदा

बुधवार, 14 जानेवारी रोजी बुधादित्य योग असणार आहे. सूर्य आणि बुधाची युती होणार आहे. या योगामुळे व्यक्तीला मान सन्मान मिळतो. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Jan 14, 2026 | 08:26 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

आज बुधवार, 14 जानेवारीचा दिवस. आज मकरसंक्रांत आहे. आज अंक 5 असणाऱ्या लोकांचा स्वामी ग्रह बुध आहे. आज बुधवारचा दिवस असल्याने आज बुध ग्रहाचा प्रभाव राहील आणि बुधाचा अंक 5 आहे. मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांना नवीन योजनांचा लाभ मिळेल आणि जोडीदारासोबत वेळ घालवाल. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. सकारात्मक विचाराने सर्व कामे पूर्ण कराल. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस अनुकूल राहील. धनलाभ होईल. न्यायालयीन बाबतीत अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल. आर्थिक समस्या दूर होतील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी नवीन योजना आखू शकता. गुंतवणूक करणे फायदेशीर राहील. नोकरीच्या नवीन संधी मिळतील. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. व्यवसायात प्रगती होईल. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.

Makar Sankrant Horoscope : कोणाला फळणार संक्रात तर कोणावर येईल किक्रांत; ‘या’ राशीच्या लोकांना सावधानतेचा इशारा

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी अडचणी येऊ शकतात त्यामुळे तुमच्यावरील ताण वाढेल. आर्थिक बाबतीत गुंतवणूक करताना विचारपूर्वक निर्णय घ्या. कामाच्या ठिकाणी काही समस्या जाणवू शकतात . कुटुंबात सामान्य वातावरण राहील.

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी नवीन योजना आखू शकता. आर्थिक लाभ होईल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस धावपळीचा राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही व्यस्त राहाल. आर्थिक बाबतीत गुंतवणूक करणे फायदेशीर राहील. त्याचा तुम्हाला भविष्यात फायदा होईल. व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी भागीदारासोबत बाहेर जाऊ शकता. वाहनाची खरेदी करण्यासाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

मूलांक 7

मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक समस्याचा सामना करत असाल तर ते दूर होतील. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा कामाच्या ठिकाणी मान आणि सन्मान वाढेल. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.

Mangal Gochar 2026 : संक्रात ठरणार शुभ! मंगळाची होणार मंगलदृष्टी; ‘या’ चार राशी होणार मालामाल

मूलांक 8

मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी समस्या येऊ शकतात. महत्त्वाचे निर्णय घेताना सावध रहा. आरोग्याची काळजी घ्यावी. खाण्यापिण्याच्या सवयीकडे लक्ष द्या.

मूलांक 9

मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. आर्थिक लाभ होऊ शकतो. दीर्घकाळापासून अडकलेले पैसे तुम्हाला परत मिळू शकतात. कामाच्या ठिकाणी रखडलेले काम पूर्ण करू शकता. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Numberlogy actrology radical budhaditya yoga and makar sankranti 14 january 1 to 9

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 08:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष
1

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष

Budh Gochar 2026: बुध शनिच्या घरात करणार प्रवेश, कुंभ राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ
2

Budh Gochar 2026: बुध शनिच्या घरात करणार प्रवेश, कुंभ राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची केली जाते पूजा, जाणून घ्या
3

Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची केली जाते पूजा, जाणून घ्या

Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल
4

Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या नमकीन बिस्किटांना छिद्र का असतात? कारण वाचून व्हाल आश्चयचकित

आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या नमकीन बिस्किटांना छिद्र का असतात? कारण वाचून व्हाल आश्चयचकित

Jan 21, 2026 | 11:19 AM
Zilla Parishad Election 2026: जिल्हा परिषदेसाठीही पक्षप्रवेशाचा ट्रेंड सुरू ! शिरुरचे माजी आमदाराचा भाजपमध्ये प्रवेश

Zilla Parishad Election 2026: जिल्हा परिषदेसाठीही पक्षप्रवेशाचा ट्रेंड सुरू ! शिरुरचे माजी आमदाराचा भाजपमध्ये प्रवेश

Jan 21, 2026 | 11:19 AM
‘जयकुमार गोरे हे संधीसाधू, त्यांना आमिष दाखवलं गेलं म्हणून ते…’; प्रणिती शिंदेंचा हल्लाबोल

‘जयकुमार गोरे हे संधीसाधू, त्यांना आमिष दाखवलं गेलं म्हणून ते…’; प्रणिती शिंदेंचा हल्लाबोल

Jan 21, 2026 | 11:15 AM
Global Trade: भारतावर 500% टॅरिफ लागणार नाही! Trumpच्या मंत्र्यांचा मोठा खुलासा; रशियन तेलाच्या मुद्द्यावर ‘या’ देशाला शिकवणार धडा

Global Trade: भारतावर 500% टॅरिफ लागणार नाही! Trumpच्या मंत्र्यांचा मोठा खुलासा; रशियन तेलाच्या मुद्द्यावर ‘या’ देशाला शिकवणार धडा

Jan 21, 2026 | 11:13 AM
Sushant Birth Anniversary: कोणत्या गोष्टींना जास्त महत्व देत होता Sushant Singh Rajput? जाणून घ्या अभिनेत्याबद्दल सर्व काही…

Sushant Birth Anniversary: कोणत्या गोष्टींना जास्त महत्व देत होता Sushant Singh Rajput? जाणून घ्या अभिनेत्याबद्दल सर्व काही…

Jan 21, 2026 | 11:10 AM
Dhurandhar 2: रणवीर सिंहच्या चित्रपटात Vicky Kaushalची धमाकेदार एन्ट्री, साकारणार महत्त्वाची भूमिका

Dhurandhar 2: रणवीर सिंहच्या चित्रपटात Vicky Kaushalची धमाकेदार एन्ट्री, साकारणार महत्त्वाची भूमिका

Jan 21, 2026 | 11:03 AM
Union Budget 2026: अर्थसंकल्प 2026 गृहनिर्माण मागणी आणि शहरी विकास टिकवण्यासाठी विकासकांकडून धोरणात्मक पाठिंब्याची मागणी

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प 2026 गृहनिर्माण मागणी आणि शहरी विकास टिकवण्यासाठी विकासकांकडून धोरणात्मक पाठिंब्याची मागणी

Jan 21, 2026 | 11:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM