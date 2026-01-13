Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Mangal Gochar 2026mars Transit Will Be Positive For Aries Leo Scorpio And Pisces

Mangal Gochar 2026 : संक्रात ठरणार शुभ! मंगळाची होणार मंगलदृष्टी; ‘या’ चार राशी होणार मालामाल

मंगळाचे राशी आणि नक्षत्र गोचर शुभफळ देणारं आहे. मात्र त्यातत्या त्यात अशा चार राशी आहेत ज्यांना हे गोचर आर्थिकदृष्ट्या यश देणारं राहणार आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 01:33 PM
Mangal Gochar 2026 : संक्रात ठरणार शुभ! मंगळाची होणार मंगलदृष्टी; ‘या’ चार राशी होणार मालामाल
Follow Us:
Follow Us:
  • संक्रात ठरणार शुभ! मंगळाची होणार मंगलदृष्टी
  • ‘या’ चार राशी होणार मालामाल
Mars Rashi And Nakshatra Transit 2026: मंगळ म्हटला की तो तापट, तामसी आणि धाडसी मानला जातो. याच मंगळाची आता कृपादृष्टी होणार आहे. पंचांगानुसार, मंगळ १६ जानेवारी २०२६ रोजी पहाटे ४ वाजून ३६ मिनिटांनी मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. मंगळाचे राशी आणि नक्षत्र गोचर शुभफळ देणारं आहे. मात्र त्यातत्या त्यात अशा चार राशी आहेत ज्यांना हे गोचर आर्थिकदृष्ट्या यश देणारं राहणार आहे. कोणत्या आहेत या चार राशी जाणून घेऊयात.

यंदाची मकर संक्रात मेष, सिंह, वृश्चिक आणि मीन राशीच्या मंडळींसाठी शुभफळ देणारं आहे. मकरसंक्रातीच्या दोन दिवसांनी म्हणजेच १६ जानेवारीला मंगळाचं गोचर होणार आहे.

मेष

मेष राशीच्या मंडळींसाठी हे गोचर अत्यंत शुभदायी ठरणार आहे. मंगळाच्या गोचरामुळे या मंडळींच्या सर्व इच्छा पूर्ण होणार आहेत. शैक्षणिकदृष्ट्या हे गोचर विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर आहे. स्पर्धा परिक्षेची तयारी करण्यांना मेहनत घेतली तर यश हमखास मिळणार आहे. जे अविवाहित आहेत अशांना देखील हे गोचर सकारात्मक असणार आहे. या काळात विवाहाचे प्रस्ताव येतील. गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल. त्याचबरोबर नोकरदार वर्गाला या काळात पगारवाढीची शक्यता आहे. एकंदरीतच पाहायच झालं तर हे मंगळ गोचर मेषेच्या व्यक्तींना शुभफळ देणारं आहे.

सिंह
कौटुंबिक वातावरणात सकारात्मकता लाभेल. मानसिक तणाव कमी होतील हा काळ तुम्हाला आत्मिक शांतता देणारा ठरेल. त्याचबरोबर तुम्ही जर राजकारण किंवा सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असाला तर या काळात सामाजिक मान सन्मान मिळणार आहे. वैवाहिक आयुष्यात जोडीदाराशी मनमोकळा संवाद घडेल त्यामुळे नातं आणखीनच मजबूत होणार आहे.

वृश्चिक

वृश्चिक राशीच्या मंडळींना हे गोचर सकारात्मक असणार आहे. वृश्चिक राशीचा स्वामी देखील मंगळ असल्याने या मंडळींवर मंगळाची कृपादृष्टी राहिल. वृश्चिक मंडळींना आता पर्यंत जर आर्थिक अडचणी जाणवत होत्या त्या आता कमी होणार असून धनलाभाचा योग आहे. या गोचरामुळे कुंटुबातील किंवा मित्रपरिवाराबरोबर प्रवास घडेल.आता पर्यंत घेतलेल्या मेहनतीला फळ मिळणार आहे. नोकरीत पदोन्नती होणार असून स्वत:ला तुम्ही सिद्ध कराल. त्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास देखील वाढणार आहे.

Makar Sankranti 2026: मकरसंक्रांतीला राशीनुसार करा या गोष्टींचे दान, आर्थिक समस्या होईल दूर

मीन

मीन राशीच्या व्यक्तींना देखील हा काळ खूप सकारात्मक फळ देणारा ठरणार आहे. या काळात भाग्याची पूरेपूर साथ मिळेल. बराच काळ अडकलेली कामं आता पूर्ण होतील, नोकरी व्यवसायात पन्नोदती होईल किंवा मेहनतीला फळ मिळणार आहे. करियर आणि शिक्षणाच्या दृष्टीने काळ सकारात्मिक आहे.अविवाहितांना लग्नाचे प्रस्ताव येतील. कौटुंबिक वातावरण सकारात्मक असेल.

Vastu Tips: घरात काळा-निळा रंग वापरण्यापूर्वी जाणून घ्या वास्तू नियम

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

 

Web Title: Mangal gochar 2026mars transit will be positive for aries leo scorpio and pisces

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 01:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय
1

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

श्रीपाद श्रीवल्लभ आणि गणेश चतुर्थीचा आहे खास संबंध, यामागची पुराणकथा तुम्हाला माहितेय का ?
2

श्रीपाद श्रीवल्लभ आणि गणेश चतुर्थीचा आहे खास संबंध, यामागची पुराणकथा तुम्हाला माहितेय का ?

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम
3

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम

Gupt Navratri 2026: माघ नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी केली जाते देवी भुवनेश्वरीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि महत्त्व
4

Gupt Navratri 2026: माघ नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी केली जाते देवी भुवनेश्वरीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM
महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Jan 22, 2026 | 09:15 PM
GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

Jan 22, 2026 | 09:14 PM
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM