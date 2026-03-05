Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
युद्धाच्या सावटात Epstein Files बॉम्ब! 50 हजार फाइल्समध्ये अडकलेले ट्रम्प यांचे 'ते' गुपित येणार बाहेर?

Epstein Documents Release : स

Updated On: Mar 05, 2026 | 11:20 PM
Epstein Files

युद्धाच्या सावटात Epstein Files बॉम्ब! 50 हजार फाइल्समध्ये अडकलेले ट्रम्प यांचे 'ते' गुपित येणार बाहेर?(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • ट्रम्प यांचा युद्धाचा प्लॅन फसला?
  • युद्धाच्या सावटात एपस्टीन फाइल्समधील ते गुपित येणार बाहेर
  • ट्रम्प यांना मोठा झटका
Trump Epstein Files : वॉशिंग्टन : सध्या मध्यपूर्वेत अमेरिका इराण युद्धाने (US Iran War) तीव्र पेट घेतला आहे. या युद्धामुळे प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. याच वेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यासाठी एक धक्कादायक वृत्त आहे. एपस्टीन प्रकरणात लपलेले ट्रम्प यांचे ते गुपित अखेर बाहेर येणार आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

खळबळजनक! Epstein Files मधून ट्रम्प यांचे नाव जाणीवपूर्वक हटवलं? अमेरिकेच्या राजकारणात पुन्हा भूकंप

इराणवर अमेरिका-इस्रायलने 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी हल्ला केला होता. या हल्ल्याच्या एक महिना आधीच अमेरिकेच्या न्याय सुरक्षा विभागाने कुख्यात लैंगिक गुन्हेगार एपस्टीनशी संबंधित कारनामांचा खुलासा केला होता. ज्यामध्ये ट्रम्प यांच्यासह जगभरातील अनेक नेते, हस्ती, उद्योजकांची नावे समोर आली होती. मात्र ट्रम्प यांनी एपस्टीनशी संबंध असल्याचा नाकारले होते.

दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकन राजकाराणत मोठा भूंकप आला आहे. अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी यांनी केलेल्या धक्कादायक विधानाने खळबळ माजवली आहे.  यामुळे ट्रम्प मोठ्या अडचणीत आले आहेत. त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष पद धोक्यात असल्याचे म्हटले जात आहे.

गायब कागदपत्रांमध्ये ट्रम्प यांचे गुपित येणार बाहेर

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने कुख्यात लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीन(Jeffrey Epstein) शी संबंधित 50 हजार फाइल्स पुन्हा एकदा सार्वजनिक करण्याच्या तायरीत आहे. यामधील गायब झालेली, गहाळ झालेल्या आणखी काही फाइल्स जगासमोर येणार आहेत. दावा केला जात आहे की या ट्रम्प यांच्याशी संबंधित फाइल्स असून त्या जाणूनबुजून प्रसिद्ध करण्यात आल्या नव्हत्या.

सध्या अमेरिकेच्या न्याय विभागाकडे 6 लाख कागपत्रे आहेत. यातील आतापर्यंत केवळ 3 लाख समोर आली आहेत. या फाइल्सचा पुढील संच येत्या आठवड्यात खुला केला जाऊ शकतो असा दावा केला जात आहे. दावा केला जात आहे की, या गायब, गहाळ झालेल्या पत्रांमध्ये ट्रम्प यांचे एपस्टीन संबंध असलेले ठोस पुरावे आहेत. एकेकाळी ट्रम्प एपस्टीनचे खास मित्र होते परंतू ट्रम्प यांनी याला वारंवार फेटाळले.

अटॉर्नी जनरल जगासमोर आणणार ट्रम्पचे धक्कादायक सत्य

धक्कादायक बाब म्हणजे, अमेरिकन सरकारमधील अटॉर्नी जनरल पॉम्ब बॉन्डी ट्रम्प यांचे सत्य जगासमोर उलघडणार आहे. बोन्डी यांनीच ट्रम्प आणि एपस्टीन संबंधित कागपत्रे गायब केल्याचा आरोप आहे. मात्र या प्रकरणात सखोल चौकशीनंतर त्यांनी कोर्टाला गुमराह केल्याचे समोर आले आहे. तसेच त्यांनी  हाऊस कमिटीसमोर हे सत्य मांडले आहे. यामुळे आता ट्रम्प प्रशासनाने आणखी कोणते धक्कादायक सत्य जगापासून लपनू ठेवले आहे हे लवकरच कळेल.

ट्रम्प यांचा युद्धाचा प्लॅन फसला?

याच वेळी दुसरीकडे मध्यपूर्वेत अमेरिका-इराण युद्ध सुरु आहे. दावा केला जात आहे की, एपस्टीन फाइल्सवरुन जगाची नजर हटवण्यासाठी ट्रम्प यांनी युद्ध पुकारले होते. मात्र आता त्यांचा हा प्लॅन फसला असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

‘राजकीय कारकीर्दीत Epstein बनत होता अडथळा’ ; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा खळबळजनक दावा

Published On: Mar 05, 2026 | 11:20 PM

Topics:  

